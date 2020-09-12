https://ria.ru/20200912/rebenok-1577116473.html

В Омской области расследуют дикую историю об издевательствах над ребенком

Соцсети облетели фотографии двухлетнего мальчика — со спущенными штанами он сидит на голом полу. Руки и ноги связаны, лицо облито зеленкой, на щеках — синяки,... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T08:00

2020-09-12T08:00

2020-09-12T08:02

ребенок

следственный комитет россии (ск рф)

омская область

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Мария Марикян, Анастасия Гнединская.</strong> Соцсети облетели фотографии двухлетнего мальчика — со спущенными штанами он сидит на голом полу. Руки и ноги связаны, лицо облито зеленкой, на щеках — синяки, на голове — ссадины. Мать утверждает: все это сделала знакомая, пустившая их пожить. Сама она вроде как была у приятельницы в рабстве — полола огород, стирала, готовила. Не только на подругу, но и на ее многочисленную семью. Следователи возбудили уголовное дело, однако кто именно издевался над ребенком, до сих пор неизвестно. Предполагаемая "рабовладелица" настаивает: мальчика била родная мать.ПроверкаДвадцать девятого августа в УМВД России по Омской области поступило заявление о жестоком обращении с ребенком. Сотрудница водоснабжающей организации проверяла счетчики в одном из домов в ауле Коянбай Таврического района. И увидела мальчика — на нем живого места не было. "В тот же день мы организовали проверку. Наши сотрудники составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию сына", — рассказали РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.По информации Министерства здравоохранения региона, у Миши (имя изменено в интересах несовершеннолетнего) диагностировали множественные ушибы, ссадины мягких тканей лица и головы, гематомы нижних конечностей. Его направили в Таврическую ЦРБ. Но шестого сентября мать с сыном самовольно покинули лечебное учреждение — об этом сообщили в Минобразования области.Известно, что мальчик (год и восемь месяцев) вместе с двадцатилетней матерью Еленой (имя изменено) с августа этого года жил в семье ее многодетной знакомой — сейчас она беременна четвертым. Специалист УМВД добавляет: отец Миши скончался в марте. Молодая мама "оказалась в тяжелой ситуации" и обратилась за помощью к подруге — Гульмире. Они давно знакомы: из соседних деревень, учились вместе.Елена с супругом раньше не считались неблагополучной семьей. Чего не сказать о Гульмире — она была под пристальным вниманием муниципальных служб с 2016 по 2018 год. "Причину назвать не можем: персональные данные. Сейчас на учете не состоят", — прокомментировали в Минобразования.Ушибы, ссадины, гематомыСК России занялся этой историей после сигнала омской правозащитницы Ирины Зайцевой. "На меня вышла женщина и рассказала, что ее знакомой, 20-летней Елене (имя изменено) нужна помощь. Над ее сыном Мишей издеваются". Зайцевой отправили фото и видео, которые она передала следователям. "У ребенка синяки под глазами, гематомы на лице, ссадины и царапины. Ему связывали руки и ноги, обливали зачем-то зеленкой. На видео он слабый, заторможенный, еле поворачивает голову. Возможно, у него травма. За кадром — голоса родных Гульмиры. Как они могли за всем этим наблюдать?" — недоумевает Зайцева.Кто именно измывался над Мишей, предстоит выяснить. Но Ирина описывает ситуацию так. После смерти мужа Елену с сыном приютила Гульмира. "На определенных условиях: молодая мать должна была помогать с домашними делами. Правда, в итоге она убирала не только в доме приятельницы, но и у ее родных. Когда же Елена решила съехать, ее начали шантажировать: присылали фото избитого Миши, угрожали, что обратятся в опеку и представят все так, будто это ее рук дело". В итоге женщина так и не решилась бежать в никуда.Издевательства над ребенком Елена объясняла тем, что он "мешал" хозяйке дома. Вот и наказывала — чтобы не лез куда не надо. Участие в "воспитании" принимали и несовершеннолетние дети Гульмиры. "Один из них кусал Мишу, пытался выцарапать глаза. Взрослые не одергивали — просто снимали на телефон"."Лена меня оклеветала"У Гульмиры своя версия. "Мучила мальчика родная мать", — утверждает она. Даже вызвалась пройти полиграф, но на позднем сроке беременности это исследование не проводят. Гульмира не отрицает: сама позвала подругу погостить. Несколько месяцев вроде как жили мирно. Но потом она заметила, что Елена поколачивает сына: "Могла оплеуху отвесить, однажды палкой огрела. Плюс совсем не следила за Мишей, плохо кормила. На мои претензии отвечала: "У него рахит, много есть нельзя".Вспоминает, как однажды нажарила сковородку картошки. Думала накормить всех детей — но хватило только на Мишу, настолько тот был голодный. "Кроме того, Лена сына почти не купала. Когда пачкал штаны, просто выбрасывала их. В итоге я отдавала им одежду своего младшего сына".Такое отношение к ребенку Гульмира якобы терпеть не стала и пригрозила подруге опекой. "Но вместо того чтобы изменить отношение к сыну, Лена просто сбежала. Мальчика оставила у нас. Тогда я, как и обещала, вызвала инспекторов. Мишу забрали в больницу, начали готовить документы на лишение родительских прав. Лена узнала и принялась на меня клеветать".В версии Гульмиры много сомнительного. Один из ее родных братьев видел, как сестра бьет Мишу, и готов заявить об этом в суде. Кроме того, в видеороликах с издевательствами слышны голоса. И принадлежат они явно родственникам Гульмиры.Но многодетная мать настаивает: измывалась над малышом не она. "Лена какую-то бредовую историю придумала, якобы я держала ее в рабстве из-за сломанного Мишей котла. Да, он действительно повредил прибор. Но восстанавливала я его за собственные деньги, мне как раз выплатили пособие — 70 тысяч".Гульмира предупреждает: если ее осудят и лишат родительских прав, наложит на себя руки — "Не смогу без детей". Правда, страх за дальнейшую судьбу не помешал ей поехать в Москву на ток-шоу. Последние селфи она выложила с Красной площади.Пока вопросов в этой истории больше, чем ответов. Одиннадцатого сентября возбудили уголовное дело по статье 117 УК ("Истязание"). Старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СК России по Омской области Лариса Болдинова в комментарии РИА Новости отметила: стороны конфликта перекладывают вину друг на друга. Поэтому дело пока завели на неустановленное лицо. Сейчас Миша с мамой в московской больнице. В столицу, как выяснилось, приехала и Елена. Тоже на ток-шоу.

https://ria.ru/20200904/siroty-1576702715.html

https://ria.ru/20190418/1552789680.html

https://ria.ru/20200210/1564519938.html

Russian CRinGeR Маткапиталы-это зло. Они провоцируют рожать детей только ради бабла 37

мария каныгина Почему вообще женщина с ребенком оказалась в ситуации, что ей негде жить ? Крыша над головой - это базовая необходимость! Это должно быть безусловно ! Все должны иметь жилье независимо от доходов ! Тем более с детьми! В стране, где есть вся таблица Менделеева, почему то люди должны скитаться у кого попало. В Германии например невозможно даже представить такую ситуацию. Напомню, Германия это такая страна, которая была полностью разрушена войной. И там нет ни нефти ни газа, ни золота, ни алмазов. И вместе с этими богатствами так также нет бездомных и голодных. Да и маткапитал, там тоже не платят. 23

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омская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ребенок, следственный комитет россии (ск рф), омская область, общество