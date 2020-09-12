https://ria.ru/20200912/protesty-1577127686.html

В Белоруссии в пятницу 32 человека задержали за участие в акциях протеста

Провластные акции собрали в пятницу в Белоруссии около 800 человек, протестные - 450, 32 участника несанкционированных мероприятий задержаны, сообщает... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T10:14

2020-09-12T10:14

2020-09-12T10:23

александр лукашенко

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Провластные акции собрали в пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> около 800 человек, протестные - 450, 32 участника несанкционированных мероприятий задержаны, сообщает пресс-служба МВД республики.Она отметила, что "всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека". "До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 18 человек", - сообщила Чемоданова.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире