В Белоруссии в пятницу 32 человека задержали за участие в акциях протеста
10:14 12.09.2020 (обновлено: 10:23 12.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске. Архивное фото
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Провластные акции собрали в пятницу в Белоруссии около 800 человек, протестные - 450, 32 участника несанкционированных мероприятий задержаны, сообщает пресс-служба МВД республики.
"В поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялось 12 массовых мероприятий в 5 регионах страны. В них приняло участие около 800 человек. Общая численность участников 13 протестных акций, которые прошли в 3 регионах республики, не превысила 450 человек. При этом в столице несанкционированные мероприятия отмечались в нескольких местах",- сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
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Она отметила, что "всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека". "До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 18 человек", - сообщила Чемоданова.
"Мы обращаемся к гражданам и гостям нашей страны! Не участвуйте в несанкционированных массовых мероприятиях. Это незаконно! За участие в несанкционированных массовых мероприятиях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин или административный арест на срок до 15 суток. За организацию массовых беспорядков грозит уголовная ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы", - подчеркнула пресс-секретарь ведомства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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