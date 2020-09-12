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Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
Голосовые помощники, разумеется, время от времени прослушивают наши разговоры. Разработчики объясняют такие инциденты ошибками: помощники включаются на ключевые РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T02:03
2020-09-12T02:03
роскачество
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Голосовые помощники, разумеется, время от времени прослушивают наши разговоры. Разработчики объясняют такие инциденты ошибками: помощники включаются на ключевые слова, похожие на запрос-активатор, рассказала агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200912/832016697.html" target="_blank">Прайм</a>" специалист пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Алеся Боровикова."У каждого владельца смартфона был такой опыт, когда упоминаешь в разговоре какое-то специфическое понятие и моментально получаешь на него контекстную рекламу. Внятного объяснения, почему это происходит так часто, со стороны разработчиков так до сих пор нет", — отмечает эксперт.
https://ria.ru/20200910/smartfon-1577013699.html
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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роскачество, гаджеты, технологии

Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники

02:03 12.09.2020
308
© Depositphotos / VitalikRadkoСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Depositphotos / VitalikRadko
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Голосовые помощники, разумеется, время от времени прослушивают наши разговоры. Разработчики объясняют такие инциденты ошибками: помощники включаются на ключевые слова, похожие на запрос-активатор, рассказала агентству "Прайм" специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.
"У каждого владельца смартфона был такой опыт, когда упоминаешь в разговоре какое-то специфическое понятие и моментально получаешь на него контекстную рекламу. Внятного объяснения, почему это происходит так часто, со стороны разработчиков так до сих пор нет", — отмечает эксперт.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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