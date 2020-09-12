https://ria.ru/20200912/proslushka-1577123401.html
Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
Голосовые помощники, разумеется, время от времени прослушивают наши разговоры. Разработчики объясняют такие инциденты ошибками: помощники включаются на ключевые РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T02:03
2020-09-12T02:03
2020-09-12T02:03
роскачество
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151850/99/1518509939_0:386:7360:4526_1400x0_80_0_0_1150c4e0fdaf4f4685ddf51bcf6649fb.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Голосовые помощники, разумеется, время от времени прослушивают наши разговоры. Разработчики объясняют такие инциденты ошибками: помощники включаются на ключевые слова, похожие на запрос-активатор, рассказала агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200912/832016697.html" target="_blank">Прайм</a>" специалист пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Алеся Боровикова."У каждого владельца смартфона был такой опыт, когда упоминаешь в разговоре какое-то специфическое понятие и моментально получаешь на него контекстную рекламу. Внятного объяснения, почему это происходит так часто, со стороны разработчиков так до сих пор нет", — отмечает эксперт.
https://ria.ru/20200910/smartfon-1577013699.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151850/99/1518509939_406:0:6955:4912_1400x0_80_0_0_7b9e8c132d3650a7627990fa1b70a893.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскачество, гаджеты, технологии