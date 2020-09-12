https://ria.ru/20200912/proslushka-1577123401.html

Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники

Голосовые помощники, разумеется, время от времени прослушивают наши разговоры. Разработчики объясняют такие инциденты ошибками: помощники включаются на ключевые РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T02:03

2020-09-12T02:03

2020-09-12T02:03

роскачество

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151850/99/1518509939_0:386:7360:4526_1400x0_80_0_0_1150c4e0fdaf4f4685ddf51bcf6649fb.jpg

<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Голосовые помощники, разумеется, время от времени прослушивают наши разговоры. Разработчики объясняют такие инциденты ошибками: помощники включаются на ключевые слова, похожие на запрос-активатор, рассказала агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200912/832016697.html" target="_blank">Прайм</a>" специалист пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Алеся Боровикова."У каждого владельца смартфона был такой опыт, когда упоминаешь в разговоре какое-то специфическое понятие и моментально получаешь на него контекстную рекламу. Внятного объяснения, почему это происходит так часто, со стороны разработчиков так до сих пор нет", — отмечает эксперт.

https://ria.ru/20200910/smartfon-1577013699.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, гаджеты, технологии