https://ria.ru/20200912/pozhar-1577124629.html

При пожарах в Подмосковье погибли три человека

Минувшей ночью в двух пожарах в Подмосковье погибли двое взрослых и ребенок, сообщает областной главк МЧС. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T06:10

2020-09-12T06:10

2020-09-12T09:44

солнечногорский район

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

пушкино

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Минувшей ночью в двух пожарах в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank">Подмосковье</a> погибли двое взрослых и ребенок, сообщает областной главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank">МЧС</a>.Один пожар произошел на улице Островского в поселке Ашукино Пушкинского района. Там погиб мужчина 1951 года рождения.Второй пожар случился в деревне Задорино в <a href="http://ria.ru/location_Solnechnogorskijj_rajjon/" target="_blank">Солнечногорском районе</a>. Там сгорел дом на всей площади — 40 квадратных метров.Жертвами этого пожара стали мужчина и трехлетняя девочка. Еще одна девочка, 2006 года рождения, получила ожоги. Ее доставили в НИИ имени Склифосовского.Причиной пожара в Задорино могла стать неисправность электрооборудования. Следователи возбудили уголовное дело.

https://ria.ru/20200911/pozhar-1577067934.html

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солнечногорский район

московская область (подмосковье)

москва

пушкино

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнечногорский район, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, пушкино, происшествия