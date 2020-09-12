Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200912/pozhar-1577124629.html
При пожарах в Подмосковье погибли три человека
Минувшей ночью в двух пожарах в Подмосковье погибли двое взрослых и ребенок, сообщает областной главк МЧС. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T06:10
2020-09-12T09:44
солнечногорский район
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
пушкино
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577124846_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_2b09b34b2af49e5f6a65c75b93cadfef.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Минувшей ночью в двух пожарах в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank">Подмосковье</a> погибли двое взрослых и ребенок, сообщает областной главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank">МЧС</a>.Один пожар произошел на улице Островского в поселке Ашукино Пушкинского района. Там погиб мужчина 1951 года рождения.Второй пожар случился в деревне Задорино в <a href="http://ria.ru/location_Solnechnogorskijj_rajjon/" target="_blank">Солнечногорском районе</a>. Там сгорел дом на всей площади — 40 квадратных метров.Жертвами этого пожара стали мужчина и трехлетняя девочка. Еще одна девочка, 2006 года рождения, получила ожоги. Ее доставили в НИИ имени Склифосовского.Причиной пожара в Задорино могла стать неисправность электрооборудования. Следователи возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20200911/pozhar-1577067934.html
1
солнечногорский район
московская область (подмосковье)
москва
пушкино
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577124846_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_71a83bdbb88d424d19eecb65b8293749.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
солнечногорский район, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, пушкино, происшествия

При пожарах в Подмосковье погибли три человека

06:10 12.09.2020 (обновлено: 09:44 12.09.2020)
12280
© РИА Новости / Виктор БельцовПожар в доме в Подмосковье
Пожар в доме в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Виктор Бельцов
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Минувшей ночью в двух пожарах в Подмосковье погибли двое взрослых и ребенок, сообщает областной главк МЧС.
Один пожар произошел на улице Островского в поселке Ашукино Пушкинского района. Там погиб мужчина 1951 года рождения.
Второй пожар случился в деревне Задорино в Солнечногорском районе. Там сгорел дом на всей площади — 40 квадратных метров.
Жертвами этого пожара стали мужчина и трехлетняя девочка. Еще одна девочка, 2006 года рождения, получила ожоги. Ее доставили в НИИ имени Склифосовского.
Причиной пожара в Задорино могла стать неисправность электрооборудования. Следователи возбудили уголовное дело.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 01:33
Три человека погибли при пожаре в девятиэтажке на юге Москвы
320114413
Обсудить 1
Солнечногорский районМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПушкиноПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве
Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун
"Крым не устоит": Украина нашла новый способ уничтожить Черноморский флот
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Германии назвали желающих "наказать" Россию за "Северный поток — 2"
Трубы для газопровода Северный поток -2 в порту Мукран в Германии
Россия ничем не может помочь Германии
Запуск новейшей ракеты Авангард. 19 июля 2018
В Китае новое российское оружие считают страшнее ядерной бомбы
Прохожие в Лондоне
Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри
Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Юрист заявил о возможном уголовном преследовании Пашаева
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист выдвинул требование к дизайнеру
Посольство России в США. Вашингтон
Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток — 2 в Любмине
Премьер Дании выступила за пересмотр отношения к "Северному потоку — 2"
Мужчина проходит мимо плаката фильма Мулан студии Disney на автобусной остановке в Пекине
Затравленный Дисней. Фильм снимали не там и не так
Сотрудник полиции
В Екатеринбурге мужчину убили в драке в центре города
Ребенок, над которым издевались в Омске
В Омской области расследуют дикую историю об издевательствах над ребенком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13В жилом доме в Приморье прогремел взрыв
03:08РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
02:44Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
02:35Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
02:14Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
02:03Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
02:00Россиян предупредили о второй волне активности клещей
01:26В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
01:24США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
01:16Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:04В ЕАО открылись 183 избирательных участка
00:56Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
00:16Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
00:13Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур
00:08В России начался единый день голосования
23:50Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
23:30На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
23:14Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:03В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:58Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
Лента новостейМолния