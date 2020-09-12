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Правительство выделит 35 миллиардов рублей на пособия по безработице
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 35 миллиардов рублей на пособия по безработице, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T14:39
2020-09-12T14:39
михаил мишустин
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение о выделении еще 35 миллиардов рублей на пособия по безработице, сообщается на сайте кабмина.Ранее сообщалось, что правительство предоставит порядка 20 миллиардов рублей регионам для выплат безработным.Отмечается, что до 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 миллиарда рублей, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки.<a href="http://ria.ru/organization_Rostrud/" target="_blank" data-auto="true">Роструду</a> поручено проконтролировать, насколько эффективно будут расходоваться средства. Доклад об этом должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2021 года.Уточняется, что распоряжение позволит регулярно и в полном объёме предоставлять финансовую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. При необходимости на выплату пособий будут направлены дополнительные средства.
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/obschestvo-1576856489.html
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михаил мишустин, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество

Правительство выделит 35 миллиардов рублей на пособия по безработице

14:39 12.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЯрмарка вакансий
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 35 миллиардов рублей на пособия по безработице, сообщается на сайте кабмина.
Ранее сообщалось, что правительство предоставит порядка 20 миллиардов рублей регионам для выплат безработным.
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"На выплату пособий по безработице направят ещё 35,3 миллиардов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 миллиарда рублей, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки.
Роструду поручено проконтролировать, насколько эффективно будут расходоваться средства. Доклад об этом должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2021 года.
Уточняется, что распоряжение позволит регулярно и в полном объёме предоставлять финансовую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. При необходимости на выплату пособий будут направлены дополнительные средства.
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Михаил МишустинФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Общество
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