https://ria.ru/20200912/posobiya-1577135741.html

Правительство выделит 35 миллиардов рублей на пособия по безработице

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 35 миллиардов рублей на пособия по безработице, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T14:39

2020-09-12T14:39

2020-09-12T14:39

михаил мишустин

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение о выделении еще 35 миллиардов рублей на пособия по безработице, сообщается на сайте кабмина.Ранее сообщалось, что правительство предоставит порядка 20 миллиардов рублей регионам для выплат безработным.Отмечается, что до 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 миллиарда рублей, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки.<a href="http://ria.ru/organization_Rostrud/" target="_blank" data-auto="true">Роструду</a> поручено проконтролировать, насколько эффективно будут расходоваться средства. Доклад об этом должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2021 года.Уточняется, что распоряжение позволит регулярно и в полном объёме предоставлять финансовую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. При необходимости на выплату пособий будут направлены дополнительные средства.

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/obschestvo-1576856489.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200726/1574670023.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество