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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с утра воскресенья из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T17:09
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гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентр</a> объявил желтый уровень погодной опасности в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> с утра воскресенья из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Предупреждение о ветре порывами до 17 метров в секунду действует в Москве с 9.00 13 сентября до 9.00 15 сентября, в Московской области - с 7.00 13 сентября до 7.00 15 сентября.
москва
московская область (подмосковье)
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

17:09 12.09.2020 (обновлено: 17:47 12.09.2020)
14816
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВетреная погода в Москве
Ветреная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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Ветреная погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с утра воскресенья из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о ветре порывами до 17 метров в секунду действует в Москве с 9.00 13 сентября до 9.00 15 сентября, в Московской области - с 7.00 13 сентября до 7.00 15 сентября.
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ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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