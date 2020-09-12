https://ria.ru/20200912/pogoda-1577127587.html

Москвичам пообещали мини-бабье лето в субботу

Мини-бабье лето ожидается в Москве в субботу, в столице будет тепло и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T10:08

2020-09-12T10:08

2020-09-12T10:08

погода

евгений тишковец

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Мини-бабье лето ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в субботу, в столице будет тепло и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба.Он уточнил, что такая хорошая погода продолжится до вечера воскресенья.

https://ria.ru/20200912/leto-1577124376.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, общество