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https://ria.ru/20200912/pogoda-1577127587.html
Москвичам пообещали мини-бабье лето в субботу
Мини-бабье лето ожидается в Москве в субботу, в столице будет тепло и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T10:08
2020-09-12T10:08
погода
евгений тишковец
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Мини-бабье лето ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в субботу, в столице будет тепло и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба.Он уточнил, что такая хорошая погода продолжится до вечера воскресенья.
https://ria.ru/20200912/leto-1577124376.html
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погода, евгений тишковец, москва, общество

Москвичам пообещали мини-бабье лето в субботу

10:08 12.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодые люди на Крымском мосту в Москве
Молодые люди на Крымском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Молодые люди на Крымском мосту в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мини-бабье лето ожидается в Москве в субботу, в столице будет тепло и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня жителей столичного региона и всей центральной России ждет такое мини-бабье лето. Погодные условия будут определяться северной периферией антициклона, поэтому переменная облачность, без осадков, ветер западный, юго-западный, 2-7 метров в секунду. В столице - плюс 17 - плюс 19, в Подмосковье - плюс 15 - плюс 20, это на 3 градуса выше климатической нормы", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба.
Он уточнил, что такая хорошая погода продолжится до вечера воскресенья.
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