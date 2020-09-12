https://ria.ru/20200912/pashaev-1577135417.html

Пашаев прокомментировал видео с "музыкальным приветом Ефремову"

Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев отреагировал на распространившееся в Сети видео со своего отдыха. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T14:32

2020-09-12T14:32

2020-09-12T16:50

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

михаил ефремов

москва

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> отреагировал на распространившееся в Сети видео со своего отдыха.На днях в интернете появилось видео, где Пашаев веселится и танцует голый по пояс со своей супругой под "Мурку". Запись называется "Семья Пашаевых с теплым приветом из солнечных Мытищ. Передает музыкальный привет Михаилу Ефремову".Сам адвокат уточнил газете <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">"Комсомольская правда"</a>, что это ролик 2017 года и он никак не связан с приговором по делу Ефремова.Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова возбудили после смертельного ДТП, произошедшего 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергея Захарова</a>. Водитель фургона скончался в больнице.Экспертиза нашла в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков.В результате длительного разбирательства суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы.Эльман Пашаев был защитником Ефремова в деле о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Накануне в Минюсте сообщили, что намерены предложить лишить Пашаева адвокатского статуса.

https://ria.ru/20200912/pashaev-1577124536.html

Егор Панкратов Для Ефремова сам Пашаев, божья кара)))))) 13

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), михаил ефремов, москва