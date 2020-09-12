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https://ria.ru/20200912/pamfilova-1577134251.html
Памфилова рассказала об усовершенствовании системы голосования
ЦИК РФ по итогам выборов в этом году готов совершенствовать систему голосования, чтобы она стала более удобной для избирателей, заявила председатель ЦИК Элла... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T14:01
2020-09-12T14:01
элла памфилова
цик рф
политика
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a> по итогам выборов в этом году готов совершенствовать систему голосования, чтобы она стала более удобной для избирателей, заявила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>.Досрочное голосование на выборах стартовало 11 сентября и продлится до 20.00 12 сентября. Единый день голосования пройдет 13 сентября.Голосование на придомовых территориях проходит 11 и 12 сентября в 28 регионах, напомнила председатель ЦИК Элла Памфилова в субботу в информцентре ЦИК.Памфилова также обратилась к региональным избирательным комиссиям с просьбой снять видеоролики о том, как проходит голосование на придомовых территориях, чтобы развеять слухи о голосовании на багажниках и пеньках.
https://ria.ru/20200911/putin-1577073630.html
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элла памфилова, цик рф, политика

Памфилова рассказала об усовершенствовании системы голосования

14:01 12.09.2020
1029
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ЦИК РФ по итогам выборов в этом году готов совершенствовать систему голосования, чтобы она стала более удобной для избирателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Досрочное голосование на выборах стартовало 11 сентября и продлится до 20.00 12 сентября. Единый день голосования пройдет 13 сентября.
Голосование на придомовых территориях проходит 11 и 12 сентября в 28 регионах, напомнила председатель ЦИК Элла Памфилова в субботу в информцентре ЦИК.
"По итогам выборов будем смотреть, что удалось, а что не получилось, как совершенствовать систему голосования в интересах избирателей", - сказала она.
Памфилова также обратилась к региональным избирательным комиссиям с просьбой снять видеоролики о том, как проходит голосование на придомовых территориях, чтобы развеять слухи о голосовании на багажниках и пеньках.
Роман Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 09:40
ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина
4500110
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Элла ПамфиловаЦИК РФПолитика
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