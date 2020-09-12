https://ria.ru/20200912/pamfilova-1577134251.html

Памфилова рассказала об усовершенствовании системы голосования

ЦИК РФ по итогам выборов в этом году готов совершенствовать систему голосования, чтобы она стала более удобной для избирателей, заявила председатель ЦИК Элла... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T14:01

2020-09-12T14:01

2020-09-12T14:01

элла памфилова

цик рф

политика

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a> по итогам выборов в этом году готов совершенствовать систему голосования, чтобы она стала более удобной для избирателей, заявила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>.Досрочное голосование на выборах стартовало 11 сентября и продлится до 20.00 12 сентября. Единый день голосования пройдет 13 сентября.Голосование на придомовых территориях проходит 11 и 12 сентября в 28 регионах, напомнила председатель ЦИК Элла Памфилова в субботу в информцентре ЦИК.Памфилова также обратилась к региональным избирательным комиссиям с просьбой снять видеоролики о том, как проходит голосование на придомовых территориях, чтобы развеять слухи о голосовании на багажниках и пеньках.

https://ria.ru/20200911/putin-1577073630.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, цик рф, политика