В Госдуме прокомментировали статью о новом "страшном" российском оружии
13:57 12.09.2020 (обновлено: 14:10 12.09.2020)
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© Минобороны РФЗапуск ракеты "Авангард"
© Минобороны РФ
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российское оружие создается для сдерживания возможных угроз, что полезно как для национальных интересов, так и безопасности мира в целом. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
"Любая страна развивает свои вооруженные силы в соответствие со стратегическими документами <…> Что касается российской стратегии в этом отношении, то она носит оборонный характер, связана со сдерживанием и ответами на возможные угрозы извне", — пояснил депутат.
Он добавил, что вторая половина ХХ века была одной из самых мирных периодов в истории человечества из-за взаимосдерживающих ядерных потенциалов СССР и США.
"Поэтому нам сегодня ни в коем случае нельзя утратить ядерный щит, оставшийся от прежних поколений", — отметил Новиков.
Ранее китайский портал Sina опубликовал статью об "устрашающем оружии России" — военных комплексах "Сармат", "Авангард" и "Ярс". По мнению авторов, это оружие чрезвычайно опасно для потенциального противника и даже "страшнее ядерной бомбы".
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