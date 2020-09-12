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https://ria.ru/20200912/oruzhie-1577134169.html
В Госдуме прокомментировали статью о новом "страшном" российском оружии
Российское оружие создается для сдерживания возможных угроз, что полезно как для национальных интересов, так и безопасности мира в целом. Об этом радиостанции... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T13:57
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россия
сармат (ракета)
госдума рф
китай
безопасность
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Российское оружие создается для сдерживания возможных угроз, что полезно как для национальных интересов, так и безопасности мира в целом. Об этом радиостанции <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a> сообщил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он добавил, что вторая половина ХХ века была одной из самых мирных периодов в истории человечества из-за взаимосдерживающих ядерных потенциалов СССР и США."Поэтому нам сегодня ни в коем случае нельзя утратить ядерный щит, оставшийся от прежних поколений", — отметил Новиков. Ранее китайский портал Sina опубликовал статью об "устрашающем оружии России" — военных комплексах "Сармат", "Авангард" и "Ярс". По мнению авторов, это оружие чрезвычайно опасно для потенциального противника и даже "страшнее ядерной бомбы".
https://ria.ru/20200911/oruzhie-1577082221.html
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россия
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россия, сармат (ракета), госдума рф, китай, безопасность

В Госдуме прокомментировали статью о новом "страшном" российском оружии

13:57 12.09.2020 (обновлено: 14:10 12.09.2020)
14004
© Минобороны РФЗапуск ракеты "Авангард"
Запуск ракеты Авангард - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Минобороны РФ
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российское оружие создается для сдерживания возможных угроз, что полезно как для национальных интересов, так и безопасности мира в целом. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Любая страна развивает свои вооруженные силы в соответствие со стратегическими документами <…> Что касается российской стратегии в этом отношении, то она носит оборонный характер, связана со сдерживанием и ответами на возможные угрозы извне", — пояснил депутат.

Он добавил, что вторая половина ХХ века была одной из самых мирных периодов в истории человечества из-за взаимосдерживающих ядерных потенциалов СССР и США.
"Поэтому нам сегодня ни в коем случае нельзя утратить ядерный щит, оставшийся от прежних поколений", — отметил Новиков.
Ранее китайский портал Sina опубликовал статью об "устрашающем оружии России" — военных комплексах "Сармат", "Авангард" и "Ярс". По мнению авторов, это оружие чрезвычайно опасно для потенциального противника и даже "страшнее ядерной бомбы".
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РоссияСармат (ракета)Госдума РФКитайБезопасность
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