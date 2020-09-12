https://ria.ru/20200912/oruzhie-1577134169.html

В Госдуме прокомментировали статью о новом "страшном" российском оружии

Российское оружие создается для сдерживания возможных угроз, что полезно как для национальных интересов, так и безопасности мира в целом. Об этом радиостанции... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T13:57

2020-09-12T13:57

2020-09-12T14:10

россия

сармат (ракета)

госдума рф

китай

безопасность

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Российское оружие создается для сдерживания возможных угроз, что полезно как для национальных интересов, так и безопасности мира в целом. Об этом радиостанции <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a> сообщил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он добавил, что вторая половина ХХ века была одной из самых мирных периодов в истории человечества из-за взаимосдерживающих ядерных потенциалов СССР и США."Поэтому нам сегодня ни в коем случае нельзя утратить ядерный щит, оставшийся от прежних поколений", — отметил Новиков. Ранее китайский портал Sina опубликовал статью об "устрашающем оружии России" — военных комплексах "Сармат", "Авангард" и "Ярс". По мнению авторов, это оружие чрезвычайно опасно для потенциального противника и даже "страшнее ядерной бомбы".

https://ria.ru/20200911/oruzhie-1577082221.html

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россия

китай

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сармат (ракета), госдума рф, китай, безопасность