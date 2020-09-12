https://ria.ru/20200912/oruzhie-1577124270.html

В Китае новое российское оружие считают страшнее ядерной бомбы

Российские военные комплексы "Сармат", "Авангард" и "Ярс" обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника, пишет... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T03:52

2020-09-12T03:52

2020-09-12T09:41

новое оружие россии

россия

авангард

сармат (ракета)

pc-24 «ярс» (ракета)

ракетные войска стратегического назначения

китай

вашингтон (город)

сша

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Российские военные комплексы "<a href="http://ria.ru/product_Sarmat_Raketa/" target="_blank">Сармат</a>", "Авангард" и "Ярс" обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника, пишет китайский портал <a href="https://www.sina.com.cn/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sina</a>.Перевооружение российских ракетных войск на модели ракет с дальностью полета более десяти тысяч километров "ставит <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америку</a> в безвыходное положение", пишет автор статьи. Особое внимание он уделил ракетному комплексу "<a href="https://ria.ru/product_Avangard/" target="_blank">Авангард</a>", отметив, что американские силы ПВО не способны перехватить эту ракету из-за ее скрытности, а феноменальная скорость делает ее особенно эффективной."Ракета "Авангард" способна за 15 минут долететь до <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>. За это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе и уж тем более не смогут дать отпор российской ракете", — подчеркивается в публикации.В случае гипотетического конфликта между Россией и США американские прибрежные районы окажутся беззащитными перед сосредоточенной атакой "Авангардами", несмотря на "самую совершенную систему обороны в мире", считает автор статьи. Саму ракету он назвал "шедевром российской армии" и отметил, что боевые характеристики делают ее "даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба".В публикации также подчеркивается полное превосходство России в области гиперзвукового оружия. Как отмечается, Россия разработала уже целый ряд гиперзвуковых ракет, в то время как США не удалось создать ни одной.<strong><em>Полный текст статьи читайте <u><a href="https://inosmi.ru/inoblog/20200911/248109753.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ >></a></u></em></strong>

https://ria.ru/20200902/oruzhie-1576607296.html

https://ria.ru/20200911/oruzhie-1577068805.html

https://ria.ru/20200714/1574282355.html

Лысый Кучерявый Бабло, которое во всем капиталистическом мире тратят на оборонку, можно было пустить на борьбу с голодом, здравоохранение и науку. 367

Waspik _ можно, только первый кто это сделает исчезнет с карты 278

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россия

китай

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авангард, сармат (ракета), pc-24 «ярс» (ракета), ракетные войска стратегического назначения, китай, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире