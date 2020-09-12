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Новое оружие России
https://ria.ru/20200912/oruzhie-1577124270.html
В Китае новое российское оружие считают страшнее ядерной бомбы
Российские военные комплексы "Сармат", "Авангард" и "Ярс" обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника, пишет... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T03:52
2020-09-12T09:41
новое оружие россии
россия
авангард
сармат (ракета)
pc-24 «ярс» (ракета)
ракетные войска стратегического назначения
китай
вашингтон (город)
сша
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Российские военные комплексы "<a href="http://ria.ru/product_Sarmat_Raketa/" target="_blank">Сармат</a>", "Авангард" и "Ярс" обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника, пишет китайский портал <a href="https://www.sina.com.cn/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sina</a>.Перевооружение российских ракетных войск на модели ракет с дальностью полета более десяти тысяч километров "ставит <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америку</a> в безвыходное положение", пишет автор статьи. Особое внимание он уделил ракетному комплексу "<a href="https://ria.ru/product_Avangard/" target="_blank">Авангард</a>", отметив, что американские силы ПВО не способны перехватить эту ракету из-за ее скрытности, а феноменальная скорость делает ее особенно эффективной."Ракета "Авангард" способна за 15 минут долететь до <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>. За это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе и уж тем более не смогут дать отпор российской ракете", — подчеркивается в публикации.В случае гипотетического конфликта между Россией и США американские прибрежные районы окажутся беззащитными перед сосредоточенной атакой "Авангардами", несмотря на "самую совершенную систему обороны в мире", считает автор статьи. Саму ракету он назвал "шедевром российской армии" и отметил, что боевые характеристики делают ее "даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба".В публикации также подчеркивается полное превосходство России в области гиперзвукового оружия. Как отмечается, Россия разработала уже целый ряд гиперзвуковых ракет, в то время как США не удалось создать ни одной.<strong><em>Полный текст статьи читайте <u><a href="https://inosmi.ru/inoblog/20200911/248109753.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ &gt;&gt;</a></u></em></strong>
https://ria.ru/20200902/oruzhie-1576607296.html
https://ria.ru/20200911/oruzhie-1577068805.html
https://ria.ru/20200714/1574282355.html
Бабло, которое во всем капиталистическом мире тратят на оборонку, можно было пустить на борьбу с голодом, здравоохранение и науку.
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можно, только первый кто это сделает исчезнет с карты
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россия
китай
вашингтон (город)
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россия, авангард, сармат (ракета), pc-24 «ярс» (ракета), ракетные войска стратегического назначения, китай, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире

В Китае новое российское оружие считают страшнее ядерной бомбы

03:52 12.09.2020 (обновлено: 09:41 12.09.2020)
96376
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск новейшей ракеты "Авангард". 19 июля 2018
Запуск новейшей ракеты Авангард. 19 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские военные комплексы "Сармат", "Авангард" и "Ярс" обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника, пишет китайский портал Sina.
Перевооружение российских ракетных войск на модели ракет с дальностью полета более десяти тысяч километров "ставит Америку в безвыходное положение", пишет автор статьи.
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Особое внимание он уделил ракетному комплексу "Авангард", отметив, что американские силы ПВО не способны перехватить эту ракету из-за ее скрытности, а феноменальная скорость делает ее особенно эффективной.
"Ракета "Авангард" способна за 15 минут долететь до Вашингтона. За это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе и уж тем более не смогут дать отпор российской ракете", — подчеркивается в публикации.
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В случае гипотетического конфликта между Россией и США американские прибрежные районы окажутся беззащитными перед сосредоточенной атакой "Авангардами", несмотря на "самую совершенную систему обороны в мире", считает автор статьи. Саму ракету он назвал "шедевром российской армии" и отметил, что боевые характеристики делают ее "даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба".
В публикации также подчеркивается полное превосходство России в области гиперзвукового оружия. Как отмечается, Россия разработала уже целый ряд гиперзвуковых ракет, в то время как США не удалось создать ни одной.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Новое оружие РоссииРоссияАвангардСармат (ракета)PC-24 «Ярс» (ракета)Ракетные войска стратегического назначенияКитайВашингтон (город)СШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Бабло, которое во всем капиталистическом мире тратят на оборонку, можно было пустить на борьбу с голодом, здравоохранение и науку.
12 сентября, 05:04
ЛКЛысый Кучерявый
24025915057
можно, только первый кто это сделает исчезнет с карты
12 сентября, 05:12
Waspik _Waspik _
23213414015
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