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https://ria.ru/20200912/oruzhie-1577123094.html
Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
Президент США Дональд Трамп, говоря о "неслыханном" американском оружии, подобия которого якобы нет ни у России, ни у Китая, скорее всего, имел в виду ядерные... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T00:44
2020-09-12T00:44
россия
вашингтон
дональд трамп
анатолий антонов
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, говоря о "неслыханном" американском оружии, подобия которого якобы нет ни у России, ни у Китая, скорее всего, имел в виду ядерные боеголовки W76-2, о создании и эксплуатации которых американские военные объявили еще в 2018 году, пишет издание <a href="https://www.popularmechanics.com/" target="_blank">Popular Mechanics</a>.Ранее газета Washington Post со ссылкой на фрагмент из книги "Ярость" (Rage) написала, что президент США Дональд Трамп заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Россия и Китай даже не слышали. В газете, которая приводит выдержки из книги Вудворда, говорится, что Трамп рассказывал о "неслыханной" системе вооружений во время размышлений о том, насколько близки США к войне с КНДР, в 2017 году. По словам автора книги, после этого заявления анонимные источники подтвердили, что у США есть новые секретные системы вооружения, и заявили, что были удивлены, что Трамп рассказал об этом.Накануне Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане, снова заявил, что такого оружия как у США, нет ни у России, ни у Китая.По информации журнала, сейчас на вооружении военно-морского флота США стоят двенадцать атомных подводных лодок-ракетоносителей, оснащенных примерно 20 баллистическими ракетами Trident D-5, каждая ракета может нести от четырех до пяти ядерных боеголовок W76-2. Взрывная мощность одной такой боеголовки составляет около 100 килотонн, что примерно в шесть раз больше ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму, пишет Popular Mechanics. Издание подчеркнуло, что впервые о ядерных боеголовках W76-2 администрация Трампа упомянула в феврале 2018 года как об оружии, которое "поможет противостоять любому ошибочному пониманию пробела в американских региональных силах сдерживания"Ранее стало известно, что США начали производство новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2 для оснащения ими межконтинентальных баллистических ракет на стратегических атомных подлодках. В Москве начало производства в США новой ядерной боеголовки малой мощности назвали фактором, который не добавляет безопасности современному миру. Посол РФ в США <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a> заявлял РИА Новости, что постановка Соединенными Штатами на вооружение ядерных зарядов малой мощности, а не действия России дестабилизирует мировую систему ядерного сдерживания.
https://ria.ru/20200911/oruzhie-1577082221.html
https://ria.ru/20200911/rossiya-1577071827.html
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россия
вашингтон
сша
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россия, вашингтон, дональд трамп, анатолий антонов, сша, в мире

Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США

00:44 12.09.2020
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© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря о "неслыханном" американском оружии, подобия которого якобы нет ни у России, ни у Китая, скорее всего, имел в виду ядерные боеголовки W76-2, о создании и эксплуатации которых американские военные объявили еще в 2018 году, пишет издание Popular Mechanics.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на фрагмент из книги "Ярость" (Rage) написала, что президент США Дональд Трамп заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Россия и Китай даже не слышали. В газете, которая приводит выдержки из книги Вудворда, говорится, что Трамп рассказывал о "неслыханной" системе вооружений во время размышлений о том, насколько близки США к войне с КНДР, в 2017 году. По словам автора книги, после этого заявления анонимные источники подтвердили, что у США есть новые секретные системы вооружения, и заявили, что были удивлены, что Трамп рассказал об этом.
Президент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 11:59
Эксперт призвал спокойно относится к словам Трампа об уникальном оружии
Накануне Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане, снова заявил, что такого оружия как у США, нет ни у России, ни у Китая.
"Скорее всего, президент имел в виду новые ядерные боеголовки W76-2, которые были разработаны для размещения на баллистических ракетах подводного базирования Trident D-5", - пишет издание.
По информации журнала, сейчас на вооружении военно-морского флота США стоят двенадцать атомных подводных лодок-ракетоносителей, оснащенных примерно 20 баллистическими ракетами Trident D-5, каждая ракета может нести от четырех до пяти ядерных боеголовок W76-2. Взрывная мощность одной такой боеголовки составляет около 100 килотонн, что примерно в шесть раз больше ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму, пишет Popular Mechanics. Издание подчеркнуло, что впервые о ядерных боеголовках W76-2 администрация Трампа упомянула в феврале 2018 года как об оружии, которое "поможет противостоять любому ошибочному пониманию пробела в американских региональных силах сдерживания"
Ранее стало известно, что США начали производство новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2 для оснащения ими межконтинентальных баллистических ракет на стратегических атомных подлодках. В Москве начало производства в США новой ядерной боеголовки малой мощности назвали фактором, который не добавляет безопасности современному миру. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял РИА Новости, что постановка Соединенными Штатами на вооружение ядерных зарядов малой мощности, а не действия России дестабилизирует мировую систему ядерного сдерживания.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 09:01
В США заявили, что Россия пытается "посеять разногласия и хаос"
2410066
Обсудить 21
РоссияВашингтонДональд ТрампАнатолий АнтоновСШАВ мире
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