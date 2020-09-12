Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200912/oppozitsiya-1577152605.html
Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
Женские протестные акции в Белоруссии не получают финансирования из-за рубежа, заявили в субботу в Координационном совете белорусской оппозиции. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T23:50
2020-09-12T23:54
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577141588_0:130:3072:1858_1400x0_80_0_0_43dca065d7d92854f37bc5646db1a733.jpg
<strong>МИНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Женские протестные акции в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не получают финансирования из-за рубежа, заявили в субботу в Координационном совете белорусской оппозиции.Агентство теленовостей, которое входит в государственную "Белтелерадиокомпанию", распространило в субботу сюжет о том, что IT-компания PandaDoc, четверо сотрудников минского офиса которой арестованы по уголовному делу о мошенничестве, финансировала женские протесты в Белоруссии. При этом в сюжете со ссылкой на правоохранителей сообщалось, что "еще в 2018 году госдеп <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> попытался перевести на счет центра по защите прав женщин, который зарегистрирован в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, почти 19 тысяч долларов, но транш заблокировал департамент по гуманитарной деятельности Беларуси и тут в дело вступила компания PandaDoc". Авторы сюжета отмечали, что учредитель центра, с которым по указанию американского офиса минское отделение PandaDoc заключило договор на 12,5 тысяч долларов и успело перечислить 3 тысячи долларов, является "активной сторонницей движения "Женская сила", которое поддерживает протесты в Беларуси"."Женское протестное движение в Беларуси существует благодаря силе, отваге и политической воли женщин в Беларуси и не получает финансирования извне Беларуси", - говорится в заявлении фем-группы Координационного совета, опубликованном на его <a href="https://rada.vision/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a>.PandaDoc - технологическая компания с головным офисом в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a>, среди ее инвесторов - <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_bank_rekonstrukcii_i_razvitija/" target="_blank" data-auto="true">Европейский банк реконструкции и развития</a>, фонды Кремниевой долины. Ранее сооснователь PandaDoc Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Белоруссии и предложил помощь силовикам, которые захотят уволиться из правоохранительных органов. Позже, по данным компании, были арестованы главный бухгалтер компании Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов, ответственный за HR Владислав Михолап. Всем четверым предъявлено обвинение по уголовной статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом. В компании заявляют, что "обвинение... не имеет под собой никаких оснований", и видят связь с действиями основателей компании.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.При этом представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> в этой связи возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
На фоне постоянных заявлений в СМИ запада о выделении средств на поддержку протестов в Белоруссии, отрицать эту поддержку очень странно.
19
5
минск
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577141588_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_10fda266d8ba98af20ec381c37304328.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, сша, в мире

Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа

23:50 12.09.2020 (обновлено: 23:54 12.09.2020)
1023
© РИА Новости / Алексей МайшевУчастницы женского марша "Подруга за подругу" в Минске
Участницы женского марша Подруга за подругу в Минске - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Женские протестные акции в Белоруссии не получают финансирования из-за рубежа, заявили в субботу в Координационном совете белорусской оппозиции.
Агентство теленовостей, которое входит в государственную "Белтелерадиокомпанию", распространило в субботу сюжет о том, что IT-компания PandaDoc, четверо сотрудников минского офиса которой арестованы по уголовному делу о мошенничестве, финансировала женские протесты в Белоруссии. При этом в сюжете со ссылкой на правоохранителей сообщалось, что "еще в 2018 году госдеп США попытался перевести на счет центра по защите прав женщин, который зарегистрирован в Минске, почти 19 тысяч долларов, но транш заблокировал департамент по гуманитарной деятельности Беларуси и тут в дело вступила компания PandaDoc". Авторы сюжета отмечали, что учредитель центра, с которым по указанию американского офиса минское отделение PandaDoc заключило договор на 12,5 тысяч долларов и успело перечислить 3 тысячи долларов, является "активной сторонницей движения "Женская сила", которое поддерживает протесты в Беларуси".
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
"Женское протестное движение в Беларуси существует благодаря силе, отваге и политической воли женщин в Беларуси и не получает финансирования извне Беларуси", - говорится в заявлении фем-группы Координационного совета, опубликованном на его сайте.
PandaDoc - технологическая компания с головным офисом в Калифорнии, среди ее инвесторов - Microsoft, Европейский банк реконструкции и развития, фонды Кремниевой долины. Ранее сооснователь PandaDoc Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Белоруссии и предложил помощь силовикам, которые захотят уволиться из правоохранительных органов. Позже, по данным компании, были арестованы главный бухгалтер компании Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов, ответственный за HR Владислав Михолап. Всем четверым предъявлено обвинение по уголовной статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом. В компании заявляют, что "обвинение... не имеет под собой никаких оснований", и видят связь с действиями основателей компании.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
При этом представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура в этой связи возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
82021122
Обсудить 5
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
На фоне постоянных заявлений в СМИ запада о выделении средств на поддержку протестов в Белоруссии, отрицать эту поддержку очень странно.
13 сентября, 00:07
Иван ГрозныйИван Грозный
1700002
Рекомендуем
Президент союза Национальная медицинская палата Леонид Рошаль
Мясников резко ответил на оскорбления в адрес Рошаля
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
Андрей Кончаловский на сцене Венецианского кинофестиваля 2020
Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
Прохожие возле Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
Женщина голосует на выборах губернатора Иркутской области на избирательном участке в Иркутске
Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса
SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship
Танки Abrams армии США на железнодорожной станции в Литве
В Минобороны Белоруссии сообщили о переброске к границе войск США
Андрей Кончаловский на сцене Венецианского кинофестиваля 2020
Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
Участницы женского марша Подруга за подругу и сотрудники правоохранительных органов на площади Свободы в Минске
Глава МИД Чехии заявил, что Лукашенко "потерял контакт с реальностью"
Голосование на выборах
На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Соловьев назвал Ефремова "ничтожеством"
Мобильные урны для голосования
В России начался единый день голосования
Автовладелец устанавливает номерной знак на автомобиль
Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи с Сергеем Лавровым. 14 августа 2017
США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
Военные действия в провинции Идлиб
Террористы обстреляли три населенных пункта в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13В жилом доме в Приморье прогремел взрыв
03:08РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
02:44Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
02:35Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
02:14Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
02:03Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
02:00Россиян предупредили о второй волне активности клещей
01:26В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
01:24США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
01:16Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:04В ЕАО открылись 183 избирательных участка
00:56Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
00:16Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
00:13Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур
00:08В России начался единый день голосования
23:50Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
23:30На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
23:14Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:03В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:58Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
Лента новостейМолния