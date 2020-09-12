https://ria.ru/20200912/moshennichestvo-1577128909.html

ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества с картами

Центробанк предупредил банки о новой схеме мошенничества, с помощью которой преступники могут получить сведения о клиентах, в частности об остатках на их... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T10:54

2020-09-12T10:54

2020-09-12T16:28

россия

центральный банк рф (цб рф)

общество

экономика

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Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества с помощью голоса

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Центробанк</a> предупредил банки о новой схеме мошенничества, с помощью которой преступники могут получить сведения о клиентах, в частности об остатках на их счетах, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a>. Все началось с того, что одна из кредитных организаций сообщила о резком росте числа звонков клиентам от мошенников, причем злоумышленникам была известна точная сумма на счетах. Оказалось, что мошенники совершали телефонные звонки в систему IVR (интерактивное голосовое меню), подменяя номера клиентов. При звонке с номера клиента они запрашивали сведения по остаткам средств, вводя для этого последние четыре цифры банковской карты. После этого мошенники звонили потенциальным жертвам и представлялись сотрудниками банка. В доказательство "подлинности" они сообщали клиентам информацию об остатках денег на их счетах. Номера телефонов клиентов и их банковских карт были скомпрометированы и распространились в интернете. В ЦБ считают, что мошенники могли получить их из клиентской базы Joom, которая оказалась в открытом доступе.

https://ria.ru/20200903/moshennichestvo-1576656811.html

https://ria.ru/20200903/bankomat-1576656421.html

veselchaku.ne А сами банкиры не мошенники? 99

veselchaku.ne Пардон. пiдзаклинило клаву 45

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), общество, экономика