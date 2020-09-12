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https://ria.ru/20200912/moshennichestvo-1577128909.html
ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества с картами
Центробанк предупредил банки о новой схеме мошенничества, с помощью которой преступники могут получить сведения о клиентах, в частности об остатках на их... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T10:54
2020-09-12T16:28
россия
центральный банк рф (цб рф)
общество
экономика
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Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества с помощью голоса
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Центробанк</a> предупредил банки о новой схеме мошенничества, с помощью которой преступники могут получить сведения о клиентах, в частности об остатках на их счетах, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a>. Все началось с того, что одна из кредитных организаций сообщила о резком росте числа звонков клиентам от мошенников, причем злоумышленникам была известна точная сумма на счетах. Оказалось, что мошенники совершали телефонные звонки в систему IVR (интерактивное голосовое меню), подменяя номера клиентов. При звонке с номера клиента они запрашивали сведения по остаткам средств, вводя для этого последние четыре цифры банковской карты. После этого мошенники звонили потенциальным жертвам и представлялись сотрудниками банка. В доказательство "подлинности" они сообщали клиентам информацию об остатках денег на их счетах. Номера телефонов клиентов и их банковских карт были скомпрометированы и распространились в интернете. В ЦБ считают, что мошенники могли получить их из клиентской базы Joom, которая оказалась в открытом доступе.
https://ria.ru/20200903/moshennichestvo-1576656811.html
https://ria.ru/20200903/bankomat-1576656421.html
А сами банкиры не мошенники?
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Пардон. пiдзаклинило клаву
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), общество, экономика

ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества с картами

10:54 12.09.2020 (обновлено: 16:28 12.09.2020)
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Depositphotos / leungchopan
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Центробанк предупредил банки о новой схеме мошенничества, с помощью которой преступники могут получить сведения о клиентах, в частности об остатках на их счетах, сообщает РБК.
Все началось с того, что одна из кредитных организаций сообщила о резком росте числа звонков клиентам от мошенников, причем злоумышленникам была известна точная сумма на счетах.
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3 сентября, 03:25
Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
Оказалось, что мошенники совершали телефонные звонки в систему IVR (интерактивное голосовое меню), подменяя номера клиентов. При звонке с номера клиента они запрашивали сведения по остаткам средств, вводя для этого последние четыре цифры банковской карты.
После этого мошенники звонили потенциальным жертвам и представлялись сотрудниками банка. В доказательство "подлинности" они сообщали клиентам информацию об остатках денег на их счетах.
Номера телефонов клиентов и их банковских карт были скомпрометированы и распространились в интернете. В ЦБ считают, что мошенники могли получить их из клиентской базы Joom, которая оказалась в открытом доступе.
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ОбществоЭкономика
Популярные комментарии
А сами банкиры не мошенники?
12 сентября, 12:44
vveselchaku.ne
8251425
Пардон. пiдзаклинило клаву
12 сентября, 12:47
vveselchaku.ne
52311411
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