https://ria.ru/20200912/moshennichestvo-1577128909.html
ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества с картами
Центробанк предупредил банки о новой схеме мошенничества, с помощью которой преступники могут получить сведения о клиентах, в частности об остатках на их... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T10:54
2020-09-12T10:54
2020-09-12T16:28
россия
центральный банк рф (цб рф)
общество
экономика
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Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества с помощью голоса
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Центробанк</a> предупредил банки о новой схеме мошенничества, с помощью которой преступники могут получить сведения о клиентах, в частности об остатках на их счетах, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a>. Все началось с того, что одна из кредитных организаций сообщила о резком росте числа звонков клиентам от мошенников, причем злоумышленникам была известна точная сумма на счетах. Оказалось, что мошенники совершали телефонные звонки в систему IVR (интерактивное голосовое меню), подменяя номера клиентов. При звонке с номера клиента они запрашивали сведения по остаткам средств, вводя для этого последние четыре цифры банковской карты. После этого мошенники звонили потенциальным жертвам и представлялись сотрудниками банка. В доказательство "подлинности" они сообщали клиентам информацию об остатках денег на их счетах. Номера телефонов клиентов и их банковских карт были скомпрометированы и распространились в интернете. В ЦБ считают, что мошенники могли получить их из клиентской базы Joom, которая оказалась в открытом доступе.
https://ria.ru/20200903/moshennichestvo-1576656811.html
https://ria.ru/20200903/bankomat-1576656421.html
veselchaku.ne
А сами банкиры не мошенники?
99
veselchaku.ne
Пардон. пiдзаклинило клаву
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), общество, экономика