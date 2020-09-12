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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200912/minsk-1577144536.html
В Минске завершился несанкционированный "женский марш"
Несогласованный белорусскими властями "женский марш", в котором приняли участие по меньшей мере несколько тысяч сторонников оппозиции, завершился в центре... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T18:04
2020-09-12T18:04
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Несогласованный белорусскими властями "женский марш", в котором приняли участие по меньшей мере несколько тысяч сторонников оппозиции, завершился в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Колоннам участниц марша начала расходиться около 17.30 (время совпадает с московским), как и планировалось заранее. Конечной точкой для девушек в этом шествии стал перекрёсток улицы Козлова и проспекта Независимости, неподалёку от площади Победы. Завидев приближающиеся микроавтобусы без номеров, в которых находились сотрудники силовых структур <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, девушки проскандировали "До завтра!" и "До свидания!", после чего начали расходиться.Правоохранители, тем временем, продолжают проводить одиночные задержания участников или тех, кто стоял на улице и наблюдал за протестующими со стороны. Так, вскоре после окончания акции возле перекрёстка припарковался синий микроавтобус без номеров. Из него выбежали силовики в балаклавах и оливковой форме, которые повалили на землю и нанесли несколько ударов гулявшему по улице молодому человеку, не имевшему отношения к шествию.После ударов у юноши на лице выступила кровь. Он пытался сопротивляться, однако силовики с применением грубой силы потащили его к автобусу, усадили и увезли. Участницы акции провожали правоохранителей под крики "Позор!".Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как в 17.45 по проспекту Независимости в сторону <a href="http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Минской области</a> проследовала колонна из пяти автозаков, а также автобусы без номеров, предположительно, также принадлежащие силовикам.
https://ria.ru/20200817/1575864118.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
У меня знакомая по игрушке из Белоруссии,но не в Минске живёт. Говорит ,что у них в городе все спокойно, все ходят на работу, а на всякие там митинги в основном молодёжь ходит. " Не они строили и не им ломать",- вот дословно ее слова
25
В одно из воскресений вышло более миллиона человек по всей стране. Опять-таки, много людей, которые "морально" с протестующими, но сами протестовать не готовы по ряду причин. Если Лукашенко так уверен в своей победе -- было бы логично провести новые выборы и утереть нос "этой оппозиции". Но увы, почему-то президент, так уверенный в своей победе, не стесняется использовать омон против, подчеркну, исключительно мирных граждан на, подчеркну, исключительно мирных протестах. А если протест мирный, то по Конституции граждане имеют полное право выражать своё недовольство таким образом. Да и к тому же, под дубинки и под пытки попали даже случайные прохожие...
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минск
белоруссия
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минск, белоруссия, в мире

В Минске завершился несанкционированный "женский марш"

18:04 12.09.2020
2421
© РИА Новости / Алексей МайшевУчастницы женского марша "Подруга за подругу" на площади Свободы в Минске
Участницы женского марша Подруга за подругу на площади Свободы в Минске - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Несогласованный белорусскими властями "женский марш", в котором приняли участие по меньшей мере несколько тысяч сторонников оппозиции, завершился в центре Минска, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Колоннам участниц марша начала расходиться около 17.30 (время совпадает с московским), как и планировалось заранее. Конечной точкой для девушек в этом шествии стал перекрёсток улицы Козлова и проспекта Независимости, неподалёку от площади Победы. Завидев приближающиеся микроавтобусы без номеров, в которых находились сотрудники силовых структур Белоруссии, девушки проскандировали "До завтра!" и "До свидания!", после чего начали расходиться.
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Правоохранители, тем временем, продолжают проводить одиночные задержания участников или тех, кто стоял на улице и наблюдал за протестующими со стороны. Так, вскоре после окончания акции возле перекрёстка припарковался синий микроавтобус без номеров. Из него выбежали силовики в балаклавах и оливковой форме, которые повалили на землю и нанесли несколько ударов гулявшему по улице молодому человеку, не имевшему отношения к шествию.
После ударов у юноши на лице выступила кровь. Он пытался сопротивляться, однако силовики с применением грубой силы потащили его к автобусу, усадили и увезли. Участницы акции провожали правоохранителей под крики "Позор!".
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как в 17.45 по проспекту Независимости в сторону Минской области проследовала колонна из пяти автозаков, а также автобусы без номеров, предположительно, также принадлежащие силовикам.
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Обсудить 18
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
У меня знакомая по игрушке из Белоруссии,но не в Минске живёт. Говорит ,что у них в городе все спокойно, все ходят на работу, а на всякие там митинги в основном молодёжь ходит. " Не они строили и не им ломать",- вот дословно ее слова
12 сентября, 18:31
Ka TanaKa Tana
2200003
В одно из воскресений вышло более миллиона человек по всей стране. Опять-таки, много людей, которые "морально" с протестующими, но сами протестовать не готовы по ряду причин. Если Лукашенко так уверен в своей победе -- было бы логично провести новые выборы и утереть нос "этой оппозиции". Но увы, почему-то президент, так уверенный в своей победе, не стесняется использовать омон против, подчеркну, исключительно мирных граждан на, подчеркну, исключительно мирных протестах. А если протест мирный, то по Конституции граждане имеют полное право выражать своё недовольство таким образом. Да и к тому же, под дубинки и под пытки попали даже случайные прохожие...
12 сентября, 19:29
НННекто Неизвестный
3001015
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