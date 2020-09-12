https://ria.ru/20200912/medved-1577129836.html

Ученые СВФУ изучат найденного в Якутии древнего бурого медведя

Ученые Северо-Восточного университета изучат тушу найденного на Ляховских островах Якутии бурого медведя, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T11:30

2020-09-12T11:30

2020-09-12T11:30

республика саха (якутия)

новосибирские острова

открытия - риа наука

северо-восточный федеральный университет

оксана григорьева

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<strong>ЯКУТСК, 12 сен – РИА Новости.</strong> Ученые Северо-Восточного университета изучат тушу найденного на Ляховских островах Якутии бурого медведя, сообщает пресс-служба вуза.Как отметили в университете, на острове Большой Ляховский, входящем в архипелаг <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирских островов</a>, оленеводы нашли прекрасно сохранившуюся тушу древнего медведя. Сейчас она находится в Абыйском районе.Отмечается, что о точном возрасте находки говорить рано. Предположительно, туша может относиться к каргинскому межледниковью. "Необходимо провести радиоуглеродный анализ, чтобы определить абсолютный возраст медведя. Автор находки передал право исследования ученым <a href="http://ria.ru/organization_Severo_Vostochnyjj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">СВФУ</a>, в будущем будет подготовлена научная программа по ее комплексному изучению", – приводятся слова старшего научного сотрудника лаборатории Музея мамонта Максима Чепрасова.По словам завлабораторией "Молекулярная палеонтология" Лены <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Grigoreva_CHernukha/" target="_blank" data-auto="true">Григорьевой</a>, на сегодня целая туша древнего медведя с мягкими тканями – единственная в своем роде находка. Ранее находили только черепа и кости.

https://ria.ru/20200906/popugay-1576838616.html

новосибирские острова

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирские острова, открытия - риа наука, северо-восточный федеральный университет, оксана григорьева