Ученые СВФУ изучат найденного в Якутии древнего бурого медведя
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Бурый медведь. Архивное фото
ЯКУТСК, 12 сен – РИА Новости. Ученые Северо-Восточного университета изучат тушу найденного на Ляховских островах Якутии бурого медведя, сообщает пресс-служба вуза.
Как отметили в университете, на острове Большой Ляховский, входящем в архипелаг Новосибирских островов, оленеводы нашли прекрасно сохранившуюся тушу древнего медведя. Сейчас она находится в Абыйском районе.
"Изучать уникальную находку будут сотрудники лаборатории музей мамонта и молекулярная палеонтология НИИ прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета совместно с российскими и зарубежными коллегами", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что о точном возрасте находки говорить рано. Предположительно, туша может относиться к каргинскому межледниковью. "Необходимо провести радиоуглеродный анализ, чтобы определить абсолютный возраст медведя. Автор находки передал право исследования ученым СВФУ, в будущем будет подготовлена научная программа по ее комплексному изучению", – приводятся слова старшего научного сотрудника лаборатории Музея мамонта Максима Чепрасова.
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По словам завлабораторией "Молекулярная палеонтология" Лены Григорьевой, на сегодня целая туша древнего медведя с мягкими тканями – единственная в своем роде находка. Ранее находили только черепа и кости.
"Она полностью сохранена, все внутренние органы на месте… Нам предстоит изучить тушу медведя, применяя все современные методы научных исследований – молекулярно-генетические, клеточные, микробиологические и другие. Исследования планируются такие же масштабные, как при изучении Малоляховского мамонта", – сказала ученый.