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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200912/medved-1577129836.html
Ученые СВФУ изучат найденного в Якутии древнего бурого медведя
Ученые Северо-Восточного университета изучат тушу найденного на Ляховских островах Якутии бурого медведя, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T11:30
2020-09-12T11:30
республика саха (якутия)
новосибирские острова
открытия - риа наука
северо-восточный федеральный университет
оксана григорьева
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<strong>ЯКУТСК, 12 сен – РИА Новости.</strong> Ученые Северо-Восточного университета изучат тушу найденного на Ляховских островах Якутии бурого медведя, сообщает пресс-служба вуза.Как отметили в университете, на острове Большой Ляховский, входящем в архипелаг <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирских островов</a>, оленеводы нашли прекрасно сохранившуюся тушу древнего медведя. Сейчас она находится в Абыйском районе.Отмечается, что о точном возрасте находки говорить рано. Предположительно, туша может относиться к каргинскому межледниковью. "Необходимо провести радиоуглеродный анализ, чтобы определить абсолютный возраст медведя. Автор находки передал право исследования ученым <a href="http://ria.ru/organization_Severo_Vostochnyjj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">СВФУ</a>, в будущем будет подготовлена научная программа по ее комплексному изучению", – приводятся слова старшего научного сотрудника лаборатории Музея мамонта Максима Чепрасова.По словам завлабораторией "Молекулярная палеонтология" Лены <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Grigoreva_CHernukha/" target="_blank" data-auto="true">Григорьевой</a>, на сегодня целая туша древнего медведя с мягкими тканями – единственная в своем роде находка. Ранее находили только черепа и кости.
https://ria.ru/20200906/popugay-1576838616.html
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новосибирские острова, открытия - риа наука, северо-восточный федеральный университет, оксана григорьева

Ученые СВФУ изучат найденного в Якутии древнего бурого медведя

11:30 12.09.2020
2278
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Бурый медведь. Архивное фото
ЯКУТСК, 12 сен – РИА Новости. Ученые Северо-Восточного университета изучат тушу найденного на Ляховских островах Якутии бурого медведя, сообщает пресс-служба вуза.
Как отметили в университете, на острове Большой Ляховский, входящем в архипелаг Новосибирских островов, оленеводы нашли прекрасно сохранившуюся тушу древнего медведя. Сейчас она находится в Абыйском районе.
"Изучать уникальную находку будут сотрудники лаборатории музей мамонта и молекулярная палеонтология НИИ прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета совместно с российскими и зарубежными коллегами", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что о точном возрасте находки говорить рано. Предположительно, туша может относиться к каргинскому межледниковью. "Необходимо провести радиоуглеродный анализ, чтобы определить абсолютный возраст медведя. Автор находки передал право исследования ученым СВФУ, в будущем будет подготовлена научная программа по ее комплексному изучению", – приводятся слова старшего научного сотрудника лаборатории Музея мамонта Максима Чепрасова.
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По словам завлабораторией "Молекулярная палеонтология" Лены Григорьевой, на сегодня целая туша древнего медведя с мягкими тканями – единственная в своем роде находка. Ранее находили только черепа и кости.
"Она полностью сохранена, все внутренние органы на месте… Нам предстоит изучить тушу медведя, применяя все современные методы научных исследований – молекулярно-генетические, клеточные, микробиологические и другие. Исследования планируются такие же масштабные, как при изучении Малоляховского мамонта", – сказала ученый.
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Республика Саха (Якутия)Новосибирские островаОткрытия - РИА НаукаСеверо-Восточный федеральный университетОксана Григорьева
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