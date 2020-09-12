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В Подмосковье один человек погиб при опрокидывании квадроцикла
Один взрослый погиб, трое детей пострадали в аварии с квадроциклом в подмосковной Шатуре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T20:27
2020-09-12T22:27
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шатура
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Один взрослый погиб, трое детей пострадали в аварии с квадроциклом в подмосковной <a href="http://ria.ru/location_SHatura/" target="_blank" data-auto="true">Шатуре</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>.По его словам, в аварии погиб один взрослый, трое детей пострадали, они госпитализированы.Обстоятельства аварии уточняются.Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с ДТП, в котором погиб взрослый и трое детей пострадали, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
россия
шатура
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шатура, происшествия

В Подмосковье один человек погиб при опрокидывании квадроцикла

20:27 12.09.2020 (обновлено: 22:27 12.09.2020)
1240
© РИА Новости / Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Один взрослый погиб, трое детей пострадали в аварии с квадроциклом в подмосковной Шатуре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В 18.30 в Туголезском боре возле СНТ "Мичуринец" (Шатура) произошло опрокидывание квадроцикла", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в аварии погиб один взрослый, трое детей пострадали, они госпитализированы.
Обстоятельства аварии уточняются.
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с ДТП, в котором погиб взрослый и трое детей пострадали, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В настоящее время по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина Шатурская городская прокуратура устанавливает причины и условия произошедшего. Проводится проверка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц", - говорится в сообщении.

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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ШатураПроисшествия
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