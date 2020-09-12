https://ria.ru/20200912/kvadrotsikl-1577149151.html
В Подмосковье один человек погиб при опрокидывании квадроцикла
Один взрослый погиб, трое детей пострадали в аварии с квадроциклом в подмосковной Шатуре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T20:27
2020-09-12T20:27
2020-09-12T22:27
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шатура
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569899087_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1d9f92c59a9463896504f8362bdeaa2a.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Один взрослый погиб, трое детей пострадали в аварии с квадроциклом в подмосковной <a href="http://ria.ru/location_SHatura/" target="_blank" data-auto="true">Шатуре</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>.По его словам, в аварии погиб один взрослый, трое детей пострадали, они госпитализированы.Обстоятельства аварии уточняются.Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с ДТП, в котором погиб взрослый и трое детей пострадали, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
россия
шатура
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569899087_255:0:2986:2048_1400x0_80_0_0_04a3ccfa5f480c8861fdb7265c7b0b4c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шатура, происшествия