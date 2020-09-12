https://ria.ru/20200912/kvadrotsikl-1577149151.html

В Подмосковье один человек погиб при опрокидывании квадроцикла

Один взрослый погиб, трое детей пострадали в аварии с квадроциклом в подмосковной Шатуре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T20:27

2020-09-12T20:27

2020-09-12T22:27

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

шатура

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Один взрослый погиб, трое детей пострадали в аварии с квадроциклом в подмосковной <a href="http://ria.ru/location_SHatura/" target="_blank" data-auto="true">Шатуре</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>.По его словам, в аварии погиб один взрослый, трое детей пострадали, они госпитализированы.Обстоятельства аварии уточняются.Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с ДТП, в котором погиб взрослый и трое детей пострадали, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

россия

шатура

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шатура, происшествия