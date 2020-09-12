https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577150329.html
Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом во Франции за прошедшие сутки составило 10 561, это рекордный показатель, следует из данных санитарного... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T21:11
2020-09-12T21:11
2020-09-12T23:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за прошедшие сутки составило 10 561, это рекордный показатель, следует из данных санитарного агентства страны Sante Publique.В четверг прирост числа заболевших COVID-19 во Франции за сутки составил 9843. Суточный прирост новых случаев в субботу впервые превысил отметку в 10 тысяч.Всего медики во Франции выявили 373 911 случаев заражения коронавирусом. В целом скончались 30 910 заболевших, 20 395 из них в больницах.За последнюю неделю было госпитализировано 2432 человека, в реанимации находятся 417 пациентов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
2
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, франция, в мире