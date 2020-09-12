https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577150329.html

Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом во Франции за прошедшие сутки составило 10 561, это рекордный показатель, следует из данных санитарного... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T21:11

2020-09-12T21:11

2020-09-12T23:53

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

франция

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за прошедшие сутки составило 10 561, это рекордный показатель, следует из данных санитарного агентства страны Sante Publique.В четверг прирост числа заболевших COVID-19 во Франции за сутки составил 9843. Суточный прирост новых случаев в субботу впервые превысил отметку в 10 тысяч.Всего медики во Франции выявили 373 911 случаев заражения коронавирусом. В целом скончались 30 910 заболевших, 20 395 из них в больницах.За последнюю неделю было госпитализировано 2432 человека, в реанимации находятся 417 пациентов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, франция, в мире