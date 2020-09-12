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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577150329.html
Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом во Франции за прошедшие сутки составило 10 561, это рекордный показатель, следует из данных санитарного... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T21:11
2020-09-12T23:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за прошедшие сутки составило 10 561, это рекордный показатель, следует из данных санитарного агентства страны Sante Publique.В четверг прирост числа заболевших COVID-19 во Франции за сутки составил 9843. Суточный прирост новых случаев в субботу впервые превысил отметку в 10 тысяч.Всего медики во Франции выявили 373 911 случаев заражения коронавирусом. В целом скончались 30 910 заболевших, 20 395 из них в больницах.За последнюю неделю было госпитализировано 2432 человека, в реанимации находятся 417 пациентов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, франция, в мире

Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки

21:11 12.09.2020 (обновлено: 23:53 12.09.2020)
2642
© REUTERS / Eric GaillardЖещина в защитной маске на Английской набережной в Ницце
Жещина в защитной маске на Английской набережной в Ницце - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© REUTERS / Eric Gaillard
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом во Франции за прошедшие сутки составило 10 561, это рекордный показатель, следует из данных санитарного агентства страны Sante Publique.
В четверг прирост числа заболевших COVID-19 во Франции за сутки составил 9843. Суточный прирост новых случаев в субботу впервые превысил отметку в 10 тысяч.
Всего медики во Франции выявили 373 911 случаев заражения коронавирусом. В целом скончались 30 910 заболевших, 20 395 из них в больницах.
За последнюю неделю было госпитализировано 2432 человека, в реанимации находятся 417 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
12761811
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
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