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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577140279.html
Туристка из США могла стать причиной вспышки коронавируса в Баварии
Американская туристка, предположительно, стала распространителем коронавирусной инфекции в районе Гармиш-Партенкирхен в Баварии, где произошла вспышка COVID-19, РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T16:12
2020-09-12T16:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вооруженные силы сша
новости - туризм
гармиш-партенкирхен
германия
бавария
сша
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Американская туристка, предположительно, стала распространителем коронавирусной инфекции в районе <a href="http://ria.ru/location_Garmish-Partenkirkhen/" target="_blank" data-auto="true">Гармиш-Партенкирхен</a> в <a href="http://ria.ru/location_Bavaria/" target="_blank" data-auto="true">Баварии</a>, где произошла вспышка COVID-19, сообщает баварская телерадиокомпания <a href="https://www.br.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">BR</a>.По ее данным, в Гармиш-Партенкирхене коронавирусом заразились уже 54 человека, и местные власти указали на предполагаемую связь заражений с туристкой из Соединенных Штатов. Сообщается, что передача COVID-19 происходила в основном во время ночных мероприятий.Представитель местных властей отметил, что цепь заражений сложно отследить, поскольку американка посещала не одно, а несколько заведений. Кроме того, коронавирус выявлен у 33 человек, проживающих в принадлежащем <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВС США</a> доме, где живет женщина.Власти ввели ряд ограничений в связи с распространением COVID-19: в частности, в течение следующих шести дней все рестораны и бары будут работать до 22.00.По последним данным институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, число выявленных в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> случаев заражения коронавирусом превысило 258 тысяч. По числу случаев COVID-19 Бавария находится на втором месте, уступая лишь федеральной земле <a href="http://ria.ru/location_North_Rhine_Westphalia/" target="_blank" data-auto="true">Северный Рейн-Вестфалия</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200704/1573888191.html
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гармиш-партенкирхен
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бавария
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коронавирус covid-19, вооруженные силы сша, новости - туризм, гармиш-партенкирхен, германия, бавария, сша

Туристка из США могла стать причиной вспышки коронавируса в Баварии

16:12 12.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирки с тестом на коронавирус
Пробирки с тестом на коронавирус - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пробирки с тестом на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Американская туристка, предположительно, стала распространителем коронавирусной инфекции в районе Гармиш-Партенкирхен в Баварии, где произошла вспышка COVID-19, сообщает баварская телерадиокомпания BR.
По ее данным, в Гармиш-Партенкирхене коронавирусом заразились уже 54 человека, и местные власти указали на предполагаемую связь заражений с туристкой из Соединенных Штатов. Сообщается, что передача COVID-19 происходила в основном во время ночных мероприятий.
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Представитель местных властей отметил, что цепь заражений сложно отследить, поскольку американка посещала не одно, а несколько заведений. Кроме того, коронавирус выявлен у 33 человек, проживающих в принадлежащем ВС США доме, где живет женщина.
Власти ввели ряд ограничений в связи с распространением COVID-19: в частности, в течение следующих шести дней все рестораны и бары будут работать до 22.00.
По последним данным институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, число выявленных в Германии случаев заражения коронавирусом превысило 258 тысяч. По числу случаев COVID-19 Бавария находится на втором месте, уступая лишь федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы СШАНовости - ТуризмГармиш-ПартенкирхенГерманияБаварияСША
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