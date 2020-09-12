https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577135998.html

В Абхазии три человека повторно переболели коронавирусом

Три человека в Абхазии повторно переболели коронавирусом, сообщил в эфире Абхазского телевидения глава минздрава Тамаз Цахнакия. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T14:46

2020-09-12T14:46

2020-09-12T15:11

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

абхазия

в мире

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<strong>СУХУМ, 12 сен - РИА Новости.</strong> Три человека в <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазии</a> повторно переболели коронавирусом, сообщил в эфире <a href="http://www.apsua.tv/" target="_blank">Абхазского телевидения</a> глава минздрава Тамаз Цахнакия.Общее число выявленных инфицированных коронавирусом в Абхазии составляет 610, выздоровевших - 165. Шестеро скончались. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

абхазия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, абхазия, в мире