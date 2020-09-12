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В Абхазии три человека повторно переболели коронавирусом
Три человека в Абхазии повторно переболели коронавирусом, сообщил в эфире Абхазского телевидения глава минздрава Тамаз Цахнакия. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T14:46
2020-09-12T15:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
абхазия
в мире
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<strong>СУХУМ, 12 сен - РИА Новости.</strong> Три человека в <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазии</a> повторно переболели коронавирусом, сообщил в эфире <a href="http://www.apsua.tv/" target="_blank">Абхазского телевидения</a> глава минздрава Тамаз Цахнакия.Общее число выявленных инфицированных коронавирусом в Абхазии составляет 610, выздоровевших - 165. Шестеро скончались. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, абхазия, в мире

В Абхазии три человека повторно переболели коронавирусом

14:46 12.09.2020 (обновлено: 15:11 12.09.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМедик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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СУХУМ, 12 сен - РИА Новости. Три человека в Абхазии повторно переболели коронавирусом, сообщил в эфире Абхазского телевидения глава минздрава Тамаз Цахнакия.

"У нас в республике есть такие пациенты, которые дважды переболели коронавирусом. Их три человека", - сказал он.

Общее число выявленных инфицированных коронавирусом в Абхазии составляет 610, выздоровевших - 165. Шестеро скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АбхазияВ мире
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