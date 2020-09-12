https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577135998.html
В Абхазии три человека повторно переболели коронавирусом
Три человека в Абхазии повторно переболели коронавирусом, сообщил в эфире Абхазского телевидения глава минздрава Тамаз Цахнакия. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T14:46
2020-09-12T14:46
2020-09-12T15:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
абхазия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569753767_0:0:3086:1735_1400x0_80_0_0_b36bb5ee36c7eb588067984b9700a5fb.jpg
<strong>СУХУМ, 12 сен - РИА Новости.</strong> Три человека в <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазии</a> повторно переболели коронавирусом, сообщил в эфире <a href="http://www.apsua.tv/" target="_blank">Абхазского телевидения</a> глава минздрава Тамаз Цахнакия.Общее число выявленных инфицированных коронавирусом в Абхазии составляет 610, выздоровевших - 165. Шестеро скончались. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
абхазия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569753767_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e971d78dfe5b6ad090d093d9431e26dd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, абхазия, в мире