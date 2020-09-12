https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577135643.html

В США за сутки выявили более 47 тысяч новых случаев COVID-19

Число случаев COVID-19, выявленных в США, возросло за сутки на 47 643, скончались 1 213 пациентов с подтвержденным COVID-19, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T14:35

2020-09-12T14:35

2020-09-12T14:35

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Число случаев COVID-19, выявленных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, возросло за сутки на 47 643, скончались 1 213 пациентов с подтвержденным COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее сообщалось о 35 286 заболевших и 907 летальных исходах.Согласно последним данным университета, в общей сложности коронавирусом в США заразились 6 445 800 человек, скончались 193 028 пациентов с COVID-19. Излечились почти 3,7 миллиона заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 28 миллионов случаев заражения, более 906 тысяч человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200912/vaktsina-1577129395.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, сша, в мире