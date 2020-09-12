Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577135643.html
В США за сутки выявили более 47 тысяч новых случаев COVID-19
Число случаев COVID-19, выявленных в США, возросло за сутки на 47 643, скончались 1 213 пациентов с подтвержденным COVID-19, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T14:35
2020-09-12T14:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570040307_0:308:2972:1980_1400x0_80_0_0_d3617cb145f69aae5efce362d88d3f70.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Число случаев COVID-19, выявленных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, возросло за сутки на 47 643, скончались 1 213 пациентов с подтвержденным COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее сообщалось о 35 286 заболевших и 907 летальных исходах.Согласно последним данным университета, в общей сложности коронавирусом в США заразились 6 445 800 человек, скончались 193 028 пациентов с COVID-19. Излечились почти 3,7 миллиона заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 28 миллионов случаев заражения, более 906 тысяч человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200912/vaktsina-1577129395.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570040307_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_0684d275561f0227bc4c3f09245a4142.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, сша, в мире

В США за сутки выявили более 47 тысяч новых случаев COVID-19

14:35 12.09.2020
454
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖители Нью-Йорка аплодируют медикам клиники Lenox Hill на Манхеттене
Жители Нью-Йорка аплодируют медикам клиники Lenox Hill на Манхеттене - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Жители Нью-Йорка аплодируют медикам клиники Lenox Hill на Манхеттене. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Число случаев COVID-19, выявленных в США, возросло за сутки на 47 643, скончались 1 213 пациентов с подтвержденным COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее сообщалось о 35 286 заболевших и 907 летальных исходах.
Согласно последним данным университета, в общей сложности коронавирусом в США заразились 6 445 800 человек, скончались 193 028 пациентов с COVID-19. Излечились почти 3,7 миллиона заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 28 миллионов случаев заражения, более 906 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 11:18Распространение нового коронавируса
Мурашко рассказал о ходе разработки второй вакцины от COVID-19
1551520
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗСШАВ мире
Рекомендуем
Встреча Петра Порошенко с жителями в рамках старта избирательной кампании в местные советы и выдвижения кандидата в мэры во Львов
Генпрокурор Украины заявила, что новые уголовные дела выгодны Порошенко
Прага, Чехия
В Чехии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Павел Латушко у здания Следственного комитета Белоруссии
Латушко заявил, что у ОБСЕ есть "неожиданные инструменты" для Белоруссии
Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
В Абхазии три человека повторно переболели коронавирусом
Пуск китайской ракеты-носителя Куайчжоу-1А
Пуск китайской ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" завершился неудачей
Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 2014 год
На Украине рассказали о следствии по "разговорам" Порошенко и Байдена
Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил призыв радоваться росту числа случаев коронавируса
Жещина в защитной маске на Английской набережной в Ницце
Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Река Чертановка у пересечения с Пролетарским проспектом, Москва
СМИ: температура воды в московской реке поднялась до 50 градусов
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев прокомментировал видео с "музыкальным приветом Ефремову"
Ярмарка вакансий
Правительство выделит 35 миллиардов рублей на пособия по безработице
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Лавров пообещал ответить на возможные санкции из-за инцидента с Навальным
Лекция в университете
В Минобрнауки рассказали о ситуации с коронавирусом в вузах
Прохожие на Красной площади в Москве
Союз архитекторов рассказал о вариантах использования Мавзолея
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток — 2 в Любмине
Премьер Дании выступила за пересмотр отношения к "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
02:44Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
02:35Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
02:14Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
02:03Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
02:00Россиян предупредили о второй волне активности клещей
01:26В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
01:24США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
01:16Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:04В ЕАО открылись 183 избирательных участка
00:56Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
00:16Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
00:13Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур
00:08В России начался единый день голосования
23:50Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
23:30На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
23:14Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:03В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:58Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
22:52SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship
Лента новостейМолния