https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577128498.html

В России выявили 5488 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали 5488 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 119 человек, выписались из больниц — 5428, сообщили журналистам в РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T10:44

2020-09-12T10:44

2020-09-12T11:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России зарегистрировали 5488 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 119 человек, выписались из больниц — 5428, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.При этом у 1229 человек (22,4 процента) не отмечается клинических проявлений.Новые случаи выявили во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 670, еще 203 зафиксировали в Санкт-Петербурге, 170 — в Московской области, 159 — в Ростовской, 156 — в Нижегородской.Меньше всего новых заболевших в Чукотском и Ненецком автономных округах — по одному. В Чечне выявили четырех инфицированных, а в Севастополе — семерых.Накануне сообщалось о 5504 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,5 процента.Общее число заразившихся за все время пандемии достигло 1 057 362, из них 18 484 человека умерли, 873 535 выздоровели.По последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, во всем мире насчитывается 28 миллионов случаев COVID-19, 906 тысяч человек умерли. Больше всего заболевших в США — 6,3 миллиона. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577022632.html

https://ria.ru/20200912/vaktsina-1577122789.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество