Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577128498.html
В России выявили 5488 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в России зарегистрировали 5488 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 119 человек, выписались из больниц — 5428, сообщили журналистам в РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T10:44
2020-09-12T11:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315620_0:47:3103:1792_1400x0_80_0_0_49db9687bdd50f12088caa0ca5b67fff.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России зарегистрировали 5488 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 119 человек, выписались из больниц — 5428, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.При этом у 1229 человек (22,4 процента) не отмечается клинических проявлений.Новые случаи выявили во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 670, еще 203 зафиксировали в Санкт-Петербурге, 170 — в Московской области, 159 — в Ростовской, 156 — в Нижегородской.Меньше всего новых заболевших в Чукотском и Ненецком автономных округах — по одному. В Чечне выявили четырех инфицированных, а в Севастополе — семерых.Накануне сообщалось о 5504 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,5 процента.Общее число заразившихся за все время пандемии достигло 1 057 362, из них 18 484 человека умерли, 873 535 выздоровели.По последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, во всем мире насчитывается 28 миллионов случаев COVID-19, 906 тысяч человек умерли. Больше всего заболевших в США — 6,3 миллиона. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577022632.html
https://ria.ru/20200912/vaktsina-1577122789.html
Или публикуйте каждые сутки статистику по всем болезням
66
Всё будет хорошо.
39
17
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315620_255:0:2986:2048_1400x0_80_0_0_a187afea1872d35ecb47ef5f3b78f732.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, общество

В России выявили 5488 новых случаев COVID-19

10:44 12.09.2020 (обновлено: 11:28 12.09.2020)
97940
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО имени. Н. Н. Приорова
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО имени. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО имени. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 5488 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 119 человек, выписались из больниц — 5428, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
При этом у 1229 человек (22,4 процента) не отмечается клинических проявлений.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 11:03Распространение нового коронавируса
Врач оценил влияние алкоголя на вероятность заражения коронавирусом
Новые случаи выявили во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 670, еще 203 зафиксировали в Санкт-Петербурге, 170 — в Московской области, 159 — в Ростовской, 156 — в Нижегородской.
Меньше всего новых заболевших в Чукотском и Ненецком автономных округах — по одному. В Чечне выявили четырех инфицированных, а в Севастополе — семерых.
Накануне сообщалось о 5504 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,5 процента.
Общее число заразившихся за все время пандемии достигло 1 057 362, из них 18 484 человека умерли, 873 535 выздоровели.
По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается 28 миллионов случаев COVID-19, 906 тысяч человек умерли. Больше всего заболевших в США — 6,3 миллиона. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Первая в мире вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 00:09Распространение нового коронавируса
Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в регионы
2033194919115
Обсудить 17
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииОбщество
Популярные комментарии
Или публикуйте каждые сутки статистику по всем болезням
12 сентября, 10:56
Николай ШмидтНиколай Шмидт
5530116
Всё будет хорошо.
12 сентября, 11:08
Арсений НовиковАрсений Новиков
2392104
Рекомендуем
Беларуськалий
Стачком "Беларуськалия" объявил бессрочную забастовку
Производство вакцины от COVID-19
Минздрав сообщил об отгрузке вакцины от COVID-19 в регионы России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов оценил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея
Участницы женского марша Подруга за подругу в Минске
В Минске задержали участниц акции протеста
Сотрудник полиции
В Екатеринбурге мужчину убили в драке в центре города
Врачи в защитных костюмах в больнице в Нью-Дели в Индии
В Индии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Вода
Звезда Comedy Woman устроила откровенную фотосессию в воде
Механизированное гребнеобразование посадок картофеля на полях СХП Мичуринец в Новосибирской области
Назван продукт, который сильно подорожает осенью
Запуск ракеты Авангард
В Госдуме прокомментировали статью о новом "страшном" российском оружии
Руки в наручниках
Девушка лишилась руки ради миллиона евро и села в тюрьму
Прохожие в Лондоне
Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри
Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил призыв радоваться росту числа случаев коронавируса
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Зюганов рассказал, почему не спешит делать прививку от коронавируса
Коронавирус
Врач оценил влияние алкоголя на вероятность заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
02:44Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
02:35Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
02:14Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
02:03Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
02:00Россиян предупредили о второй волне активности клещей
01:26В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
01:24США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
01:16Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:04В ЕАО открылись 183 избирательных участка
00:56Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
00:16Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
00:13Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур
00:08В России начался единый день голосования
23:50Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
23:30На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
23:14Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:03В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:58Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
22:52SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship
Лента новостейМолния