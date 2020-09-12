https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577128498.html
В России выявили 5488 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в России зарегистрировали 5488 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 119 человек, выписались из больниц — 5428, сообщили журналистам в РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T10:44
2020-09-12T10:44
2020-09-12T11:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России зарегистрировали 5488 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 119 человек, выписались из больниц — 5428, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.При этом у 1229 человек (22,4 процента) не отмечается клинических проявлений.Новые случаи выявили во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 670, еще 203 зафиксировали в Санкт-Петербурге, 170 — в Московской области, 159 — в Ростовской, 156 — в Нижегородской.Меньше всего новых заболевших в Чукотском и Ненецком автономных округах — по одному. В Чечне выявили четырех инфицированных, а в Севастополе — семерых.Накануне сообщалось о 5504 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,5 процента.Общее число заразившихся за все время пандемии достигло 1 057 362, из них 18 484 человека умерли, 873 535 выздоровели.По последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, во всем мире насчитывается 28 миллионов случаев COVID-19, 906 тысяч человек умерли. Больше всего заболевших в США — 6,3 миллиона. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577022632.html
https://ria.ru/20200912/vaktsina-1577122789.html
Николай Шмидт
Или публикуйте каждые сутки статистику по всем болезням
66
Арсений Новиков
Всё будет хорошо.
39
17
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, общество
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 5488 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 119 человек, выписались из больниц — 5428, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
При этом у 1229 человек (22,4 процента) не отмечается клинических проявлений.
Новые случаи выявили во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 670, еще 203 зафиксировали в Санкт-Петербурге, 170 — в Московской области, 159 — в Ростовской, 156 — в Нижегородской.
Меньше всего новых заболевших в Чукотском и Ненецком автономных округах — по одному. В Чечне выявили четырех инфицированных, а в Севастополе — семерых.
Накануне сообщалось о 5504 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,5 процента.
Общее число заразившихся за все время пандемии достигло 1 057 362, из них 18 484 человека умерли, 873 535 выздоровели.
По последним данным ВОЗ
, во всем мире насчитывается 28 миллионов случаев COVID-19, 906 тысяч человек умерли. Больше всего заболевших в США — 6,3 миллиона. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.