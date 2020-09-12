https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577128459.html

В России за сутки 5428 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России после COVID-19 выписаны 5428 человек, за все время выздоровели 873 535, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T10:42

2020-09-12T10:42

2020-09-12T10:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

ставропольский край

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после COVID-19 выписаны 5428 человек, за все время выздоровели 873 535, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наибольшее число выздоровевших в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 1143, <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольском крае</a> - 187 и Волгоградской области- 169.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

ставропольский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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