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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577128459.html
В России за сутки 5428 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России после COVID-19 выписаны 5428 человек, за все время выздоровели 873 535, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T10:42
2020-09-12T10:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
ставропольский край
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после COVID-19 выписаны 5428 человек, за все время выздоровели 873 535, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наибольшее число выздоровевших в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 1143, <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольском крае</a> - 187 и Волгоградской области- 169.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, ставропольский край, общество

В России за сутки 5428 человек выздоровели от COVID-19

10:42 12.09.2020
1952
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПалаты медицинского стационара
Палаты медицинского стационара - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Палаты медицинского стационара. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. За сутки в России после COVID-19 выписаны 5428 человек, за все время выздоровели 873 535, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5428 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России - 873 535", - говорится в сообщении.
Наибольшее число выздоровевших в Москве - 1143, Ставропольском крае - 187 и Волгоградской области- 169.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваСтавропольский крайОбщество
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