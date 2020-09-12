https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577126841.html

В Индии выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Индийские медики выявили за минувшие сутки более 97,5 тысячи случаев коронавируса, это самый большой рост числа заболевших в стране за сутки с начала пандемии... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T09:38

2020-09-12T09:38

2020-09-12T09:38

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

индия

в мире

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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сен – РИА Новости.</strong> Индийские медики выявили за минувшие сутки более 97,5 тысячи случаев коронавируса, это самый большой рост числа заболевших в стране за сутки с начала пандемии коронавируса, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>.Третий день подряд число выявленных носителей коронавируса превышает рекордные значения – в четверг сообщалось о 95,7 тысячи новых случаев заболевания, в пятницу – о 96,5 тысячи.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, согласно последним данным минздрава, в стране выявлено более 4,65 миллиона человек с этим заболеванием.Как отмечает министерство здравоохранения Индии, число выздоровевших достигло 77,77% от общего числа заболевших в стране и превысило 3,62 миллиона человек. Лечение в больницах проходят более 958 тысяч человек, или 20,56% от числа заболевших. За сутки это число выросло более чем на 14 тысяч.Число умерших от коронавируса, по последним данным, превысило 77,4 тысячи и составляет 1,66% от общего числа выявленных случаев коронавируса в стране. За сутки от болезни скончались 1201 человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 28 миллионов случаев заражения, более 906 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200911/myasnikov-1577100259.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, индия, в мире