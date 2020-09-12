https://ria.ru/20200912/koronavirus-1577126785.html
В Москве еще 1143 пациента вылечились от COVID-19
Еще 1143 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 228 тысяч человек, сообщила журналистам в субботу... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T09:34
2020-09-12T09:34
2020-09-12T09:38
анастасия ракова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Еще 1143 пациента вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 228 тысяч человек, сообщила журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ракова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество