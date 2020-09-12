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В Москве еще 1143 пациента вылечились от COVID-19
Еще 1143 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 228 тысяч человек, сообщила журналистам в субботу... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T09:34
2020-09-12T09:38
анастасия ракова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Еще 1143 пациента вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 228 тысяч человек, сообщила журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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анастасия ракова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве еще 1143 пациента вылечились от COVID-19

09:34 12.09.2020 (обновлено: 09:38 12.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБольничная палата
Больничная палата - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Еще 1143 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 228 тысяч человек, сообщила журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1143 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 228 673", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
352001
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Распространение нового коронавирусаАнастасия РаковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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