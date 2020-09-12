https://ria.ru/20200912/kinofestival-1577150524.html

Фильм "Новый порядок" получил гран-при жюри Венецианского кинофестиваля

Жюри 77-го Венецианского кинофестиваля во главе с голливудской актрисой Кейт Бланшетт присудило гран-при конкурса мексиканскому фильму "Новый порядок", передает РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T21:21

2020-09-12T21:21

2020-09-13T00:09

культура

кейт бланшетт

культура

венецианский кинофестиваль

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<strong>ВЕНЕЦИЯ, 12 сен - РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Жюри 77-го Венецианского кинофестиваля во главе с голливудской актрисой <a href="http://ria.ru/person_Kejjt_Blanshett/" target="_blank" data-auto="true">Кейт Бланшетт</a> присудило гран-при конкурса мексиканскому фильму "Новый порядок", передает корреспондент РИА Новости.Награду получил лично режиссёр картины Мишель Франко.По его словам, сюжет о гражданских протестах и уличных бунтах в <a href="http://ria.ru/location_Mexico_City/" target="_blank" data-auto="true">Мехико</a> он начал писать шесть лет назад. "Я не подозревал, что то, что придумал, окажется таким близким к реальности", - заявил Франко. Он отметил, что движение Black lives matter показало, сколь многое ещё не сделано в мире и в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>."Но в рамках пандемии мы должны суметь что-то поменять, особенно для людей, которым нужна помощь", - сказал режиссёр.Международный Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо со 2 сентября, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.

https://ria.ru/20200912/kinofestival-1577150411.html

https://ria.ru/20200912/festival-1577096309.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кейт бланшетт, культура, венецианский кинофестиваль