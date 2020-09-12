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https://ria.ru/20200912/kinofestival-1577150524.html
Фильм "Новый порядок" получил гран-при жюри Венецианского кинофестиваля
Жюри 77-го Венецианского кинофестиваля во главе с голливудской актрисой Кейт Бланшетт присудило гран-при конкурса мексиканскому фильму "Новый порядок", передает РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T21:21
2020-09-13T00:09
культура
кейт бланшетт
культура
венецианский кинофестиваль
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<strong>ВЕНЕЦИЯ, 12 сен - РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Жюри 77-го Венецианского кинофестиваля во главе с голливудской актрисой <a href="http://ria.ru/person_Kejjt_Blanshett/" target="_blank" data-auto="true">Кейт Бланшетт</a> присудило гран-при конкурса мексиканскому фильму "Новый порядок", передает корреспондент РИА Новости.Награду получил лично режиссёр картины Мишель Франко.По его словам, сюжет о гражданских протестах и уличных бунтах в <a href="http://ria.ru/location_Mexico_City/" target="_blank" data-auto="true">Мехико</a> он начал писать шесть лет назад. "Я не подозревал, что то, что придумал, окажется таким близким к реальности", - заявил Франко. Он отметил, что движение Black lives matter показало, сколь многое ещё не сделано в мире и в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>."Но в рамках пандемии мы должны суметь что-то поменять, особенно для людей, которым нужна помощь", - сказал режиссёр.Международный Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо со 2 сентября, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.
https://ria.ru/20200912/kinofestival-1577150411.html
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кейт бланшетт, культура, венецианский кинофестиваль

Фильм "Новый порядок" получил гран-при жюри Венецианского кинофестиваля

21:21 12.09.2020 (обновлено: 00:09 13.09.2020)
764
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанкЭмблема 77-го Венецианского кинофестиваля на фасаде Дворца кино на острове Лидо в Венеции.
Эмблема 77-го Венецианского кинофестиваля на фасаде Дворца кино на острове Лидо в Венеции. - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
ВЕНЕЦИЯ, 12 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Жюри 77-го Венецианского кинофестиваля во главе с голливудской актрисой Кейт Бланшетт присудило гран-при конкурса мексиканскому фильму "Новый порядок", передает корреспондент РИА Новости.
Награду получил лично режиссёр картины Мишель Франко.
Вручение Золотого Льва на 77-м Венецианском кинофестивале - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 21:16Культура
Объявлены лауреаты Венецианского кинофестиваля
По его словам, сюжет о гражданских протестах и уличных бунтах в Мехико он начал писать шесть лет назад. "Я не подозревал, что то, что придумал, окажется таким близким к реальности", - заявил Франко. Он отметил, что движение Black lives matter показало, сколь многое ещё не сделано в мире и в США.
"Но в рамках пандемии мы должны суметь что-то поменять, особенно для людей, которым нужна помощь", - сказал режиссёр.
Международный Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо со 2 сентября, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.
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Вчера, 08:00Культура
Шпионаж, любовь и драма. Кто победит на Венецианском кинофестивале
242003
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КультураКейт БланшеттКультураВенецианский кинофестиваль
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