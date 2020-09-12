https://ria.ru/20200912/izbienie-1577137194.html

В Кирове сотрудник полиции избил задержанного

Уголовное дело о превышении служебных полномочий возбуждено на сотрудника полиции города Кирова, обвиняемого в избиении задержанного, проводится служебная... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T15:26

2020-09-12T15:26

2020-09-12T15:26

киров

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости.</strong> Уголовное дело о превышении служебных полномочий возбуждено на сотрудника полиции города <a href="https://ria.ru/tag_location_Kirov/" target="_blank">Кирова,</a> обвиняемого в избиении задержанного, проводится служебная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Ранее в паблике <a href="https://vk.com/kirovmp" target="_blank">"Место Происшествия | Киров" </a>в социальной сети "ВКонтакте" была опубликована запись с камеры наблюдения, на которой видно, как сотрудник полиции бьет задержанного по ногам. Сообщается, что позже мужчине диагностировали закрытый перелом голени.Он добавил, что после произошедшего проводится служебная проверка, по результатам которой в случае установления вины сотрудника будет принято решение об увольнении его из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь офицера полиции. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители.Как сообщили агентству в региональном следственном управлении, следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в одном из отделов полиции. "Накануне суд избрал меру пресечения для полицейского в виде запрета определённых действий", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20200728/1575030314.html

https://ria.ru/20200211/1564534540.html

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киров

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киров, происшествия