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В Кирове сотрудник полиции избил задержанного
Уголовное дело о превышении служебных полномочий возбуждено на сотрудника полиции города Кирова, обвиняемого в избиении задержанного, проводится служебная... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T15:26
2020-09-12T15:26
киров
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости.</strong> Уголовное дело о превышении служебных полномочий возбуждено на сотрудника полиции города <a href="https://ria.ru/tag_location_Kirov/" target="_blank">Кирова,</a> обвиняемого в избиении задержанного, проводится служебная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Ранее в паблике <a href="https://vk.com/kirovmp" target="_blank">"Место Происшествия | Киров" </a>в социальной сети "ВКонтакте" была опубликована запись с камеры наблюдения, на которой видно, как сотрудник полиции бьет задержанного по ногам. Сообщается, что позже мужчине диагностировали закрытый перелом голени.Он добавил, что после произошедшего проводится служебная проверка, по результатам которой в случае установления вины сотрудника будет принято решение об увольнении его из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь офицера полиции. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители.Как сообщили агентству в региональном следственном управлении, следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в одном из отделов полиции. "Накануне суд избрал меру пресечения для полицейского в виде запрета определённых действий", - добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20200728/1575030314.html
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киров, происшествия

В Кирове сотрудник полиции избил задержанного

15:26 12.09.2020
1587
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Уголовное дело о превышении служебных полномочий возбуждено на сотрудника полиции города Кирова, обвиняемого в избиении задержанного, проводится служебная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее в паблике "Место Происшествия | Киров" в социальной сети "ВКонтакте" была опубликована запись с камеры наблюдения, на которой видно, как сотрудник полиции бьет задержанного по ногам. Сообщается, что позже мужчине диагностировали закрытый перелом голени.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля, 11:32
Избившая рыбой полицейского в Новосибирской области получила год условно
"Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Кировской области был выявлен факт нанесения побоев сотрудником дежурной части одного из отделов полиции города Кирова гражданину, задержанному за совершение административного правонарушения. По материалам, которые были направлены в СК, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - рассказал агентству руководитель пресс-службы УВМД России по Кировской области Сергей Баранцев.
Он добавил, что после произошедшего проводится служебная проверка, по результатам которой в случае установления вины сотрудника будет принято решение об увольнении его из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь офицера полиции. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители.
Как сообщили агентству в региональном следственном управлении, следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в одном из отделов полиции. "Накануне суд избрал меру пресечения для полицейского в виде запрета определённых действий", - добавила собеседница агентства.
Статуэтка богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.02.2020
11 февраля, 11:29
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10130245
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