https://ria.ru/20200912/golosovanie-1577149481.html
В Москве выявили 14 попыток проголосовать дважды
Дважды - электронно и досрочно - на довыборах в Москве пытались проголосовать 14 избирателей, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T20:44
2020-09-12T20:44
2020-09-12T21:44
алексей венедиктов (журналист)
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Дважды - электронно и досрочно - на довыборах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> пытались проголосовать 14 избирателей, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a>."В первый день было 9, сегодня было 5, итого - 14. Не удалось", - сказал Венедиктов, отвечая на вопрос, сколько было попыток проголосовать дважды - и досрочно, и онлайн.Дополнительные выборы муниципальных депутатов проходят в двух районах Москвы - Бабушкинский и Марьино. Со 2 сентября проходило досрочное голосование на участках, а в электронном формате прошло 11 и 12 сентября, электронно жители могли проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать свой голос можно будет уже на участке традиционным способом.В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.
https://ria.ru/20200912/golosovanie-1577149015.html
2
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей венедиктов (журналист), москва, политика
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.
Дважды - электронно и досрочно - на довыборах в Москве
пытались проголосовать 14 избирателей, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов
.
"В первый день было 9, сегодня было 5, итого - 14. Не удалось", - сказал Венедиктов, отвечая на вопрос, сколько было попыток проголосовать дважды - и досрочно, и онлайн.
Дополнительные выборы муниципальных депутатов проходят в двух районах Москвы - Бабушкинский и Марьино. Со 2 сентября проходило досрочное голосование на участках, а в электронном формате прошло 11 и 12 сентября, электронно жители могли проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать свой голос можно будет уже на участке традиционным способом.
В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.