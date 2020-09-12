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https://ria.ru/20200912/golosovanie-1577149481.html
В Москве выявили 14 попыток проголосовать дважды
Дважды - электронно и досрочно - на довыборах в Москве пытались проголосовать 14 избирателей, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T20:44
2020-09-12T21:44
алексей венедиктов (журналист)
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Дважды - электронно и досрочно - на довыборах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> пытались проголосовать 14 избирателей, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Venediktov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Венедиктов</a>."В первый день было 9, сегодня было 5, итого - 14. Не удалось", - сказал Венедиктов, отвечая на вопрос, сколько было попыток проголосовать дважды - и досрочно, и онлайн.Дополнительные выборы муниципальных депутатов проходят в двух районах Москвы - Бабушкинский и Марьино. Со 2 сентября проходило досрочное голосование на участках, а в электронном формате прошло 11 и 12 сентября, электронно жители могли проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать свой голос можно будет уже на участке традиционным способом.В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.
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алексей венедиктов (журналист), москва, политика

В Москве выявили 14 попыток проголосовать дважды

20:44 12.09.2020 (обновлено: 21:44 12.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИзбирательная комиссия на цифровом избирательном участке в Москве
Избирательная комиссия на цифровом избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Дважды - электронно и досрочно - на довыборах в Москве пытались проголосовать 14 избирателей, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов.
"В первый день было 9, сегодня было 5, итого - 14. Не удалось", - сказал Венедиктов, отвечая на вопрос, сколько было попыток проголосовать дважды - и досрочно, и онлайн.
Дополнительные выборы муниципальных депутатов проходят в двух районах Москвы - Бабушкинский и Марьино. Со 2 сентября проходило досрочное голосование на участках, а в электронном формате прошло 11 и 12 сентября, электронно жители могли проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать свой голос можно будет уже на участке традиционным способом.
В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.
Избирательная комиссия на цифровом избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 20:25
В Москве явка на онлайн-голосовании составила 93,4%
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Алексей Венедиктов (журналист)МоскваПолитика
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