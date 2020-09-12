https://ria.ru/20200912/germaniya-1577111656.html

Россия ничем не может помочь Германии

Когда не можешь сам принимать решение, перекладываешь ответственность на других. В Берлине заявляют, что немецкая реакция на отравление Алексея Навального,... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T08:00

2020-09-12T08:00

2020-09-12T08:00

госпитализация алексея навального

северный поток — 2

германия

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Когда не можешь сам принимать решение, перекладываешь ответственность на других. В <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> заявляют, что немецкая реакция на отравление <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, частью которой может быть и остановка "Северного потока — 2", во многом зависит от России:"Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение. Россия, приняв участие в расследовании, может внести вклад в то, чтобы такое решение (о приостановке строительства "Северного потока — 2". — Прим. ред.) не было принято", — заявил министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>. То есть будущее российско-германских отношений зависит от Кремля?Но на самом деле, это немецкое руководство стоит перед историческим выбором — его действия в ближайшее время будут иметь определяющие, действительно исторические последствия для будущего. Не российско-германских отношений — а будущего самой Германии, а значит, и всей Европы.Потому что вся история с Навальным — это сейчас уже проверка не для России, а для <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и ее европейского проекта. История со странным отравлением (если оно было) Навального пока еще очень мутная — но попытки использовать его для совершенно конкретных геополитических целей совершенно ясные. Германию хотят заставить остановить "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" при полном понимании того, что отказ от почти завершенного проекта будет иметь самые серьезные последствия. Не для немецкой экономики — десять миллиардов евро, потраченных на строительство, это копейки для ФРГ, а русский газ все равно будет поступать через территорию <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Нет, главный урон будет нанесен репутации Германии.Русские окончательно разочаруются в немецком стремлении к самостоятельности, а англосаксы убедятся в том, что, как и неоднократно в прошлом веке, немцами можно манипулировать, подталкивая их к безумным и не отвечающим их интересам решениям. Большая часть европейцев (в том числе итальянцы и австрийцы, прямо задействованные в газовых проектах с Россией) убедятся в том, что Берлин не готов считаться с общеевропейскими интересами. И самое главное — сами немцы увидят, что они так и не вернули себе суверенитет. Так что цена немецкого ответа на отравление Навального очень велика — в первую очередь для самой Германии."Северный поток — 2" — это просто маркер, символ. Вопреки утверждению Мааса, Россия ничем не может помочь Берлину: никакое наше расследование отравления Навального не снимет с немецких властей необходимости принять собственное решение. Решение, которое будет даже более значимым, чем начало санкционной войны с Россией после Крыма.Все последние годы Берлин сопротивлялся попыткам англосаксов и их восточноевропейских саттелитов остановить "Северный поток — 2" — под тем предлогом, что его ввод лишит Украину денег от транзита (и как же тогда мы будем продолжать операцию по ее отрыву от России?). Когда же с Москвой договорились о сохранении части транзита через Украину, стали говорить о том, что аморально покупать газ у тирана, который мучает своих собственных людей и применяет химическое оружие в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> (это "дело Скрипалей"). Потом речь вообще зашла о том, что Германия недоплачивает за свою безопасность американцам, которые защищают ее от русских, зато покупает российский газ.В Берлине все это слушали — и продолжали строить газопровод. Великобритания покинула ЕС, в отношениях с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америкой</a> становилось все больше проблем — в этой ситуации германское руководство было просто обязано защищать свои национальные интересы и свое право руководить единой Европой. К тому же все немецкие политики прекрасно знают, что большинство немцев считает главной проблемой для Германии США, а не Россию, — так что можно было не поддаваться ни на какое давление.Попытка связать историю с Навальным с судьбой "Северного потока — 2" изначально казалась просто очередной провокацией, которую Берлин отобьет. Но за прошедшие три недели шум в немецкой прессе и политических кругах стоит чрезвычайный — такое ощущение, что атлантисты провели мобилизацию всех сил. Так, бывший министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_JJoshka_Fisher/" target="_blank" data-auto="true">Йошка Фишер</a> рассуждает о том, "какую моральную цену можно платить за бизнес с диктатурами", и выступает, по сути, за остановку "СП-2": "Федеральное правительство допустило большую стратегическую ошибку, решив в одиночку помогать России в строительстве этого германо-российского газопровода, несмотря на активное сопротивление внутри ЕС. Теперь же мы видим, куда мы из-за этого угодили: политический и экономический урон просто огромен".<a href="http://ria.ru/person_KHajjnc_Fisher/" target="_blank" data-auto="true">Фишер</a> задается вопросом:"Насколько разумно постоянно расширять сотрудничество с таким ненадежным партнером, как Россия, с точки зрения долгосрочной перспективы? Я считаю это крайне неразумным. Мы же уже знаем, с кем имеем дело!"С кем же? Начинается перечисление "покушений, аналогичных отравлению Навального" — отравление Скрипаля, "убийство среди бела дня получившего в Германии убежище чеченца в берлинском районе Тиргартен". Ну и, конечно, "добавьте еще и убийства оппозиционеров в Москве":"С учетом всех этих преступлений нам необходимо задуматься о том, насколько мы можем доверять партнеру, для которого политические убийства, очевидно, являются не досадными исключительными случаями, а закономерностью. Я считаю, что нельзя вновь выносить "Северный поток — 2" за скобки".А от бывшего начальника Фишера <a href="http://ria.ru/person_Gerkhard_SHreder/" target="_blank" data-auto="true">Герхарда Шредера</a> буквально требуют определиться, с кем он, — заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йохан Вадефуль призвал бывшего канцлера "немедленно отказаться от своих должностей и постов в России (в компании "Норд-Стрим" и "Роснефти"):"Если господин Шредер еще обладает политической порядочностью и ценностными мерилами, то для него должно быть непозволительно дальнейшее сотрудничество с компаниями и институтами, которые зависят от такого правительства".Досталось Шредеру и от лидера фракции "Союз-90/Зеленые" Геринг-Эккардт: экс-канцлер должен сейчас принять решение, поддерживает ли он демократию и права человека.То есть Шредера осуждают за аморалку: как ты можешь работать с этими убийцами? То, что убийцы, уже даже не обсуждается — хотя и среди немецких политиков есть немало тех, кто возражает против огульных обвинений в адрес Кремля. А заодно и обличает лицемерие тех, кто рассуждает о высоких моральных принципах. Бывший лидер "Левых" <a href="http://ria.ru/person_Sara_Vagenknekht/" target="_blank" data-auto="true">Сара Вагенкнехт</a> заявила, что те, кто требуют в связи с делом Навального отказаться от газопровода "Северный поток — 2", должны оценивать других поставщиков сырья для Германии по таким же критериям и требовать последствий и для них:"Даже если бы ответственным за это был Кремль (чему до сих пор нет никаких подтверждений), это не отвратительнее, чем обезглавливать оппозиционеров или сечь их до смерти, как это часто практикуется в Саудовской Аравии, от которой мы получаем нефть. Это также не отвратительнее, чем разрывать на части невинных мирных жителей при помощи беспилотников, как делали в куда более чем тысяче случаев Соединенные Штаты, которые поставляют нам свой сланцевый газ".Не просто двойные стандарты — в случае с Навальным голословны не только обвинения в адрес российского руководства в причастности к отравлению, но пока что и сам факт этого "отравления". Немецкие власти сознательно тянут с ответом на запросы российского МИД, вынуждая <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a> заявлять не только об "абсолютно неподобающем отношении к официальным запросам, которые мы направляем в Берлин", но и об "абсолютно неприемлемом тоне", с которым Берлин информирует мировую общественность о "причастности России". Тональность же заявлений российского МИД еще более жесткая. Так, послу Гезе фон Гайру не только был заявлен решительный протест по поводу действий правительства Германии — "Недопустимо выдвигать ультиматумы и ничем не подтвержденные обвинения в адрес нашей страны", — но и высказано предупреждение: если Берлин не предоставит материалы медицинских заключений "врачей бундесвера", то Москва расценит это как отказ властей ФРГ от установления истины и объективного расследования."В этом случае действия ФРГ будут рассматриваться как грубая враждебная провокация против России, чреватая последствиями для российско-германских отношений <...> и серьезным осложнением международной ситуации".Подобные жесткие предупреждения — это все, чем Россия может помочь немецкому руководству. При этом, принимая решение о мерах по "наказанию России" за Навального, в Берлине должны думать не только о российско-германских отношениях, но и о будущем самой Германии, ее пути к самостоятельности и ответственности за всю Европу (это ведь является главной целью всей немецкой политики). Цена ошибки (производной от несамостоятельности и нежелания брать на себя ответственность) будет огромна — не для России, а для нашего великого западного соседа.

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/severnyy-potok--1577072547.html

https://ria.ru/20200911/germaniya-1577068319.html

https://ria.ru/20200911/potok-1577078255.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200701/1573731960.html

https://ria.ru/20200904/bundestag-1576781763.html

https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577103933.html

Дима Пак 10 лярдов вложили и как оказалось СП 2 не нужен. Вы хоть сами поняли что написали? 188

STeaM Project Band Да не нужен Германии в целом СП-2 Туда и так экспорт вдвое с прошлого года упал. Какие-то компании вложились, но это их частная проблема. 176

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германия

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

госпитализация алексея навального, северный поток — 2, германия, авторы