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https://ria.ru/20200912/gazoprovod-1577144773.html
Джабаров оценил идею Дании пересмотреть позицию по "Северному потоку — 2"
Слова премьер-министра Дании Метте Фредриксен о необходимости начать новую дискуссию по "Северному потоку — 2" вряд ли будут иметь последствия, заявил сенатор... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T18:11
2020-09-12T18:11
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
владимир джабаров
алексей навальный
германия
дания
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Слова премьер-министра <a href="https://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank">Дании</a> Метте Фредриксен о необходимости начать новую дискуссию по <a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">"Северному потоку — 2"</a> вряд ли будут иметь последствия, заявил сенатор <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a> телеканалу <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>."Это попытка показать, что есть некая европейская солидарность с теми странами, которые выступали против "Северного потока — 2". Мы помним, что Дания долго не согласовывала маршрут, который проходил через ее территориальные воды. Я думаю, что от ее выступления мало что зависит", — отметил он.Парламентарий считает, что все решения, связанные с газопроводом, следует принимать с участием немецкой стороны."В нем ("Северном потоке — 2". — Прим. ред.) заинтересованы немцы, которые весьма прагматично подходят к подобным вопросам. А давят на всех американцы, чтобы путем недобросовестной конкуренции попытаться выдавить Россию с европейского рынка. Так что я не думаю, что после подобного заявления будут какие-то последствия", — заявил Джабаров.Ранее Фредриксен выступила за начало новой дискуссии вокруг строительства газопровода "Северный поток — 2" из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. Она подчеркнула, что обсуждение должно быть посвящено проблеме "зависимости от российского газа".Проект <a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">"Северный поток — 2"</a> предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a>. Против него активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украина</a> и ряд европейских стран.Дания выдала разрешение на строительство трубопровода через свою территорию в июле прошлого года. На данный момент большая часть проекта завершена. В Москве неоднократно отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам. Кроме того, официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> раскритиковала санкции против участников энергетического проекта, назвав их новым витком русофобии.Ситуация с газопроводом обострилась в частности из-за инцидента с российским блогером Алексеем Навальным. Некоторые немецкие политики поддержали версию о его якобы "отравлении" ядом группы "Новичок" и призвали приостановить строительство газопровода. Российские медики при этом ядов в крови у блогера не нашли. Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк также выражал сомнения в том, что Навального якобы отравили "новой разновидностью" этого вещества, поскольку у него не было соответствующих симптомов. В Москве подчеркивают, что ждут от Берлина конкретной информации, которую немецкие коллеги пока не предоставили.
https://ria.ru/20200912/otvet-1577136884.html
https://ria.ru/20200912/germaniya-1577111656.html
В Германии горюют по сп-2 и вложенным в него деньгам несколько бизнесменов. А в целом Германии он не нужен - поставки газа из России с прошлого года вдвое упали. И Газпрому как камень на шее - нет у него 30 млрд на постройку инфраструктуры в России, Газпром сам сейчас 60 млрд всего стоит ()
38
Болтать-то - не мешки ворочать...))) Всю википедию прошерстил? Сегодня спрос упал, к зиме поднимется.)))
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россия
германия
дания
сша
РИА Новости
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, владимир джабаров, алексей навальный, германия, дания, сша, в мире, экономика

Джабаров оценил идею Дании пересмотреть позицию по "Северному потоку — 2"

18:11 12.09.2020
23942
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Слова премьер-министра Дании Метте Фредриксен о необходимости начать новую дискуссию по "Северному потоку — 2" вряд ли будут иметь последствия, заявил сенатор Владимир Джабаров телеканалу RT.
"Это попытка показать, что есть некая европейская солидарность с теми странами, которые выступали против "Северного потока — 2". Мы помним, что Дания долго не согласовывала маршрут, который проходил через ее территориальные воды. Я думаю, что от ее выступления мало что зависит", — отметил он.
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Парламентарий считает, что все решения, связанные с газопроводом, следует принимать с участием немецкой стороны.
"В нем ("Северном потоке — 2". — Прим. ред.) заинтересованы немцы, которые весьма прагматично подходят к подобным вопросам. А давят на всех американцы, чтобы путем недобросовестной конкуренции попытаться выдавить Россию с европейского рынка. Так что я не думаю, что после подобного заявления будут какие-то последствия", — заявил Джабаров.
Ранее Фредриксен выступила за начало новой дискуссии вокруг строительства газопровода "Северный поток — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Она подчеркнула, что обсуждение должно быть посвящено проблеме "зависимости от российского газа".
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
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Дания выдала разрешение на строительство трубопровода через свою территорию в июле прошлого года. На данный момент большая часть проекта завершена. В Москве неоднократно отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала санкции против участников энергетического проекта, назвав их новым витком русофобии.
Ситуация с газопроводом обострилась в частности из-за инцидента с российским блогером Алексеем Навальным. Некоторые немецкие политики поддержали версию о его якобы "отравлении" ядом группы "Новичок" и призвали приостановить строительство газопровода. Российские медики при этом ядов в крови у блогера не нашли. Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк также выражал сомнения в том, что Навального якобы отравили "новой разновидностью" этого вещества, поскольку у него не было соответствующих симптомов. В Москве подчеркивают, что ждут от Берлина конкретной информации, которую немецкие коллеги пока не предоставили.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
8542407
Обсудить 6
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Владимир ДжабаровАлексей НавальныйГерманияДанияСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
В Германии горюют по сп-2 и вложенным в него деньгам несколько бизнесменов. А в целом Германии он не нужен - поставки газа из России с прошлого года вдвое упали. И Газпрому как камень на шее - нет у него 30 млрд на постройку инфраструктуры в России, Газпром сам сейчас 60 млрд всего стоит ()
12 сентября, 18:50
SkyLark ProjectSkyLark Project
4010033
Болтать-то - не мешки ворочать...))) Всю википедию прошерстил? Сегодня спрос упал, к зиме поднимется.)))
12 сентября, 19:03
Mitrich Kolobok KolobokMitrich Kolobok Kolobok
1800003
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