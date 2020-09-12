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https://ria.ru/20200912/gazoprovod-1577143952.html
Эксперт назвал способ возместить убытки при отмене "Северного потока — 2"
Юридически Дания может аннулировать свое разрешение на строительство трубопровода "Северный поток 2", но решение об этом она должна будет принимать с... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T17:54
2020-09-12T17:54
россия
северный поток — 2
анатолий капустин
алексей навальный
германия
дания
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Юридически <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дания</a> может аннулировать свое разрешение на строительство трубопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>", но решение об этом она должна будет принимать с вовлечением всех участников проекта, однако даже в случае отмены разрешения Россия сможет обратиться в международные инстанции за возмещением убытков и упущенной выгоды, заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Kapustin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Капустин</a>.Ранее премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток 2" после ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщила датская телерадиокорпорация DR. Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство трубопровода. На сегодняшний день завершена большая часть проекта."Вопрос состоит в том, что там договоренности, а не договоры. И заставить Данию что-то не делать сложно. Но мне кажется, все эти разговоры - результат того, чтобы на Россию надавить по ситуации с Алексеем Навальным. Проект почти завершен, что там можно обсуждать? Думаю, это такой информационный вброс для того, чтобы повлиять на Россию", - заявил эксперт."Юридически они (Дания) имеют право аннулировать свое разрешение на прокладку в территориальных водах (трубопровода), это ее суверенная территория, можно всего ожидать. Но это такой непростой процесс. Во-первых, они (Дания) должны будут согласовать это решение со своими партнерами по "Северному потоку 2", кроме России там задействована <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, компании других стран. Заявлять можно все, что угодно, а для окончательного решения нужно будет со всеми договариваться, не только с Россией. Без нас они не могут решить судьбу этого проекта", - подчеркнул юрист.Но даже в случае отмены Данией разрешения на строительство, убытки, связанные с таким действием, будут возлагаться на нее, обратил внимание Капустин. "В таком случае вопрос перейдет в плоскость возмещения того ущерба, который будет нанесен российской стороне в результате такого действия. Причем России можно будет требовать не только возмещения убытков, но и возмещения упущенной выгоды. Россия сможет обратиться в международные судебные инстанции для того, чтобы причиненный ущерб возместить", - пояснил он.Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до Германии. Его реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером - "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a>, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.При этом ситуация вокруг "Северного потока 2" осложняется инцидентом с Навальным, который побудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей - Германией. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> в понедельник заявил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200912/germaniya-1577124194.html
https://ria.ru/20200908/potok-1576926463.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576902333.html
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россия, северный поток — 2, анатолий капустин, алексей навальный, германия, дания, в мире

Эксперт назвал способ возместить убытки при отмене "Северного потока — 2"

17:54 12.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Юридически Дания может аннулировать свое разрешение на строительство трубопровода "Северный поток 2", но решение об этом она должна будет принимать с вовлечением всех участников проекта, однако даже в случае отмены разрешения Россия сможет обратиться в международные инстанции за возмещением убытков и упущенной выгоды, заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток 2" после ситуации с Алексеем Навальным, сообщила датская телерадиокорпорация DR. Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство трубопровода. На сегодняшний день завершена большая часть проекта.
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В Германии назвали желающих "наказать" Россию за "Северный поток — 2"
"Вопрос состоит в том, что там договоренности, а не договоры. И заставить Данию что-то не делать сложно. Но мне кажется, все эти разговоры - результат того, чтобы на Россию надавить по ситуации с Алексеем Навальным. Проект почти завершен, что там можно обсуждать? Думаю, это такой информационный вброс для того, чтобы повлиять на Россию", - заявил эксперт.
"Юридически они (Дания) имеют право аннулировать свое разрешение на прокладку в территориальных водах (трубопровода), это ее суверенная территория, можно всего ожидать. Но это такой непростой процесс. Во-первых, они (Дания) должны будут согласовать это решение со своими партнерами по "Северному потоку 2", кроме России там задействована Германия, компании других стран. Заявлять можно все, что угодно, а для окончательного решения нужно будет со всеми договариваться, не только с Россией. Без нас они не могут решить судьбу этого проекта", - подчеркнул юрист.
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В Кремле ответили на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Но даже в случае отмены Данией разрешения на строительство, убытки, связанные с таким действием, будут возлагаться на нее, обратил внимание Капустин. "В таком случае вопрос перейдет в плоскость возмещения того ущерба, который будет нанесен российской стороне в результате такого действия. Причем России можно будет требовать не только возмещения убытков, но и возмещения упущенной выгоды. Россия сможет обратиться в международные судебные инстанции для того, чтобы причиненный ущерб возместить", - пояснил он.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 12:58
Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
При этом ситуация вокруг "Северного потока 2" осложняется инцидентом с Навальным, который побудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей - Германией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
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РоссияСеверный поток — 2Анатолий КапустинАлексей НавальныйГерманияДанияВ мире
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