https://ria.ru/20200912/gazoprovod-1577134679.html

Премьер Дании выступила за пересмотр отношения к "Северному потоку — 2"

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток — 2" после ситуации с Алексеем... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T14:09

2020-09-12T14:09

2020-09-12T17:07

госпитализация алексея навального

северный поток — 2

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

ангела меркель

дмитрий песков

дания

сша

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<strong>СТОКГОЛЬМ, 12 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a> Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" после ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, передает датская телерадиокорпорация <a href="https://www.dr.dk/" target="_blank">DR.</a>Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство трубопровода. На сегодняшний день завершена большая часть проекта.<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">"Северный поток — 2"</a> предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые другие европейские страны. В последнее время на фоне ситуации с Навальным многие западные политики высказывались за остановку строительства газопровода и призывали к санкциям против России. Подобные предложения звучали и в Германии, однако канцлер Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента.<a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексею Навальному</a> стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.Позже Навального перевезли в берлинскую клинику, больше двух недель он находился в коме, но несколько дней назад пришел в сознание. Немецкие власти утверждают, что его отравили ядом группы "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> отправила запрос с просьбой представить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не получила.При этом в Берлине не отрицают, что немецкая разведка BND с 1990-х годов имела доступ к средству "Новичок". Исследования фосфорорганических веществ этого семейства проводили и другие западные страны. В России же все советские разработки в области химического оружия прекращены с 1992 года, а в 2017-м окончательно были уничтожены все запасы химоружия.Кроме того, один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк выражал сомнения в том, что Навального якобы отравили новой новой разновидностью этого вещества, поскольку у него не было соответствующих симптомов.

https://ria.ru/20200912/germaniya-1577111656.html

https://ria.ru/20200910/germaniya-1577004754.html

Сергей К А лучше стать зависимой от более дорогого газа из сша? Особенно, учитывая, что из всех стран кидают и не соблюдают договоры как раз они. : ) 338

Ольга Занкова Не нужен вам газ - так и скажите. Чего было несколько лет огород городить? 293

153

дания

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, северный поток — 2, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), ангела меркель, дмитрий песков, дания, сша, в мире