Премьер Дании выступила за пересмотр отношения к "Северному потоку — 2"
14:09 12.09.2020 (обновлено: 17:07 12.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУказатель возле наземного стыковочного пункта газопровода "Северный поток — 2" в Любмине
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода "Северный поток — 2" в Любмине. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток — 2" после ситуации с Алексеем Навальным, передает датская телерадиокорпорация DR.
"Я на протяжении всего времени была против "Северного потока — 2". Я считаю, что мы не должны становиться зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новое обсуждение по этому вопросу", — заявила она.
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Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство трубопровода. На сегодняшний день завершена большая часть проекта.
"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые другие европейские страны.
В последнее время на фоне ситуации с Навальным многие западные политики высказывались за остановку строительства газопровода и призывали к санкциям против России. Подобные предложения звучали и в Германии, однако канцлер Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.
В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента.
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Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.
Позже Навального перевезли в берлинскую клинику, больше двух недель он находился в коме, но несколько дней назад пришел в сознание. Немецкие власти утверждают, что его отравили ядом группы "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой представить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не получила.
При этом в Берлине не отрицают, что немецкая разведка BND с 1990-х годов имела доступ к средству "Новичок". Исследования фосфорорганических веществ этого семейства проводили и другие западные страны. В России же все советские разработки в области химического оружия прекращены с 1992 года, а в 2017-м окончательно были уничтожены все запасы химоружия.
Кроме того, один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк выражал сомнения в том, что Навального якобы отравили новой новой разновидностью этого вещества, поскольку у него не было соответствующих симптомов.
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