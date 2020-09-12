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https://ria.ru/20200912/gazoprovod-1577134679.html
Премьер Дании выступила за пересмотр отношения к "Северному потоку — 2"
Премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток — 2" после ситуации с Алексеем... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T14:09
2020-09-12T17:07
госпитализация алексея навального
северный поток — 2
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
ангела меркель
дмитрий песков
дания
сша
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<strong>СТОКГОЛЬМ, 12 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a> Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" после ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, передает датская телерадиокорпорация <a href="https://www.dr.dk/" target="_blank">DR.</a>Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство трубопровода. На сегодняшний день завершена большая часть проекта.<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">"Северный поток — 2"</a> предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые другие европейские страны. В последнее время на фоне ситуации с Навальным многие западные политики высказывались за остановку строительства газопровода и призывали к санкциям против России. Подобные предложения звучали и в Германии, однако канцлер Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента.<a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексею Навальному</a> стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.Позже Навального перевезли в берлинскую клинику, больше двух недель он находился в коме, но несколько дней назад пришел в сознание. Немецкие власти утверждают, что его отравили ядом группы "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> отправила запрос с просьбой представить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не получила.При этом в Берлине не отрицают, что немецкая разведка BND с 1990-х годов имела доступ к средству "Новичок". Исследования фосфорорганических веществ этого семейства проводили и другие западные страны. В России же все советские разработки в области химического оружия прекращены с 1992 года, а в 2017-м окончательно были уничтожены все запасы химоружия.Кроме того, один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк выражал сомнения в том, что Навального якобы отравили новой новой разновидностью этого вещества, поскольку у него не было соответствующих симптомов.
https://ria.ru/20200912/germaniya-1577111656.html
https://ria.ru/20200910/germaniya-1577004754.html
А лучше стать зависимой от более дорогого газа из сша? Особенно, учитывая, что из всех стран кидают и не соблюдают договоры как раз они. : )
338
Не нужен вам газ - так и скажите. Чего было несколько лет огород городить?
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дания
сша
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госпитализация алексея навального, северный поток — 2, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), ангела меркель, дмитрий песков, дания, сша, в мире

Премьер Дании выступила за пересмотр отношения к "Северному потоку — 2"

14:09 12.09.2020 (обновлено: 17:07 12.09.2020)
149865
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУказатель возле наземного стыковочного пункта газопровода "Северный поток — 2" в Любмине
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток — 2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода "Северный поток — 2" в Любмине. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток — 2" после ситуации с Алексеем Навальным, передает датская телерадиокорпорация DR.

"Я на протяжении всего времени была против "Северного потока — 2". Я считаю, что мы не должны становиться зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новое обсуждение по этому вопросу", — заявила она.

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Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство трубопровода. На сегодняшний день завершена большая часть проекта.
"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые другие европейские страны.
В последнее время на фоне ситуации с Навальным многие западные политики высказывались за остановку строительства газопровода и призывали к санкциям против России. Подобные предложения звучали и в Германии, однако канцлер Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.
В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента.
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Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.
Позже Навального перевезли в берлинскую клинику, больше двух недель он находился в коме, но несколько дней назад пришел в сознание. Немецкие власти утверждают, что его отравили ядом группы "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой представить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не получила.
При этом в Берлине не отрицают, что немецкая разведка BND с 1990-х годов имела доступ к средству "Новичок". Исследования фосфорорганических веществ этого семейства проводили и другие западные страны. В России же все советские разработки в области химического оружия прекращены с 1992 года, а в 2017-м окончательно были уничтожены все запасы химоружия.
Кроме того, один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк выражал сомнения в том, что Навального якобы отравили новой новой разновидностью этого вещества, поскольку у него не было соответствующих симптомов.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Обсудить 153
Госпитализация Алексея НавальногоСеверный поток — 2Организация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Ангела МеркельДмитрий ПесковДанияСШАВ мире
Популярные комментарии
А лучше стать зависимой от более дорогого газа из сша? Особенно, учитывая, что из всех стран кидают и не соблюдают договоры как раз они. : )
12 сентября, 14:23
СКСергей К
294434019
Не нужен вам газ - так и скажите. Чего было несколько лет огород городить?
12 сентября, 14:20
О Ольга Занкова
264312010
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