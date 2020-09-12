https://ria.ru/20200912/dtp-1577126022.html
В Москве двое детей и трое взрослых пострадали в результате ДТП
ДТП с участием двух автомобилей произошло на севере Москвы, пять человек госпитализированы, сообщают экстренные службы столицы. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T09:11
2020-09-12T09:11
2020-09-12T09:11
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> ДТП с участием двух автомобилей произошло на севере <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, пять человек госпитализированы, сообщают экстренные службы столицы.
https://ria.ru/20200911/prava-1577106426.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия