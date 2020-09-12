Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200912/dtp-1577126022.html
В Москве двое детей и трое взрослых пострадали в результате ДТП
ДТП с участием двух автомобилей произошло на севере Москвы, пять человек госпитализированы, сообщают экстренные службы столицы. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T09:11
2020-09-12T09:11
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_0:135:3160:1913_1400x0_80_0_0_83c917f58163bf4dda9ec65d2522fb56.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> ДТП с участием двух автомобилей произошло на севере <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, пять человек госпитализированы, сообщают экстренные службы столицы.
https://ria.ru/20200911/prava-1577106426.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_215:0:2946:2048_1400x0_80_0_0_ded0a64a376bf72665f6abc85237799b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В Москве двое детей и трое взрослых пострадали в результате ДТП

09:11 12.09.2020
2507
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ДТП с участием двух автомобилей произошло на севере Москвы, пять человек госпитализированы, сообщают экстренные службы столицы.
"На улице Плещеева напротив дома номер 30 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Пострадали пять человек, двое из них дети. Все пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.
Водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 17:14
МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права
0101011
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
В больнице
От мужчины 25 лет скрывали смертельный диагноз
Сотрудник полиции
В Екатеринбурге мужчину убили в драке в центре города
Сотрудник медицинской службы международного аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева проводит экспресс-тестирование пассажиров на COVID-19
В США планируют прекратить скрининг на COVID-19 прибывающих пассажиров
Продюсер Андрей Разин
Продюсер "Ласкового мая" предрек миру голод, потрясения и смерти
Пуск ракеты-носителя частной американской компании Astra с космодрома Кодьяк на Аляске
В США ракета частной компании не достигла орбиты из-за аварии
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве
Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование
Река Чертановка у пересечения с Пролетарским проспектом, Москва
СМИ: температура воды в московской реке поднялась до 50 градусов
Пожар в доме в Подмосковье
При пожарах в Подмосковье погибли три человека
Больничная палата
В Москве еще 1143 пациента вылечились от COVID-19
Президент союза Национальная медицинская палата Леонид Рошаль
Мясников резко ответил на оскорбления в адрес Рошаля
Ветреная погода в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Запуск новейшей ракеты Авангард. 19 июля 2018
В Китае новое российское оружие считают страшнее ядерной бомбы
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Соловьев назвал Ефремова "ничтожеством"
Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной
Советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник
В ЛНР приветствуют пересмотр Киевом постановления о выборах в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
02:35Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
02:14Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
02:03Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
02:00Россиян предупредили о второй волне активности клещей
01:26В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
01:24США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
01:16Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:04В ЕАО открылись 183 избирательных участка
00:56Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
00:16Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
00:13Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур
00:08В России начался единый день голосования
23:50Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
23:30На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
23:14Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:03В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:58Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
22:52SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship
22:26Террористы обстреляли три населенных пункта в Сирии
Лента новостейМолния