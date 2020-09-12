https://ria.ru/20200912/donbass-1577126643.html

В ЛНР приветствуют пересмотр Киевом постановления о выборах в Донбассе

Договоренность, достигнутая в ходе переговоров советников "нормандской четверки" по украинскому урегулированию в Берлине о пересмотре парламентом Украины... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T09:32

2020-09-12T09:32

2020-09-12T09:32

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

верховная рада украины

дмитрий козак

луганская область

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156194/19/1561941967_0:137:3072:1865_1400x0_80_0_0_3f80c4e337772d2204d8eebb7655cde5.jpg

<strong>ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Договоренность, достигнутая в ходе переговоров советников "нормандской четверки" по украинскому урегулированию в Берлине о пересмотре парламентом Украины постановления о местных выборах, позволит конструктивно продолжить переговоры в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a>, которые сейчас заблокированы, заявил представитель самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> в политической подгруппе на переговорах Родион Мирошник.Переговоры советников "нормандской четверки" в Берлине прошли в пятницу. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что прорывов по итогам встречи политических советников "нормандской четверки" в Берлине нет. Состоялся обмен мнениями по вопросам урегулирования в Донбассе, но не по всем из них были достигнуты согласованные решения.Он уточнил, что сразу по итогам встречи в Берлине Козак заявил о том, что достигнута договоренность о пересмотре <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной Радой</a> постановления о выборах. По словам Мирошника, именно оно стало "главным камнем преткновения" в работе контактной группы по Донбассу."Впрочем, в заявлении офиса украинского президента по итогам встречи об этом ничего не сказано. Следовательно, уже в ближайшее время ждём объяснений условного Резникова (вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников - ред.) о том, что тема, конечно же, обсуждалась, но совершенно в другом ключе, и что самый суверенный законодательный орган Украины будет вести политику и деятельность, свободную от всяких договоренностей и обязательств", - дополнил представитель ЛНР.Рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут пройти, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Кравчук заявил, что попросил Раду пересмотреть решение.

https://ria.ru/20200910/inspektsiya-1577044916.html

4

луганская народная республика

луганская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, верховная рада украины, дмитрий козак, луганская область, в мире