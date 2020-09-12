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https://ria.ru/20200912/donbass-1577126643.html
В ЛНР приветствуют пересмотр Киевом постановления о выборах в Донбассе
Договоренность, достигнутая в ходе переговоров советников "нормандской четверки" по украинскому урегулированию в Берлине о пересмотре парламентом Украины... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T09:32
2020-09-12T09:32
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
верховная рада украины
дмитрий козак
луганская область
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Договоренность, достигнутая в ходе переговоров советников "нормандской четверки" по украинскому урегулированию в Берлине о пересмотре парламентом Украины постановления о местных выборах, позволит конструктивно продолжить переговоры в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a>, которые сейчас заблокированы, заявил представитель самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> в политической подгруппе на переговорах Родион Мирошник.Переговоры советников "нормандской четверки" в Берлине прошли в пятницу. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что прорывов по итогам встречи политических советников "нормандской четверки" в Берлине нет. Состоялся обмен мнениями по вопросам урегулирования в Донбассе, но не по всем из них были достигнуты согласованные решения.Он уточнил, что сразу по итогам встречи в Берлине Козак заявил о том, что достигнута договоренность о пересмотре <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной Радой</a> постановления о выборах. По словам Мирошника, именно оно стало "главным камнем преткновения" в работе контактной группы по Донбассу."Впрочем, в заявлении офиса украинского президента по итогам встречи об этом ничего не сказано. Следовательно, уже в ближайшее время ждём объяснений условного Резникова (вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников - ред.) о том, что тема, конечно же, обсуждалась, но совершенно в другом ключе, и что самый суверенный законодательный орган Украины будет вести политику и деятельность, свободную от всяких договоренностей и обязательств", - дополнил представитель ЛНР.Рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут пройти, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Кравчук заявил, что попросил Раду пересмотреть решение.
https://ria.ru/20200910/inspektsiya-1577044916.html
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луганская народная республика
луганская область
РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, верховная рада украины, дмитрий козак, луганская область, в мире

В ЛНР приветствуют пересмотр Киевом постановления о выборах в Донбассе

09:32 12.09.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСоветник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник
Советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Договоренность, достигнутая в ходе переговоров советников "нормандской четверки" по украинскому урегулированию в Берлине о пересмотре парламентом Украины постановления о местных выборах, позволит конструктивно продолжить переговоры в контактной группе по Донбассу, которые сейчас заблокированы, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах Родион Мирошник.
Переговоры советников "нормандской четверки" в Берлине прошли в пятницу. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что прорывов по итогам встречи политических советников "нормандской четверки" в Берлине нет. Состоялся обмен мнениями по вопросам урегулирования в Донбассе, но не по всем из них были достигнуты согласованные решения.
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"Советники лидеров в Берлине договорились, что Рада приведёт своё постановление о выборах в соответствие с минскими соглашениями… Такой шаг позволил бы продолжить конструктивную работу в контактной группе, которая сейчас заблокирована именно из-за принятия Украиной постановления Верховной Рады, напрямую противоречащего минским соглашениям", - написал Мирошник в Telegram-канале.

Он уточнил, что сразу по итогам встречи в Берлине Козак заявил о том, что достигнута договоренность о пересмотре Верховной Радой постановления о выборах. По словам Мирошника, именно оно стало "главным камнем преткновения" в работе контактной группы по Донбассу.
"Впрочем, в заявлении офиса украинского президента по итогам встречи об этом ничего не сказано. Следовательно, уже в ближайшее время ждём объяснений условного Резникова (вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников - ред.) о том, что тема, конечно же, обсуждалась, но совершенно в другом ключе, и что самый суверенный законодательный орган Украины будет вести политику и деятельность, свободную от всяких договоренностей и обязательств", - дополнил представитель ЛНР.
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Рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут пройти, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Кравчук заявил, что попросил Раду пересмотреть решение.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныДмитрий КозакЛуганская областьВ мире
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