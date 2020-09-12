В ЛНР приветствуют пересмотр Киевом постановления о выборах в Донбассе
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Советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Договоренность, достигнутая в ходе переговоров советников "нормандской четверки" по украинскому урегулированию в Берлине о пересмотре парламентом Украины постановления о местных выборах, позволит конструктивно продолжить переговоры в контактной группе по Донбассу, которые сейчас заблокированы, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах Родион Мирошник.
Переговоры советников "нормандской четверки" в Берлине прошли в пятницу. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что прорывов по итогам встречи политических советников "нормандской четверки" в Берлине нет. Состоялся обмен мнениями по вопросам урегулирования в Донбассе, но не по всем из них были достигнуты согласованные решения.
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"Советники лидеров в Берлине договорились, что Рада приведёт своё постановление о выборах в соответствие с минскими соглашениями… Такой шаг позволил бы продолжить конструктивную работу в контактной группе, которая сейчас заблокирована именно из-за принятия Украиной постановления Верховной Рады, напрямую противоречащего минским соглашениям", - написал Мирошник в Telegram-канале.
Он уточнил, что сразу по итогам встречи в Берлине Козак заявил о том, что достигнута договоренность о пересмотре Верховной Радой постановления о выборах. По словам Мирошника, именно оно стало "главным камнем преткновения" в работе контактной группы по Донбассу.
"Впрочем, в заявлении офиса украинского президента по итогам встречи об этом ничего не сказано. Следовательно, уже в ближайшее время ждём объяснений условного Резникова (вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников - ред.) о том, что тема, конечно же, обсуждалась, но совершенно в другом ключе, и что самый суверенный законодательный орган Украины будет вести политику и деятельность, свободную от всяких договоренностей и обязательств", - дополнил представитель ЛНР.
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Рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут пройти, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Кравчук заявил, что попросил Раду пересмотреть решение.