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https://ria.ru/20200912/donbass-1577125654.html
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T08:50
2020-09-12T09:54
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a>, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (<a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a>).Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские силовики в пятницу нарушили перемирие, открыв огонь по позициям республики у линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>."За 11 сентября со стороны вооруженных формирований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> зафиксирован один обстрел", - отметил собеседник агентства.Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из стрелкового оружия в направлении подконтрольного ЛНР поселка Желобок.В свою очередь, в ДНР заявили, что за последние три дня нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков не зафиксировали.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
донбасс
луганская народная республика
украина
РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

08:50 12.09.2020 (обновлено: 09:54 12.09.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские силовики в пятницу нарушили перемирие, открыв огонь по позициям республики у линии соприкосновения в Донбассе.
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"За 11 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из стрелкового оружия в направлении подконтрольного ЛНР поселка Желобок.
В свою очередь, в ДНР заявили, что за последние три дня нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков не зафиксировали.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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