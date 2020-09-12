https://ria.ru/20200912/daniil-1577114813.html

Замуровали или растащили: куда пропала главная святыня Москвы

Православные празднуют день обретения мощей святого князя Даниила Московского. Долгое время, как считали верующие, эта святыня "оберегала Москву" от всяких бед, РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T08:00

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<strong> МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Православные празднуют день обретения мощей святого князя Даниила Московского. Долгое время, как считали верующие, эта святыня "оберегала Москву" от всяких бед, но в 1930-е бесследно исчезла. Ее ищут до сих пор. О главной загадке покровителя российской столицы — в материале РИА Новости.Смиренный политикУ православных москвичей есть особая "точка притяжения" — Данилов монастырь, куда ежедневно стекаются сотни, а порой и тысячи паломников. Так вышло потому, что в восьмидесятые годы именно эту обитель едва ли не раньше всех остальных советская власть вернула Русской православной церкви. В 1983 году туда перенесли ее административный центр.Негласный статус главного в Москве принадлежит Данилову монастырю не только поэтому. Он был самым первым в столице. Причем основали его, как обычно бывает, вовсе не монахи.А произошло это по указу князя Даниила, сына Александра Невского, примерно в 1282 году. За десять лет до этого, будучи самым младшим в роду, он унаследовал по тем временам "сущую глухомань": Москва тогда была ничего не значащим для Руси городком. Но со временем благодаря политическому таланту князя Даниила вверенное ему княжество стало столь же могущественным, как Новгородское и Тверское. Управляемая им территория выросла в несколько раз, через Москву пролегли важные торговые пути. В течение двух следующих столетий город настолько возвысился, что именно вокруг него начался процесс собирания русских земель в новое государство.Несмотря на головокружительные успехи, Даниил не захотел почивать на политических лаврах. Он решил полностью отречься от мира со всеми его соблазнами и интригами."И скончался он на Москве в своей отчине, в чернецех и в скиме", — из этой записи в Лаврентьевской летописи следует, что незадолго до смерти в 1303 году князь принял монашество. Похоронить себя он заповедал не в Кремле, а в основанной им обители. Тогда она находилась довольно далеко от Москвы, поэтому горожане удивились княжеской воле. Но ее исполнили. "По глубокому смирению он хотел быть погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище", — гласит житие святого. Но не прошло и 30 лет, как Даниловскую обитель перенесли в Московский Кремль. А про само кладбище, вместе с могилой святого князя, попросту забыли. До одного чудесного случая.Трижды перенесеннаяОднажды слуге князя Ивана III, при котором Москва окончательно стала главным городом российского государства, приснился удивительный сон. "Не бойся меня — я христианин и господин сего места, имя мое Даниил, князь Московский, по воле Божией я положен здесь. Скажи от меня великому князю Иоанну: сам ты утешаешь себя, а меня забыл, но не забыл меня Бог", — произнес человек в монашеских одеждах.Он же указал точное место своего погребения. И великий князь Иван повелел совершать панихиды по нему. При царе Иване Грозном Даниила Московского уже почитали святым. Правда, только в народе — Русская церковь канонизировала его позже, согласно житию князя — в 1652 году, при царе Алексее Михайловиче. Тот повелел извлечь из могилы останки своего предшественника на московском престоле и перенести их в храм Семи Вселенских Соборов Данилова монастыря. Это случилось 12 сентября — в церковном календаре день называется "Обретением и перенесением мощей преподобного Даниила Московского". Тогда же святого князя официально нарекли небесным покровителем Москвы.Но на самом деле его мощи переносили несколько раз. В XVIII-XIX столетиях они кочевали из одного монастырского храма в другой. А в 1917-м их неожиданно поместили в Троицком соборе монастыря. Правда, там они пробыли недолго.В двадцатые годы XX века храмы Данилова монастыря поочередно закрывали. Последним был именно Троицкий собор — в 1930 году. Судьба закрытых храмов была незавидной: большевики уносили из них всю утварь и иконы, которые потом либо продавали, либо сдавали в музеи. То же могло произойти и с мощами Даниила Московского. Но остававшиеся в обители монахи пошли на риск.Тайная операция"Мощи преподобного Даниила перенесли в 1930 году в храм Воскресения Словущего в Даниловской слободе. Он находится неподалеку от монастырских стен", — рассказывает настоятель этой церкви протоиерей Игорь Якимчук.Само перенесение, по его словам, прошло "довольно торжественно" — с крестным ходом и пением гимнов святому. Но в то же время, что удивительно, об этом мало кто знал — монахи боялись, что гонители отнимут святыню."Есть только воспоминания очевидцев, но при этом столь значимое событие не запечатлели на фотографиях. Поэтому мы не знаем, например, как выглядела рака с мощами и где стояла в храме", — обращает внимание священник.Это неизвестность стала роковой: в 1932 году мощи исчезают из храма. И с тех пор их не могут найти ни священнослужители, ни археологи.Что странно, документальных свидетельств о судьбе святыни не осталось. Госархивы на этот счет зловеще молчат."Раздали верующим""Некоторые считали, что их увезли большевики. Но им не надо было ждать ночи — свои беззакония они творили днем, ничего и никого не опасаясь", — комментируют в Даниловом монастыре.Хотя вполне возможно, что большевики пытались это сделать. Но в назначенный час, ворвавшись в храм, не обнаружили там святыни.По одной из версий, монахи раздали мощи верующим на хранение. Несколько частиц все же вернулись в монастырь при удивительных обстоятельствах. "Не помню названия северного города, в котором он отбывал ссылку. Только помню, в названии было слово "соль" — может, Сольвычегодск, Соликамск или Солигалич. Сюда же осенью 1929 году прибыл в ссылку из соловецкого лагеря профессор Игорь Евгеньевич Аничков. Неизвестный владыка (епископ) передал частицы мощей И. Е. Аничкову, а он, в свою очередь, передал их своей матери Анне Митрофановне Аничковой", — писал в 90-е годы патриарху Алексию II академик Дмитрий Лихачев.Аничков освободился, и святыня снова оказалась у него. Он вручил ее Лихачеву "с наказом хранить и передать Церкви". Вскоре именитый ученый отдал святыню протоиерею Ивану Мейндорфу, известному богослову Американской церкви. Тот заверил, что вернет ее в Россию, "когда положение Церкви упрочится". Так и случилось — в 1995 году частица возвратилась в Данилову обитель.До этого из США передавали еще несколько частиц. У всех похожая история — изначально ими владели либо монахи, либо епископ. Это говорит в пользу версии о том, что святыню разделили, чтобы спасти от осквернения большевиками."Нужны исследования"Впрочем, с историей о том, что мощи раздали верующим, согласны далеко не все. По словам отца Игоря Якимчука, об их судьбе знал лишь узкий круг монахов — потому и нет документальных свидетельств. "Всех монахов арестовали, а некоторых потом и расстреляли. Возможно, они спрятали мощи под нашим храмом Воскресения Словущего. Ведь когда его отняли у Церкви, то там решили устроить фабрику по производству зонтиков. А под заводские нужды храмовое помещение перестраивали. Там и сейчас много чего можно отыскать под слоем штукатурки", — рассказывает священник.Например, в ходе недавних исследований в одной из стен храма обнаружили старинную могильную плиту, "но покоящегося там человека решили не тревожить". Кроме того, ученые выяснили, что возле храма раньше было монастырское кладбище. "До сих пор время от времени нам попадаются кости людей. Несколько лет назад реконструировали газопровод, который проходит по территории храма, — откопали очень много человеческих останков. Сдали в костницу Данилова монастыря", — отмечает Якимчук.Вполне возможно, что рано или поздно в храме или около него найдут и мощи Даниила Московского. Ведь, по словам отца Игоря, Воскресенская церковь "хранит очень много тайн". И она все еще как следует не изучена.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аналитика - религия и мировоззрение, александр невский, дмитрий лихачев, русская православная церковь, сергей троицкий, москва, соликамск, сша