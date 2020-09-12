https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577148356.html
В Минобороны Белоруссии сообщили о переброске к границе войск США
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на литовский полигон в 15 километрах от границы с республикой переброшен танковый батальон США. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T20:05
2020-09-12T20:05
2020-09-13T00:57
министерство обороны белоруссии
белоруссия
сша
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 12 сен — РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Белоруссии</a> Виктор Хренин заявил, что на литовский полигон в 15 километрах от границы с республикой переброшен танковый батальон <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>."В рамках операций "Усиленное передовое присутствие" и "Атлантическая решимость" движение войск <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> происходит на сопредельной территории. В частности, в это время происходит переброска на полигон <a href="http://ria.ru/location_pabrade/" target="_blank" data-auto="true">Пабраде</a> (в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>. — Прим. ред.), это в 15 километрах от нашей государственной границы, 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США", — сообщил министр в эфире телеканала <a href="http://www.ctv.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СТВ</a>.По его словам, по сути, это такое же мероприятие, как то, что проходило весной этого года. "Но это нас тоже не может не беспокоить, что в непосредственной близости от нашей границы будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины Bradley", — отметил Хренин.Он также подчеркнул, что отмечаются усиленные полеты авиации вдоль белорусской государственной границы и ведение разведки происходящих на территории республики мероприятий. "Нас не могут не беспокоить полеты бомбардировщиков <a href="http://ria.ru/product_B-52/" target="_blank" data-auto="true">B-52</a> вдоль нашей государственной границы", — добавил Хренин. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html
VVV VVV
Пускай хоть армию перебрасывает, есть договор ОДКБ, и невменяемость есть одного человека, нападение на Беларусь означало бы начало мирового конфликта.
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Андрей Мартынов
Они и КНДР авианосцы подгоняли и что? Постояли, репу почесали и убрались подальше.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны белоруссии, белоруссия, сша, литва, в мире