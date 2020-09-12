https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577148356.html

В Минобороны Белоруссии сообщили о переброске к границе войск США

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на литовский полигон в 15 километрах от границы с республикой переброшен танковый батальон США. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T20:05

2020-09-12T20:05

2020-09-13T00:57

министерство обороны белоруссии

белоруссия

сша

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577148450_58:409:2616:1848_1400x0_80_0_0_68e5252a6ba05c9be223ca9f4881fa4f.jpg

<strong>МИНСК, 12 сен — РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Белоруссии</a> Виктор Хренин заявил, что на литовский полигон в 15 километрах от границы с республикой переброшен танковый батальон <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>."В рамках операций "Усиленное передовое присутствие" и "Атлантическая решимость" движение войск <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> происходит на сопредельной территории. В частности, в это время происходит переброска на полигон <a href="http://ria.ru/location_pabrade/" target="_blank" data-auto="true">Пабраде</a> (в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>. — Прим. ред.), это в 15 километрах от нашей государственной границы, 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США", — сообщил министр в эфире телеканала <a href="http://www.ctv.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СТВ</a>.По его словам, по сути, это такое же мероприятие, как то, что проходило весной этого года. "Но это нас тоже не может не беспокоить, что в непосредственной близости от нашей границы будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины Bradley", — отметил Хренин.Он также подчеркнул, что отмечаются усиленные полеты авиации вдоль белорусской государственной границы и ведение разведки происходящих на территории республики мероприятий. "Нас не могут не беспокоить полеты бомбардировщиков <a href="http://ria.ru/product_B-52/" target="_blank" data-auto="true">B-52</a> вдоль нашей государственной границы", — добавил Хренин. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

VVV VVV Пускай хоть армию перебрасывает, есть договор ОДКБ, и невменяемость есть одного человека, нападение на Беларусь означало бы начало мирового конфликта. 212

Андрей Мартынов Они и КНДР авианосцы подгоняли и что? Постояли, репу почесали и убрались подальше. 152

116

белоруссия

сша

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны белоруссии, белоруссия, сша, литва, в мире