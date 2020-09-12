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Белорусских военных вернули в места постоянной дислокации после учений
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что после учений в районе Гродно войска возвращены в места постоянной дислокации, но адекватное реагирование... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T19:56
2020-09-12T20:47
министерство обороны белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Белоруссии</a> Виктор Хренин заявил, что после учений в районе <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> войска возвращены в места постоянной дислокации, но адекватное реагирование на ситуацию на границе будет продолжено."Тот комплекс мероприятий, который проводился в рамках учения на гродненском тактическом направлении, свернут, войска возвращены в пункты постоянной дислокации, но мы продолжаем адекватно реагировать на происходящее на нашей государственной границе", - сказал министр в эфире телеканала <a href="http://www.ctv.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СТВ</a>.В эфире телеканала <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ </a>Хренин также отметил, что "остаются на учебно-боевом дежурстве силы и средства ракетных войск и артиллерии, военно-воздушных сил и войск ПВО". Он добавил, что рамках 3-го этапа внезапной проверки Вооруженных сил Белоруссии приведен в боевую готовность танковый батальон 11-й механизированной бригады. Глава минобороны уточнил, что батальон "в данный момент полностью отмобилизован, приведен в готовность, подняты все материальные средства, боеприпасы"."Батальон осуществляет погрузку на железнодорожный транспорт и будет переброшен на полигон "Осиповичский", где выполнит задачи с боевой стрельбой, будет проведено батальонное тактическое учение. Также еще пять воинских частей проводят отмобилизование", - отметил министр обороны.Минобороны ранее сообщало, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности ВС, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. В рамках проверки 28-31 августа прошли тактические учения. На совещании в текущую субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны решить, целесообразно ли держать дополнительные силы у западной границы, с учетом того, какие действия проводит НАТО в Польше и Литве.Ранее минобороны сообщило, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. В рамках проверки 28-31 августа прошли тактические учения. До этого министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны.Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.
https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577148356.html
https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576975949.html
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министерство обороны белоруссии, белоруссия, в мире

Белорусских военных вернули в места постоянной дислокации после учений

19:56 12.09.2020 (обновлено: 20:47 12.09.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделения Вооруженных сил Белоруссии, входящего в состав Коллективных миротворческих сил
Военнослужащие подразделения Вооруженных сил Белоруссии, входящего в состав Коллективных миротворческих сил - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что после учений в районе Гродно войска возвращены в места постоянной дислокации, но адекватное реагирование на ситуацию на границе будет продолжено.
"Тот комплекс мероприятий, который проводился в рамках учения на гродненском тактическом направлении, свернут, войска возвращены в пункты постоянной дислокации, но мы продолжаем адекватно реагировать на происходящее на нашей государственной границе", - сказал министр в эфире телеканала СТВ.
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В эфире телеканала ОНТ Хренин также отметил, что "остаются на учебно-боевом дежурстве силы и средства ракетных войск и артиллерии, военно-воздушных сил и войск ПВО". Он добавил, что рамках 3-го этапа внезапной проверки Вооруженных сил Белоруссии приведен в боевую готовность танковый батальон 11-й механизированной бригады. Глава минобороны уточнил, что батальон "в данный момент полностью отмобилизован, приведен в готовность, подняты все материальные средства, боеприпасы".
"Батальон осуществляет погрузку на железнодорожный транспорт и будет переброшен на полигон "Осиповичский", где выполнит задачи с боевой стрельбой, будет проведено батальонное тактическое учение. Также еще пять воинских частей проводят отмобилизование", - отметил министр обороны.
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Минобороны ранее сообщало, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности ВС, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. В рамках проверки 28-31 августа прошли тактические учения. На совещании в текущую субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны решить, целесообразно ли держать дополнительные силы у западной границы, с учетом того, какие действия проводит НАТО в Польше и Литве.
Ранее минобороны сообщило, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. В рамках проверки 28-31 августа прошли тактические учения. До этого министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны.
Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.
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Лукашенко назвал условия для отвода войск от западной границы
1360202
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Министерство обороны БелоруссииБелоруссияВ мире
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