Белорусских военных вернули в места постоянной дислокации после учений
19:56 12.09.2020 (обновлено: 20:47 12.09.2020)
637
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделения Вооруженных сил Белоруссии, входящего в состав Коллективных миротворческих сил
© Sputnik
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что после учений в районе Гродно войска возвращены в места постоянной дислокации, но адекватное реагирование на ситуацию на границе будет продолжено.
"Тот комплекс мероприятий, который проводился в рамках учения на гродненском тактическом направлении, свернут, войска возвращены в пункты постоянной дислокации, но мы продолжаем адекватно реагировать на происходящее на нашей государственной границе", - сказал министр в эфире телеканала СТВ.
В эфире телеканала ОНТ Хренин также отметил, что "остаются на учебно-боевом дежурстве силы и средства ракетных войск и артиллерии, военно-воздушных сил и войск ПВО". Он добавил, что рамках 3-го этапа внезапной проверки Вооруженных сил Белоруссии приведен в боевую готовность танковый батальон 11-й механизированной бригады. Глава минобороны уточнил, что батальон "в данный момент полностью отмобилизован, приведен в готовность, подняты все материальные средства, боеприпасы".
"Батальон осуществляет погрузку на железнодорожный транспорт и будет переброшен на полигон "Осиповичский", где выполнит задачи с боевой стрельбой, будет проведено батальонное тактическое учение. Также еще пять воинских частей проводят отмобилизование", - отметил министр обороны.
Минобороны ранее сообщало, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности ВС, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. В рамках проверки 28-31 августа прошли тактические учения. На совещании в текущую субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны решить, целесообразно ли держать дополнительные силы у западной границы, с учетом того, какие действия проводит НАТО в Польше и Литве.
Ранее минобороны сообщило, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. В рамках проверки 28-31 августа прошли тактические учения. До этого министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны.
Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.