https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577148074.html

Белорусских военных вернули в места постоянной дислокации после учений

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что после учений в районе Гродно войска возвращены в места постоянной дислокации, но адекватное реагирование... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T19:56

2020-09-12T19:56

2020-09-12T20:47

министерство обороны белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Белоруссии</a> Виктор Хренин заявил, что после учений в районе <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> войска возвращены в места постоянной дислокации, но адекватное реагирование на ситуацию на границе будет продолжено."Тот комплекс мероприятий, который проводился в рамках учения на гродненском тактическом направлении, свернут, войска возвращены в пункты постоянной дислокации, но мы продолжаем адекватно реагировать на происходящее на нашей государственной границе", - сказал министр в эфире телеканала <a href="http://www.ctv.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СТВ</a>.В эфире телеканала <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ </a>Хренин также отметил, что "остаются на учебно-боевом дежурстве силы и средства ракетных войск и артиллерии, военно-воздушных сил и войск ПВО". Он добавил, что рамках 3-го этапа внезапной проверки Вооруженных сил Белоруссии приведен в боевую готовность танковый батальон 11-й механизированной бригады. Глава минобороны уточнил, что батальон "в данный момент полностью отмобилизован, приведен в готовность, подняты все материальные средства, боеприпасы"."Батальон осуществляет погрузку на железнодорожный транспорт и будет переброшен на полигон "Осиповичский", где выполнит задачи с боевой стрельбой, будет проведено батальонное тактическое учение. Также еще пять воинских частей проводят отмобилизование", - отметил министр обороны.Минобороны ранее сообщало, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности ВС, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. В рамках проверки 28-31 августа прошли тактические учения. На совещании в текущую субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны решить, целесообразно ли держать дополнительные силы у западной границы, с учетом того, какие действия проводит НАТО в Польше и Литве.Ранее минобороны сообщило, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. В рамках проверки 28-31 августа прошли тактические учения. До этого министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны.Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.

https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577148356.html

https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576975949.html

https://ria.ru/20200912/lukashenko-1577146683.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны белоруссии, белоруссия, в мире