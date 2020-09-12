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https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577146589.html
Глава МИД Чехии заявил, что Лукашенко "потерял контакт с реальностью"
Глава чешского МИД Томаш Петршичек заявил, что в ситуации с Белоруссией Россия пока ведет себя осторожно, ее прямая военная интервенция в этой стране не грозит. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T19:14
2020-09-12T19:31
томаш петршичек
александр лукашенко
мид чехии
белоруссия
в мире
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<strong>ПРАГА, 12 сен – РИА Новости.</strong> Глава чешского МИД <a href="http://ria.ru/person_tomash-petrshichek/" target="_blank" data-auto="true">Томаш Петршичек</a> заявил, что в ситуации с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> Россия пока ведет себя осторожно, ее прямая военная интервенция в этой стране не грозит.По словам Петршичека, необходимо поддерживать гражданские инициативы, а также церковь и независимые профсоюзы в Белоруссии, чтобы оказывать давление на президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Таким образом, можно вынудить Лукашенко к переговорам с представителями оппозиции и "предотвратить нарушение суверенитета и территориальной целостности" этой страны, считает глава чешского МИД."Необходимо не допустить ситуации, когда для Лукашенко единственным выходом станет отказ от суверенитета", - заявил Петршичек.По мнению Петршичека, нынешняя ситуация в Белоруссии носит переломный характер, поскольку ее граждане пробудились от политической апатии. В течение пандемии коронавируса Лукашенко наглядно показал, что "потерял контакт с реальностью" и "не понимает, что происходит в его стране", подчеркнул глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_CHekhii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Чехии</a>.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
Главное, по версии главы МИД Чехии, это "поддерживать гражданские инициативы". В переводе на понятный язык: свергнуть Лукашенко. Хотел бы заметить уважаемому главе: сидеть бы Вашей стране под гитлеровской "зашитой", если бы не то, что Вы сегодня называете 'главной угрозой'. Очнулись бы, наконец.
68
Хочет также,чтобы всякая шваль бандитская проснулась и стала гнобить и пользоваться подовляющем большинством нормального народа,как с рабами!!!...где мы это видели и видим?!!! Правильно! НА УКРАИНЕ!
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белоруссия
РИА Новости
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томаш петршичек, александр лукашенко, мид чехии, белоруссия, в мире

Глава МИД Чехии заявил, что Лукашенко "потерял контакт с реальностью"

19:14 12.09.2020 (обновлено: 19:31 12.09.2020)
4354
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастницы женского марша "Подруга за подругу" и сотрудники правоохранительных органов на площади Свободы в Минске
Участницы женского марша Подруга за подругу и сотрудники правоохранительных органов на площади Свободы в Минске - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
ПРАГА, 12 сен – РИА Новости. Глава чешского МИД Томаш Петршичек заявил, что в ситуации с Белоруссией Россия пока ведет себя осторожно, ее прямая военная интервенция в этой стране не грозит.

"В нынешней ситуации с Белоруссией Россия пока ведет себя осторожно, ее прямая военная интервенция в этой стране не грозит. Угрозой видится, скорее, постепенное ограничение суверенитета Белоруссии", - сказал Петршичек, выступая в Праге на международном симпозиуме о демократии, который организовала неправительственная организация Institute H21.

По словам Петршичека, необходимо поддерживать гражданские инициативы, а также церковь и независимые профсоюзы в Белоруссии, чтобы оказывать давление на президента Александра Лукашенко. Таким образом, можно вынудить Лукашенко к переговорам с представителями оппозиции и "предотвратить нарушение суверенитета и территориальной целостности" этой страны, считает глава чешского МИД.
"Необходимо не допустить ситуации, когда для Лукашенко единственным выходом станет отказ от суверенитета", - заявил Петршичек.
По мнению Петршичека, нынешняя ситуация в Белоруссии носит переломный характер, поскольку ее граждане пробудились от политической апатии. В течение пандемии коронавируса Лукашенко наглядно показал, что "потерял контакт с реальностью" и "не понимает, что происходит в его стране", подчеркнул глава МИД Чехии.
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62240017159
Обсудить 22
Томаш ПетршичекАлександр ЛукашенкоМИД ЧехииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Главное, по версии главы МИД Чехии, это "поддерживать гражданские инициативы". В переводе на понятный язык: свергнуть Лукашенко. Хотел бы заметить уважаемому главе: сидеть бы Вашей стране под гитлеровской "зашитой", если бы не то, что Вы сегодня называете 'главной угрозой'. Очнулись бы, наконец.
12 сентября, 19:34
АБАлександр Белый
4800005
Хочет также,чтобы всякая шваль бандитская проснулась и стала гнобить и пользоваться подовляющем большинством нормального народа,как с рабами!!!...где мы это видели и видим?!!! Правильно! НА УКРАИНЕ!
12 сентября, 19:29
Aleksandr63sAleksandr63s
4410006
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