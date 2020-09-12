https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577146589.html

Глава МИД Чехии заявил, что Лукашенко "потерял контакт с реальностью"

Глава чешского МИД Томаш Петршичек заявил, что в ситуации с Белоруссией Россия пока ведет себя осторожно, ее прямая военная интервенция в этой стране не грозит. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T19:14

2020-09-12T19:14

2020-09-12T19:31

томаш петршичек

александр лукашенко

мид чехии

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577138648_0:0:2994:1685_1400x0_80_0_0_baa64e5f98f6be486f2b290fc1c9190c.jpg

<strong>ПРАГА, 12 сен – РИА Новости.</strong> Глава чешского МИД <a href="http://ria.ru/person_tomash-petrshichek/" target="_blank" data-auto="true">Томаш Петршичек</a> заявил, что в ситуации с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> Россия пока ведет себя осторожно, ее прямая военная интервенция в этой стране не грозит.По словам Петршичека, необходимо поддерживать гражданские инициативы, а также церковь и независимые профсоюзы в Белоруссии, чтобы оказывать давление на президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Таким образом, можно вынудить Лукашенко к переговорам с представителями оппозиции и "предотвратить нарушение суверенитета и территориальной целостности" этой страны, считает глава чешского МИД."Необходимо не допустить ситуации, когда для Лукашенко единственным выходом станет отказ от суверенитета", - заявил Петршичек.По мнению Петршичека, нынешняя ситуация в Белоруссии носит переломный характер, поскольку ее граждане пробудились от политической апатии. В течение пандемии коронавируса Лукашенко наглядно показал, что "потерял контакт с реальностью" и "не понимает, что происходит в его стране", подчеркнул глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_CHekhii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Чехии</a>.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

Александр Белый Главное, по версии главы МИД Чехии, это "поддерживать гражданские инициативы". В переводе на понятный язык: свергнуть Лукашенко. Хотел бы заметить уважаемому главе: сидеть бы Вашей стране под гитлеровской "зашитой", если бы не то, что Вы сегодня называете 'главной угрозой'. Очнулись бы, наконец. 68

Aleksandr63s Хочет также,чтобы всякая шваль бандитская проснулась и стала гнобить и пользоваться подовляющем большинством нормального народа,как с рабами!!!...где мы это видели и видим?!!! Правильно! НА УКРАИНЕ! 63

22

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

томаш петршичек, александр лукашенко, мид чехии, белоруссия, в мире