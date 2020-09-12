https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577133243.html

ГосТВ Белоруссии: PandaDoc финансировала женские протесты в стране

IT-компания PandaDoc, четверо сотрудников минского офиса которой арестованы по уголовному делу о мошенничестве, финансировала женские протесты в Белоруссии,... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T13:32

2020-09-12T13:32

2020-09-12T13:32

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576825664_0:0:3210:1807_1400x0_80_0_0_b6e440c8cc8b188fe81a0c84184ae4f8.jpg

<strong>МИНСК, 12 сен – РИА Новости.</strong> IT-компания PandaDoc, четверо сотрудников минского офиса которой арестованы по уголовному делу о мошенничестве, финансировала женские протесты в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявило Агентство теленовостей, которое входит в государственную "Белтелерадиокомпанию"."Во время проверки правоохранителями представительства PandaDoc в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> по фактам возможного хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере вскрылись более интересные детали. Как выяснили оперативники, еще в 2018 году Госдеп <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> попытался перевести на счет Центра по защите прав женщин, который зарегистрирован в Минске, почти 19 тысяч долларов, но транш заблокировал департамент по гуманитарной деятельности Беларуси, и тут в дело вступила компания PandaDoc", - говорится в сюжете, размещенном в официальном <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1RtLuPcBZ-g" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>-канале агентства.Там отмечается, что в ноябре 2019 года к директору минского представительства PandaDoc Дмитрию Рабцевичу обратился директор по финансам американского офиса и попросил оказать помощь этому центру, "сославшись на то, что их компания ранее уже перечисляла благотворительные пожертвования данной организации"."Как выяснили оперативники, руководитель "минской дочки" не по своей воле был втянут в схему финансирования протестов", - подчеркивается в сюжете. При этом демонстрируется видео допроса директора минского офиса, который рассказывает о заключенном контракте с учредителем центра Александрой Дикан, которая, по утверждению авторов сюжета, является "супругой одного из структурных руководителей PandaDoc Виктора Кувшинова, друга Никиты Теплоухова (Микиты Микадо – сооснователя PandaDoc – ред.), активной сторонницей движения "Женская сила", которое поддерживает протесты в Беларуси"."Это те женщины в белом, которые выходят на марши в столице. Сегодня далеко не новость, что женщинам предлагают деньги за участие в митингах", - заявили авторы сюжета. Согласно данным госТВ, договор был заключен на 12,5 тысяч долларов, перечислено 3 тысячи долларов, графиком предусматривалось перечислять по 1,5 тысячи долларов ежемесячно.PandaDoc - технологическая компания с головным офисом в Калифорнии, среди ее инвесторов - Microsoft, Европейский банк реконструкции и развития, фонды Кремниевой долины. Ранее сооснователь PandaDoc Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Белоруссии и предложил помощь силовикам, которые захотят уволиться из правоохранительных органов. Некоторое время спустя Микадо сообщил, что сотрудники департамента финрасследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии пришли с обыском в компанию. По данным компании, были арестованы главный бухгалтер компании Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов, ответственный за HR Владислав Михолап.Как сообщала PandaDoc, ее сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, "используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета (около 40,6 тысячи долларов), причинив тем самым ущерб государству". В компании заявляют, что "обвинение... не имеет под собой никаких оснований", и видят связь с действиями основателей компании. В пятницу всем четверым предъявлено обвинение по уголовное статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200906/biznes-belorussiya-1576773316.html

https://ria.ru/20200814/1575759363.html

VVV VVV В логеке репрессий могли быть только паузы, но не могло быть не какого отступления назад. 17

max parus "...107 тысяч белорусских рублей из бюджета..." Ну вот как воспринимать эту информацию с обвинением? Целиком частная компания не исполняла госзаказов, какие к черту бюджетные средства? Зацепиться уже не за что и откровенно стряпают дела. 13

9

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире