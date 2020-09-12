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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577132183.html
Колесникову перевели в следственную тюрьму "Жодино"
Арестованного члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову перевели из СИЗО№1 в Минске в следственную тюрьму №8 в Жодино... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T12:46
2020-09-12T12:58
протесты в белоруссии
мария колесникова
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Арестованного члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марию Колесникову</a> перевели из СИЗО№1 в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в следственную тюрьму №8 в Жодино <a href="http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Минской области</a>, сообщила пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html
Доигралась на флейте.....
41
На мужика чем-то похожа. Тихановская хотя бы женственная. Хотя и кухарка. Но в общем и целом два сапога пара...
33
8
минск
РИА Новости
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60
мария колесникова, минск, в мире

Колесникову перевели в следственную тюрьму "Жодино"

12:46 12.09.2020 (обновлено: 12:58 12.09.2020)
10333
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске. Архивное фото
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Арестованного члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову перевели из СИЗО№1 в Минске в следственную тюрьму №8 в Жодино Минской области, сообщила пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
"(Адвокат) Людмила Казак сообщила, что Марию перевели в Жодино. Причину не сообщили", - заявил журналистам пресс-секретарь штаба Глеб Герман.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Прошли точку невозврата". Что на самом деле случилось с Колесниковой
127211616
Обсудить 8
Протесты в БелоруссииМария КолесниковаМинскВ мире
Популярные комментарии
Доигралась на флейте.....
12 сентября, 13:07
Арсений НовиковАрсений Новиков
2940008
На мужика чем-то похожа. Тихановская хотя бы женственная. Хотя и кухарка. Но в общем и целом два сапога пара...
12 сентября, 13:13
ГБГ Б
2540004
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