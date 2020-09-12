https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577132183.html

Колесникову перевели в следственную тюрьму "Жодино"

Арестованного члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову перевели из СИЗО№1 в Минске в следственную тюрьму №8 в Жодино... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T12:46

2020-09-12T12:46

2020-09-12T12:58

протесты в белоруссии

мария колесникова

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Арестованного члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марию Колесникову</a> перевели из СИЗО№1 в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в следственную тюрьму №8 в Жодино <a href="http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Минской области</a>, сообщила пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html

Арсений Новиков Доигралась на флейте..... 41

Г Б На мужика чем-то похожа. Тихановская хотя бы женственная. Хотя и кухарка. Но в общем и целом два сапога пара... 33

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минск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, минск, в мире