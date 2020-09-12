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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577130426.html
В Минске завели дела на активистов, блокировавших центральные проспекты
Минская милиция выявляет участников воскресного протеста, заблокировавших центральные проспекты белорусской столицы, установлены уже семь человек, сообщает... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T11:47
2020-09-12T11:47
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Минская милиция выявляет участников воскресного протеста, заблокировавших центральные проспекты белорусской столицы, установлены уже семь человек, сообщает пресс-служба республиканского МВД."Сотрудники милиции продолжают выявлять лиц, парализовавших работу общественного транспорта и заведений во время несанкционированных массовых мероприятий. Оперативники уже установили семерых "активистов" создания заторов и аварийных ситуаций 6 сентября на столичных проспектах Независимости и Победителей. Их действиям дана правовая оценка: возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.Она напомнила, что только в Центральном районе <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> "нарушители общественного порядка нанесли ущерб на сумму более 30 тысяч рублей (более 11 тысяч долларов - ред.)". "Все затраты лягут на плечи виновников",- заявила Чемоданова."Неповиновение законным требованиям представителей органов власти и, как следствие, массовый выход людей на проезжую часть влечет за собой серьезные последствия – нарушается работа общественного транспорта, заведений, под угрозой оказывается жизнь и здоровье участников дорожного движения. Подобные действия препятствуют проезду пожарных расчетов и скорой помощи, что чревато трагическими последствиями. Мы предупреждаем в очередной раз: любые, даже незначительные, нарушения закона будут пресекаться, а виновные в этом привлекаться к ответственности", - сообщила она.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

В Минске завели дела на активистов, блокировавших центральные проспекты

11:47 12.09.2020
2007
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПротесты в Минске
Протесты в Минске - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Протесты в Минске. Архивное фото
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Минская милиция выявляет участников воскресного протеста, заблокировавших центральные проспекты белорусской столицы, установлены уже семь человек, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
"Сотрудники милиции продолжают выявлять лиц, парализовавших работу общественного транспорта и заведений во время несанкционированных массовых мероприятий. Оперативники уже установили семерых "активистов" создания заторов и аварийных ситуаций 6 сентября на столичных проспектах Независимости и Победителей. Их действиям дана правовая оценка: возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
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Она напомнила, что только в Центральном районе Минска "нарушители общественного порядка нанесли ущерб на сумму более 30 тысяч рублей (более 11 тысяч долларов - ред.)". "Все затраты лягут на плечи виновников",- заявила Чемоданова.
"Неповиновение законным требованиям представителей органов власти и, как следствие, массовый выход людей на проезжую часть влечет за собой серьезные последствия – нарушается работа общественного транспорта, заведений, под угрозой оказывается жизнь и здоровье участников дорожного движения. Подобные действия препятствуют проезду пожарных расчетов и скорой помощи, что чревато трагическими последствиями. Мы предупреждаем в очередной раз: любые, даже незначительные, нарушения закона будут пресекаться, а виновные в этом привлекаться к ответственности", - сообщила она.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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Правильно сделали. Хватит мешать жить большинству граждан.
12 сентября, 12:23
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2300000
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12 сентября, 12:40
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