https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577130426.html

В Минске завели дела на активистов, блокировавших центральные проспекты

Минская милиция выявляет участников воскресного протеста, заблокировавших центральные проспекты белорусской столицы, установлены уже семь человек, сообщает... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T11:47

2020-09-12T11:47

2020-09-12T11:47

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576911035_0:32:3072:1760_1400x0_80_0_0_d67e3f60c913cc23de0ffb0a101486dc.jpg

<strong>МИНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Минская милиция выявляет участников воскресного протеста, заблокировавших центральные проспекты белорусской столицы, установлены уже семь человек, сообщает пресс-служба республиканского МВД."Сотрудники милиции продолжают выявлять лиц, парализовавших работу общественного транспорта и заведений во время несанкционированных массовых мероприятий. Оперативники уже установили семерых "активистов" создания заторов и аварийных ситуаций 6 сентября на столичных проспектах Независимости и Победителей. Их действиям дана правовая оценка: возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.Она напомнила, что только в Центральном районе <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> "нарушители общественного порядка нанесли ущерб на сумму более 30 тысяч рублей (более 11 тысяч долларов - ред.)". "Все затраты лягут на плечи виновников",- заявила Чемоданова."Неповиновение законным требованиям представителей органов власти и, как следствие, массовый выход людей на проезжую часть влечет за собой серьезные последствия – нарушается работа общественного транспорта, заведений, под угрозой оказывается жизнь и здоровье участников дорожного движения. Подобные действия препятствуют проезду пожарных расчетов и скорой помощи, что чревато трагическими последствиями. Мы предупреждаем в очередной раз: любые, даже незначительные, нарушения закона будут пресекаться, а виновные в этом привлекаться к ответственности", - сообщила она.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

Арсений Новиков Правильно сделали. Хватит мешать жить большинству граждан. 23

Александр Белый Любишь кататься, люби и саночки возить! За все нужно платить! 14

4

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире