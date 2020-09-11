https://ria.ru/20200911/zhirinovskiy-1577073155.html

Жириновский предложил провести в Минске парад дружбы с участием россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести на центральных улицах Минска парад дружбы и любви с россиянами, чтобы все поняли, что Россия не намерена... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T09:31

2020-09-11T09:31

2020-09-11T09:32

протесты в белоруссии

александр лукашенко

лдпр

владимир путин

владимир жириновский

москва

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> предложил провести на центральных улицах <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> парад дружбы и любви с россиянами, чтобы все поняли, что Россия не намерена вводить войска, а любит <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> и хочет дружить."ЛДПР предлагает провести на центральных улицах Минска парад дружбы и любви с участием 100 тысяч русских патриотов. Мы приедем на поездах рано утром, проведем шикарный фестиваль русско-белорусской дружбы, пообедаем драниками и вечерним поездом уедем домой в Москву", - написал Жириновский в своём <a href="https://t.me/s/zhirinovskylive" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Тогда, по мнению политика, в Белоруссии поймут, что Россия не собирается вводить никакие войска и кого-то захватывать."Мы любим Белоруссию и хотим дружить", - подчеркнул лидер ЛДПР.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут границ, не начнут разбой. Глава государства подчеркнул, что сделал это по просьбе Лукашенко.Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> также предостерегала <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС от любых форм вмешательства в дела республики. Лукашенко в свою очередь обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в стране. Он также отмечал, что беспорядки в Белоруссии "планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают".

https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576714500.html

https://ria.ru/20200903/sotrudnichestvo-1576686423.html

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москва

белоруссия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, лдпр, владимир путин, владимир жириновский, москва, белоруссия, сша, в мире