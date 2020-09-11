В Мордовии собрали полтора миллиона тонн зерна
10:02 11.09.2020 (обновлено: 10:07 11.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых культур в Новосибирской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Полтора миллиона тонн зерна нового урожая собрано в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
"Уборочная кампания на зерновом поле в Мордовии подходит к завершению. С полей республики при урожайности 35 центнеров на гектар собрано полтора миллиона тонн зерна. Валовой сбор почти на 400 тысяч тонн выше результата, который был достигнут за всю уборочную в 2019 году. Показатель урожайности в сравнении с прошлым годом выше на 7,5 центнера на гектар", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на протяжении семи лет подряд сбор зерна в Мордовии составляет свыше одного миллиона тонн в год.
"Это стало возможным благодаря самоотверженному труду каждого сельского работника, применению на полях передовых технологий мирового уровня и современной техники, активной поддержке АПК со стороны федерального центра. Новое достижение - итог работы не только хлеборобов, которые трудятся не покладая рук, но и научно-образовательного агропромышленного кластера, специалисты которого сопровождают аграриев на протяжении полевых работ", - цитирует пресс-служба слова главы республики Владимира Волкова.