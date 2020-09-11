В Мордовии собрали полтора миллиона тонн зерна

"Уборочная кампания на зерновом поле в Мордовии подходит к завершению. С полей республики при урожайности 35 центнеров на гектар собрано полтора миллиона тонн зерна. Валовой сбор почти на 400 тысяч тонн выше результата, который был достигнут за всю уборочную в 2019 году. Показатель урожайности в сравнении с прошлым годом выше на 7,5 центнера на гектар", - говорится в сообщении.