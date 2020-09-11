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В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Чили, сообщает национальный сейсмологический центр. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:21
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антофагаста (регион)
чили
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank" data-auto="true">Чили</a>, сообщает национальный сейсмологический центр.Землетрясение зафиксировали в пятницу в 4,35 по местному времени (10.35 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 50 километрах к северо-западу от населенного пункта Кильягуа в провинции Токопилья (регион <a href="http://ria.ru/location_Antofagasta_Region/" target="_blank" data-auto="true">Антофагаста</a> на севере Чили). Очаг залегал на глубине 54,2 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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антофагаста (регион)
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антофагаста (регион), чили, в мире

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3

11:21 11.09.2020
130
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Чили, сообщает национальный сейсмологический центр.
Землетрясение зафиксировали в пятницу в 4,35 по местному времени (10.35 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 50 километрах к северо-западу от населенного пункта Кильягуа в провинции Токопилья (регион Антофагаста на севере Чили). Очаг залегал на глубине 54,2 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Вануату - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 10:05
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,2
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Антофагаста (регион)ЧилиВ мире
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