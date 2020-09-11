https://ria.ru/20200911/zemletryasenie-1577078286.html
В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Чили, сообщает национальный сейсмологический центр. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:21
2020-09-11T11:21
2020-09-11T11:21
антофагаста (регион)
чили
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank" data-auto="true">Чили</a>, сообщает национальный сейсмологический центр.Землетрясение зафиксировали в пятницу в 4,35 по местному времени (10.35 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 50 километрах к северо-западу от населенного пункта Кильягуа в провинции Токопилья (регион <a href="http://ria.ru/location_Antofagasta_Region/" target="_blank" data-auto="true">Антофагаста</a> на севере Чили). Очаг залегал на глубине 54,2 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20200907/zemletryasenie-1576858416.html
антофагаста (регион)
чили
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антофагаста (регион), чили, в мире