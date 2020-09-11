В Кремле оценили уровень распространения COVID-19 в России
12:55 11.09.2020 (обновлено: 14:13 11.09.2020)
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Наблюдаемый рост заболеваемости COVID-19 в ряде регионов незначительный, и с возможным обострением ситуации российская система здравоохранения "абсолютно однозначно" справится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами Пескова спросили, как в Кремле реагируют на разницу цифр о количестве умерших пациентов с коронавирусом, которые предоставляют региональные штабы и Росстат. Песков порекомендовал ориентироваться на региональные штабы, поскольку у них была "утвержденная методика подсчета". Он также предложил обратиться за разъяснениями в Росстат.
"По поводу распространения (коронавирусной инфекции) - мы действительно видим незначительный рост в некоторых регионах. Это совершенно естественно, потому что многие вернулись из поездок, начинается учебный процесс. Но это не обвальный рост, слава богу. И главное - что в повышенной готовности находится вся система здравоохранения страны. И это уже делает ситуацию совсем другой - не так, как было в начале пандемии", - сказал Песков.
Он добавил, что российская система здравоохранения "абсолютно однозначно" справится с обострением ситуации, если оно будет.
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