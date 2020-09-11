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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200911/zdravookhranenie-1577086902.html
В Кремле оценили уровень распространения COVID-19 в России
Наблюдаемый рост заболеваемости COVID-19 в ряде регионов незначительный, и с возможным обострением ситуации российская система здравоохранения "абсолютно... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:55
2020-09-11T14:13
федеральная служба государственной статистики (росстат)
дмитрий песков
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Наблюдаемый рост заболеваемости COVID-19 в ряде регионов незначительный, и с возможным обострением ситуации российская система здравоохранения "абсолютно однозначно" справится, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В ходе общения с журналистами Пескова спросили, как в Кремле реагируют на разницу цифр о количестве умерших пациентов с коронавирусом, которые предоставляют региональные штабы и <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстат</a>. Песков порекомендовал ориентироваться на региональные штабы, поскольку у них была "утвержденная методика подсчета". Он также предложил обратиться за разъяснениями в Росстат.Он добавил, что российская система здравоохранения "абсолютно однозначно" справится с обострением ситуации, если оно будет.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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федеральная служба государственной статистики (росстат), дмитрий песков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В Кремле оценили уровень распространения COVID-19 в России

12:55 11.09.2020 (обновлено: 14:13 11.09.2020)
3052
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Наблюдаемый рост заболеваемости COVID-19 в ряде регионов незначительный, и с возможным обострением ситуации российская система здравоохранения "абсолютно однозначно" справится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами Пескова спросили, как в Кремле реагируют на разницу цифр о количестве умерших пациентов с коронавирусом, которые предоставляют региональные штабы и Росстат. Песков порекомендовал ориентироваться на региональные штабы, поскольку у них была "утвержденная методика подсчета". Он также предложил обратиться за разъяснениями в Росстат.
"По поводу распространения (коронавирусной инфекции) - мы действительно видим незначительный рост в некоторых регионах. Это совершенно естественно, потому что многие вернулись из поездок, начинается учебный процесс. Но это не обвальный рост, слава богу. И главное - что в повышенной готовности находится вся система здравоохранения страны. И это уже делает ситуацию совсем другой - не так, как было в начале пандемии", - сказал Песков.
Он добавил, что российская система здравоохранения "абсолютно однозначно" справится с обострением ситуации, если оно будет.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
1590018
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Дмитрий ПесковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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