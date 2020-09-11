https://ria.ru/20200911/zdravookhranenie-1577086902.html

В Кремле оценили уровень распространения COVID-19 в России

Наблюдаемый рост заболеваемости COVID-19 в ряде регионов незначительный, и с возможным обострением ситуации российская система здравоохранения "абсолютно... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:55

2020-09-11T12:55

2020-09-11T14:13

федеральная служба государственной статистики (росстат)

дмитрий песков

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Наблюдаемый рост заболеваемости COVID-19 в ряде регионов незначительный, и с возможным обострением ситуации российская система здравоохранения "абсолютно однозначно" справится, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В ходе общения с журналистами Пескова спросили, как в Кремле реагируют на разницу цифр о количестве умерших пациентов с коронавирусом, которые предоставляют региональные штабы и <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстат</a>. Песков порекомендовал ориентироваться на региональные штабы, поскольку у них была "утвержденная методика подсчета". Он также предложил обратиться за разъяснениями в Росстат.Он добавил, что российская система здравоохранения "абсолютно однозначно" справится с обострением ситуации, если оно будет.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), дмитрий песков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество