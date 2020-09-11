https://ria.ru/20200911/zakharova-1577120356.html

Захарова назвала минские договоренности "актуальными как никогда"

Минские договоренности остаются "актуальными как никогда", документ легитимности не потерял, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T22:08

2020-09-11T22:08

2020-09-11T22:23

россия

ситуация в днр и лнр

мария захарова

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577101129_0:0:3002:1689_1400x0_80_0_0_5415d8f71e844da5faf232e3f23daf8e.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Минские договоренности остаются "актуальными как никогда", документ легитимности не потерял, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Нужно, при всем желании политологов пофантазировать на различные темы, связанные с <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассом</a>, все-таки придерживаться главного: на сегодняшний день этот документ не потерял своей актуальности и легитимности, что очень важно. Ровно то, что там записано, должно быть реализовано", - подчеркнула она.Захарова также отметила, что "речь идет только об одном – об ускорении процесса реализации минских договоренностей и всего того, что было принято в рамках контактной группы" . "Вот этот процесс нужно ускорить и ускорять, что, собственно говоря, и происходит", - добавила она.Власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200911/balbek-1577120255.html

1

россия

донбасс

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, мария захарова, донбасс