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https://ria.ru/20200911/zakharova-1577120356.html
Захарова назвала минские договоренности "актуальными как никогда"
Минские договоренности остаются "актуальными как никогда", документ легитимности не потерял, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T22:08
2020-09-11T22:23
россия
ситуация в днр и лнр
мария захарова
донбасс
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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Минские договоренности остаются "актуальными как никогда", документ легитимности не потерял, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Нужно, при всем желании политологов пофантазировать на различные темы, связанные с <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассом</a>, все-таки придерживаться главного: на сегодняшний день этот документ не потерял своей актуальности и легитимности, что очень важно. Ровно то, что там записано, должно быть реализовано", - подчеркнула она.Захарова также отметила, что "речь идет только об одном – об ускорении процесса реализации минских договоренностей и всего того, что было принято в рамках контактной группы" . "Вот этот процесс нужно ускорить и ускорять, что, собственно говоря, и происходит", - добавила она.Власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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россия
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россия, ситуация в днр и лнр, мария захарова, донбасс

Захарова назвала минские договоренности "актуальными как никогда"

22:08 11.09.2020 (обновлено: 22:23 11.09.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Минские договоренности остаются "актуальными как никогда", документ легитимности не потерял, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нужно держаться (по урегулированию на Донбассе) одного документа - минских договоренностей. Он актуален как никогда. Он признан всеми сторонами", - сказала она в эфире телеканала RTVI.

"Нужно, при всем желании политологов пофантазировать на различные темы, связанные с Донбассом, все-таки придерживаться главного: на сегодняшний день этот документ не потерял своей актуальности и легитимности, что очень важно. Ровно то, что там записано, должно быть реализовано", - подчеркнула она.
Захарова также отметила, что "речь идет только об одном – об ускорении процесса реализации минских договоренностей и всего того, что было принято в рамках контактной группы" . "Вот этот процесс нужно ускорить и ускорять, что, собственно говоря, и происходит", - добавила она.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 22:06
Бальбек ответил на слова Кравчука о минских соглашениях
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРМария ЗахароваДонбасс
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