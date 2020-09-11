https://ria.ru/20200911/zaderzhanie-1577097933.html

Задержан заместитель главы департамента Минпромторга

Задержан заместитель руководителя департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антон Исаев. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T15:13

2020-09-11T15:13

2020-09-11T16:44

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Задержан заместитель руководителя департамента радиоэлектронной промышленности <u><a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/">Минпромторга</a></u> Антон Исаев. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве.По словам собеседника агентства, в ходе доследственной проверки ранее сообщалось о нанесенном действиями "ООО Аквасервис" ущербе государству.Следствие внесло в суд ходатайство о заключении Исаева под стражу. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.В Минпромторге заявили, что продолжают оказывать следствию необходимое содействие."Исаев находится в статусе обвиняемого", - уточнила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

https://ria.ru/20200909/zaderzhanie-1576976854.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), происшествия