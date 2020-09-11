https://ria.ru/20200911/zaderzhanie-1577097933.html
Задержан заместитель главы департамента Минпромторга
Задержан заместитель руководителя департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антон Исаев. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T15:13
2020-09-11T15:13
2020-09-11T16:44
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577100586_0:0:1188:668_1400x0_80_0_0_b6217ff670dfe3363ee97d1baa047e36.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Задержан заместитель руководителя департамента радиоэлектронной промышленности <u><a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/">Минпромторга</a></u> Антон Исаев. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве.По словам собеседника агентства, в ходе доследственной проверки ранее сообщалось о нанесенном действиями "ООО Аквасервис" ущербе государству.Следствие внесло в суд ходатайство о заключении Исаева под стражу. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.В Минпромторге заявили, что продолжают оказывать следствию необходимое содействие."Исаев находится в статусе обвиняемого", - уточнила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
https://ria.ru/20200909/zaderzhanie-1576976854.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577100586_49:0:940:668_1400x0_80_0_0_ca406ea8044b1255eae283c64d304148.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), происшествия