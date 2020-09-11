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https://ria.ru/20200911/zaderzhanie-1577097933.html
Задержан заместитель главы департамента Минпромторга
Задержан заместитель руководителя департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антон Исаев. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T15:13
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россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Задержан заместитель руководителя департамента радиоэлектронной промышленности <u><a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/">Минпромторга</a></u> Антон Исаев. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве.По словам собеседника агентства, в ходе доследственной проверки ранее сообщалось о нанесенном действиями "ООО Аквасервис" ущербе государству.Следствие внесло в суд ходатайство о заключении Исаева под стражу. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.В Минпромторге заявили, что продолжают оказывать следствию необходимое содействие."Исаев находится в статусе обвиняемого", - уточнила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
https://ria.ru/20200909/zaderzhanie-1576976854.html
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), происшествия

Задержан заместитель главы департамента Минпромторга

15:13 11.09.2020 (обновлено: 16:44 11.09.2020)
33035
© YouTube канал "АПСС Россия"Стоп-кадр онлайн-конференции АПСС с участием заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева
Стоп-кадр онлайн-конференции АПСС с участием заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© YouTube канал "АПСС Россия"
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Задержан заместитель руководителя департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антон Исаев. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве.
По словам собеседника агентства, в ходе доследственной проверки ранее сообщалось о нанесенном действиями "ООО Аквасервис" ущербе государству.
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 12:20
Задержан замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов
Следствие внесло в суд ходатайство о заключении Исаева под стражу. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.
В Минпромторге заявили, что продолжают оказывать следствию необходимое содействие.
"Исаев находится в статусе обвиняемого", - уточнила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Происшествия
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