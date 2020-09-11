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В Японии рассказали о планах после отказа от американской системы ПРО
Правительство Японии до конца текущего года намерено разработать новый план по противоракетной обороне страны после того, как Токио отказался от размещения на... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:41
2020-09-11T12:41
ямагути (префектура)
синдзо абэ
япония
сша
безопасность
в мире
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<strong>ТОКИО, 11 сен - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> до конца текущего года намерено разработать новый план по противоракетной обороне страны после того, как <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> отказался от размещения на своей территории американской наземной системы ПРО Aegis Ashore."В ответ на усугубляющуюся ситуацию с безопасностью вокруг Японии предполагается разработать новую программу действий (для обеспечения безопасности - ред.)", - цитирует агентство <a href="https://www.kyodonews.jp/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Киодо</a> слова премьер-министра Японии <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>.Он также подчеркнул, что новый курс страны по обеспечению безопасности будет полностью в рамках действующей конституции страны, отрицающей возможность военного решения международных конфликтов."Позиция об исключительно защите остается без изменений. Разделение ролей Японии и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> также не претерпят изменения", - уточнил Абэ.В июне Совет национальной безопасности Японии официально принял решение об отказе от размещения на своей территории наземных комплексов американской системы противоракетной обороны Aegis Ashore. Аргументом стал риск падения на жилые кварталы ракетных ускорителей при запуске, на устранение этого потребуются дополнительные средства и около 10 лет.В 2017 году в связи с пусками баллистических ракет Северной Кореей Япония приняла решение о размещении двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах <a href="http://ria.ru/location_Akita_Prefecture/" target="_blank" data-auto="true">Акита</a> на северо-западе страны и в <a href="http://ria.ru/location_Yamaguchi_Prefecture/" target="_blank" data-auto="true">Ямагути</a> на юго-западе до 2023 года. Каждая установка обошлась бы Японии в 100 миллиардов иен (около 900 миллионов долларов).В настоящее время специалисты изучают различные альтернативные варианты обеспечения противоракетной обороны. Ранее в августе члены Совета национальной безопасности начали рассматривать вопрос о защите страны от баллистических ракет, исходя из предложения группы законодателей об уничтожении ракет даже на территории противника.
https://ria.ru/20200625/1573456281.html
https://ria.ru/20200625/1573454277.html
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ямагути (префектура)
япония
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ямагути (префектура), синдзо абэ, япония, сша, безопасность, в мире

В Японии рассказали о планах после отказа от американской системы ПРО

12:41 11.09.2020
1288
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкСиндзо Абэ
Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 11 сен - РИА Новости. Правительство Японии до конца текущего года намерено разработать новый план по противоракетной обороне страны после того, как Токио отказался от размещения на своей территории американской наземной системы ПРО Aegis Ashore.
"В ответ на усугубляющуюся ситуацию с безопасностью вокруг Японии предполагается разработать новую программу действий (для обеспечения безопасности - ред.)", - цитирует агентство Киодо слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Он также подчеркнул, что новый курс страны по обеспечению безопасности будет полностью в рамках действующей конституции страны, отрицающей возможность военного решения международных конфликтов.
"Позиция об исключительно защите остается без изменений. Разделение ролей Японии и США также не претерпят изменения", - уточнил Абэ.
Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 25.06.2020
25 июня, 12:26
Эксперт оценил отказ Японии от размещения американской системы ПРО
В июне Совет национальной безопасности Японии официально принял решение об отказе от размещения на своей территории наземных комплексов американской системы противоракетной обороны Aegis Ashore. Аргументом стал риск падения на жилые кварталы ракетных ускорителей при запуске, на устранение этого потребуются дополнительные средства и около 10 лет.
В 2017 году в связи с пусками баллистических ракет Северной Кореей Япония приняла решение о размещении двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Каждая установка обошлась бы Японии в 100 миллиардов иен (около 900 миллионов долларов).
В настоящее время специалисты изучают различные альтернативные варианты обеспечения противоракетной обороны. Ранее в августе члены Совета национальной безопасности начали рассматривать вопрос о защите страны от баллистических ракет, исходя из предложения группы законодателей об уничтожении ракет даже на территории противника.
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио. 11 сентября 2019 - РИА Новости, 1920, 25.06.2020
25 июня, 12:01
Минобороны Японии объяснило отказ от размещения американской системы ПРО
3160003
Обсудить 1
Ямагути (префектура)Синдзо АбэЯпонияСШАБезопасностьВ мире
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