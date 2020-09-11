https://ria.ru/20200911/yaponiya-1577069233.html

"Ударить ядерными ракетами": японцы порассуждали о судьбе Курил

Японские пользователи прокомментировали статью, опубликованную на сайте Yahoo News Japan, и призвали к радикальным мерам в ходе обсуждения будущего Курильских... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T04:49

2020-09-11T04:49

2020-09-11T04:49

россия

синдзо абэ

курильские острова

владимир путин

москва

япония

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Японские пользователи прокомментировали статью, опубликованную на сайте <a href="https://news.yahoo.co.jp/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Yahoo News Japan</a>, и призвали к радикальным мерам в ходе обсуждения будущего <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильских островов</a>.В публикации рассматривается решение премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> уйти в отставку. Автор статьи увидел в реакции российской стороны на это событие скрытый элемент давления на будущего нового премьера страны в случае сохранения базового японского подхода "сначала решение вопроса о принадлежности южных Курильских островов, потом мирный договор".Некоторые читатели издания допустили крайне резкие высказывания в адрес России."Не хотят возвращать острова — не надо! Никаких переговоров с русскими! Подождем, пока Россия сама не загнется!", — написал suz."Северные территории" нам ничем, кроме войны, не вернуть. Россию можно будет победить, если ударить ядерными ракетами, ну если не по ее столице, то хотя бы по военным базам", — утверждает hat."Японии нужно твердо примкнуть к <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Западу и приложить все силы к международной изоляции России и санкциям против нее. Это и будет самая эффективная политика нового японского премьера против Москвы", — считает lex."Пора перестать играть в добрячков и предоставлять экономическую помощь этой стране, не заслуживающей никакого доверия!" — высказался typ.Нашлись и те, кто предположил, что о возвращении островов в состав Японии можно забыть."Политика Абэ по территориальной проблеме была не такой уж и плохой. Он применял различную дипломатическую тактику и экономические меры. Виновата во всем Россия. "Северные территории" нам не вернуть никогда", — поделился мнением пользователь muo.Курильский вопрос<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итурупа</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашира</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотана</a> и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.В 2018 году в ходе встречи в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a> Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Токио, поскольку до сих пор японские власти требовали вернуть четыре острова и лишь после этого были готовы подписать мирный договор.<strong><em>Полный текст статьи читайте <a href="https://inosmi.ru/politic/20200911/248097036.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ >></a></em></strong>

https://ria.ru/20190121/1549552106.html

https://ria.ru/20200702/1573814624.html

https://ria.ru/20200806/1575415975.html

Сергей Русич Стадо. Забыло своих предков, которых эти же самые американцы их разбомбило ядерным оружием? Нет уважения к предкам, нет будущего. 233

Негатив Сплошной ! Хриплый лай побитых ядерным оружием цепных пиндосских псов! Они знают цену этой палки...А то что в ответ их конура будет точно стерта с лица земли понять не в состоянии. 203

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россия

курильские острова

москва

япония

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, синдзо абэ, курильские острова, владимир путин, москва, япония, сша, в мире